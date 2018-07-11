ФНС замахнулась на полный контроль банковских счетов россиян

Федеральная налоговая служба попросила дать ей постоянный доступ к данным о поступлениях на счета граждан. В Минфин направлены предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс, которые позволили бы проверять движение средств на счетах граждан не в рамках налоговых проверок, а в постоянном режиме, пишет "Коммерсант".

По мнению экспертов, новая инициатива фактически позволит налоговикам контролировать поступление всех средств на счета граждан.

В настоящее время налоговики порлучают информацию о счетах и платежах лишь в рамках выездной или камеральной проверки, которая проводится после подачи налоговой декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя инспекции.

Если предлагаемые поправки будут приняты, то коснутся они не только незаконных предпринимателей. Налоговая служба сможет в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина.