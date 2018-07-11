Госдума будет наказывать за злоупотребление правом на митинги

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил проект закона о введении административной ответственности за злоупотребление правом на проведение митингов, сообщает ТАСС.

Комитет рекомендовал принять закон депутатов от "Единой России", который вводит в КоАП новую статью "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия".

Наказывать предлагается тех, кто подаёт уведомление о публичном мероприятии и не проводит его, а также за несоблюдение сроков подачи уведомления. Штраф составит до 25 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц.

Сейчас организаторы акций нередко подают сразу несколько заявок на разные площадки в расчете на то, что власти согласуют хотя бы одну из них. После принятия закона такой возможности больше не будет.