Депутаты предложили сажать на год за отказ удалять "незаконную" информацию из интернета

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству предлагает внести в уголовный и административный кодексы поправки, которые предусматривают наказание вплоть до года лишения свободы за "злостный отказ" опровергнуть или удалить из Сети незаконную информацию, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что лишение свободы будет грозить тем гражданам, которые дважды в течение года будут оштрафованы за неисполнение вердикта суда. Речь идёт об отказе удалять информацию, которую суды сочли порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, либо признали экстремистской или вредной для детей.

Согласно законопроекту, если в отведенный приставами срок человек не удалит такую информацию, то на первый раз ему будет грозить штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. За последующие нарушения — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, либо административный арест до 10 суток. Компании предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в обоих случаях. "Если виновник продолжит упорствовать, его смогут привлечь к уголовной ответственности. Обвиняемому будет грозить до года лишения свободы или штраф до 50 тыс. рублей", - отмечает издание.