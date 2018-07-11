Греция выдворяет двух российских дипломатов

Правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум, сообщает афинская газета Kathimerini.

По данным издания, дипломатов обвиняют во "вмешательстве во внутренние дела страны" и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. В частности, им вменяют попытку сбора и распространения информации, а также подкуп греческих государственных деятелей.

Отмечается, что российские дипломаты пытались вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о наименовании Бывшей югославской республики Македония.

"Инициатива Афин не является «ударом грома с ясного неба», но идет в ответ на ряд скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции", - отмечает издание.

По словам высокопоставленных источников издания, решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех дипломатов. Греция по-прежнему намерена поддерживать хорошие отношения с Россией, содействовать сотрудничеству и дружбе двух стран. Однако, по его словам, это можно сделать только при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух стран.