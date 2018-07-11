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Московский листок

Греция выдворяет двух российских дипломатов

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 3

Греция выдворяет двух российских дипломатов

Правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум, сообщает афинская газета Kathimerini.

По данным издания, дипломатов обвиняют во "вмешательстве во внутренние дела страны" и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. В частности, им вменяют попытку сбора и распространения информации, а также подкуп греческих государственных деятелей.

Отмечается, что российские дипломаты пытались вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о наименовании Бывшей югославской республики Македония.

"Инициатива Афин не является «ударом грома с ясного неба», но идет в ответ на ряд скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции", - отмечает издание.

По словам высокопоставленных источников издания, решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех дипломатов. Греция по-прежнему намерена поддерживать хорошие отношения с Россией, содействовать сотрудничеству и дружбе двух стран. Однако, по его словам, это можно сделать только при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух стран.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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понравится россиянам что какая-нибудь страна назовется тоже Россией?
так и надо им написал 11.07.2018 10:56
А говорили в Греции все есть.
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Да так,все там и есть.И Македония своя есть.Потому нефиг называться макидониями х.з. кому.Ваще какому-то заштатному ошметку бывшей Югославии.Какое дело грекам,что Югославия развалилась?Никакого.Вот и нефиг.А россияне судя по всему по-прежнему топят за братушек славян.Которые их первыми предают всегда.
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(без названия)
Думающий написал 11.07.2018 10:52
Мы должны всех кормить, содержать, помогать, давать скидки, списывать всем долги,приносить в жертву другим свои интересы,ничего не получая взамен, но не имеем права ни куда вмешиваться и ни на что влиять- это и есть сотрудничество и дружеские отношения.
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(без названия)
В лад написал 11.07.2018 10:13
А говорили в Греции все есть.
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