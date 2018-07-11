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Московский листок

Госдума будет наказывать за злоупотребление правом на митинги

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 3

Госдума будет наказывать за злоупотребление правом на митинги

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил проект закона о введении административной ответственности за злоупотребление правом на проведение митингов, сообщает ТАСС.

Комитет рекомендовал принять закон депутатов от "Единой России", который вводит в КоАП новую статью "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия".

Наказывать предлагается тех, кто подаёт уведомление о публичном мероприятии и не проводит его, а также за несоблюдение сроков подачи уведомления. Штраф составит до 25 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц.

Сейчас организаторы акций нередко подают сразу несколько заявок на разные площадки в расчете на то, что власти согласуют хотя бы одну из них. После принятия закона такой возможности больше не будет.

 



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
депутаты по-лакейски вскочили при виде американских хозяев,на которых работают
поэтому их,5-ю колонну, написал 11.07.2018 14:15
надо отдать под трибунал за измену.
А они продолжают вредить народу.
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ПОТОМУ ЧТО я ПРЕКРАСНО ВИЖУ КАК РОССИЯ ДЕГРАДИРУЕТ и СДУВАЕТСЯ и ВОТ ВОТ ЛОПНЕТ КАК МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ.
Крон Принц Проводим Васильевич Ух написал 11.07.2018 13:40
Байконур наш. Северный казахстан наш.
Всио бл просрали. С бл Крымом говеным. Это Всио ты баран подстрекатель со своей мамой терапевтом, типа, где я буду лечить геморрой? НАДО БЫЛО БРАТЬ БАЙКОНУР, и кстати никаких санкций от ЕС, Байконур это ведь Азия.
Сука ты баран.
Надо выступать конкретно. Лозунг один ПУТИН ПОШЕЛ В ОПУ!
А вы удальцовыбарановы чем занимались? Баранов мантами развлекались, Удальцов вроде против всего плохого выступал , Мухин презирал удальца за залезание на телефонные будки, Калашников футуристичничал по обыкновению, Либералы пьянствовали сухим винишком....
Как кутят развели! Конешно несправедливо, но вина есть, а именно отсутствие цели, вы просто попрошайки, такие же как и все остальные. Теперь вот за имущество! Потому что вина доказана, самое просто в догонку штрафануть, такой же беспредел и знают, что удалец получил от ЕСПЧ 100 тысяч евро компенсацию, значит деньги есть! У Баранова ничего нет, ибо спрятал в офшорах, а удалец налом получил.
Пи. Си.
Если опять будете херн ей заниматься, типа пенсии маленькие, или деревья Собянин не высаживает в Москве, то будет беспредел, а если сконцентрируетесь на главном ПУТИН ПШОЛ НА....!!, то обязательно победите. Ну, слабо провести митинг с темкой ПУТИН ПШЕЛ В ОПУ!?
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 11.07.2018 12:46
КОНСТИТУЦИЯ РФ 2018
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Им "по..х" Конституция!!!
Хайль Путлер!
Слава РОСФашизму-путлеризму!, Слава рОсвенциму!, Слава Гестапо,ФСБ и роSSгвардии!!!!)))
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