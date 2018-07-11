Госдума будет наказывать за злоупотребление правом на митинги

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил проект закона о введении административной ответственности за злоупотребление правом на проведение митингов, сообщает ТАСС.
Комитет рекомендовал принять закон депутатов от "Единой России", который вводит в КоАП новую статью "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия".
Наказывать предлагается тех, кто подаёт уведомление о публичном мероприятии и не проводит его, а также за несоблюдение сроков подачи уведомления. Штраф составит до 25 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц.
Сейчас организаторы акций нередко подают сразу несколько заявок на разные площадки в расчете на то, что власти согласуют хотя бы одну из них. После принятия закона такой возможности больше не будет.
поэтому их,5-ю колонну, написал 11.07.2018 14:15
А они продолжают вредить народу.
Крон Принц Проводим Васильевич Ух написал 11.07.2018 13:40
Всио бл просрали. С бл Крымом говеным. Это Всио ты баран подстрекатель со своей мамой терапевтом, типа, где я буду лечить геморрой? НАДО БЫЛО БРАТЬ БАЙКОНУР, и кстати никаких санкций от ЕС, Байконур это ведь Азия.
Сука ты баран.
Надо выступать конкретно. Лозунг один ПУТИН ПОШЕЛ В ОПУ!
А вы удальцовыбарановы чем занимались? Баранов мантами развлекались, Удальцов вроде против всего плохого выступал , Мухин презирал удальца за залезание на телефонные будки, Калашников футуристичничал по обыкновению, Либералы пьянствовали сухим винишком....
Как кутят развели! Конешно несправедливо, но вина есть, а именно отсутствие цели, вы просто попрошайки, такие же как и все остальные. Теперь вот за имущество! Потому что вина доказана, самое просто в догонку штрафануть, такой же беспредел и знают, что удалец получил от ЕСПЧ 100 тысяч евро компенсацию, значит деньги есть! У Баранова ничего нет, ибо спрятал в офшорах, а удалец налом получил.
Пи. Си.
Если опять будете херн ей заниматься, типа пенсии маленькие, или деревья Собянин не высаживает в Москве, то будет беспредел, а если сконцентрируетесь на главном ПУТИН ПШОЛ НА....!!, то обязательно победите. Ну, слабо провести митинг с темкой ПУТИН ПШЕЛ В ОПУ!?
Коммунист ...1 написал 11.07.2018 12:46
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 31
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Статья 45
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Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Им "по..х" Конституция!!!
Хайль Путлер!
Слава РОСФашизму-путлеризму!, Слава рОсвенциму!, Слава Гестапо,ФСБ и роSSгвардии!!!!)))