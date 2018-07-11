Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ФНС замахнулась на полный контроль банковских счетов россиян

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 0

ФНС замахнулась на полный контроль банковских счетов россиян

Федеральная налоговая служба попросила дать ей постоянный доступ к данным о поступлениях на счета граждан. В Минфин направлены предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс, которые позволили бы проверять движение средств на счетах граждан не в рамках налоговых проверок, а в постоянном режиме, пишет "Коммерсант".

По мнению экспертов, новая инициатива фактически позволит налоговикам контролировать поступление всех средств на счета граждан.

В настоящее время налоговики порлучают информацию о счетах и платежах лишь в рамках выездной или камеральной проверки, которая проводится после подачи налоговой декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя инспекции.

Если предлагаемые поправки будут приняты, то коснутся они не только незаконных предпринимателей. Налоговая служба сможет в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зомбипенсионирование от Соловьева
Зомбипенсионирование от Соловьева
11.07.2018
Пенсионный возраст можно не поднимать!
Пенсионный возраст можно не поднимать!
10.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума будет наказывать за злоупотребление правом на митинги (0)
ФНС замахнулась на полный контроль банковских счетов россиян (0)
Депутаты предложили сажать на год за отказ удалять "незаконную" информацию из интернета (2)
Греция выдворяет двух российских дипломатов (5)
Россию "попросили" с Байконура, и некого наградить секретным указом (8)
"Болотное дело" не отпускает Удальцова и Развозжаева (8)
Зомбипенсионирование от Соловьева (9)
Доска позора нашей области (6)
А страны-то под нами нет! (4)
Андрей Брежнев скоропостижно скончался сегодня в Крыму (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Привет Греции "православным чекистам"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всё фэйк давным-давно
Максим Калашников Максим Калашников: Партию Дела блокируют и в Забайкалье
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Просрали Байконур, так хоть Милосердова отпустите!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss