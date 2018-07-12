Произошел сбой!

На последнем заседании Законодательного собрания Приморского края, которое проходило за закрытыми дверями, обсуждался вопрос о повышении пенсионного возвраста. Вопрос этот, равносилен вопросу о государственной тайне, иначе зачем закрывать двери от журналистов не совсем понятно. В общем, после заседания один депутат-злодей решил получить поименные данные о том, кто и как голосовал, но оказалось это невозомжным, видители произошел технический сбой и данные получить не получится. Не сможет будущий пенсионер знать, кого он обязан благодарить за отсрочку старости.

А ведь случай со сбоем аппаратуры по важнейшим вопросам в представительных органах Приморского края это далеко не случайность. Вспомнил историю минувших лет, было это в то время, когда я был студентом юридического института и после лекционных занятий приобретал богатый опыт для будущей профессии работая помощником депутата.

Так-вот, в не столь далеком будущем, был вынесен вопрос на повестку очередного заседания думы о формировании Владивостокской мунициапальной избирательной комиссии. Вопрос стоял последним в повестке, то ли депутаты многие устали от нормотворческой работы, то ли по каким другим причинам, но при обсуждении последнего вопроса, почему то многие слуги народа отсутствовали и когда вопрос был вынесен на голосование, одного голоса против было достаточно для того, чтобы решение было не принято.

Так и произошло, тогдашний председатель думы Валерий Розов объявил, что решение не принято. В зале заседаний начался крик и шум, поступило решение вернуть отсутствующих депутатов и проголосовать заново (к черту, что это не законно, почему молчал прокурор не понятно). Аппарат думы обзвонил депутатов и потребовал от них вернуться на свои места и повторно проголосовать как надо, на этот раз решение было принято. Независимый депутат Николай Марковцев голосовавший против, после всего произошедшего моментально запросил стенограмму. Технический специалист рапортовал, что надо подождать чуть-чуть позже он нам все предоставит. Прошел, час, другой, третий – но стенограмма так и не появилась. Ладно, возьмем завтра подумали мы с депутатом и пошли домой.

Выходя из здания думы я обратил внимание, что в столь поздний час (примерно в 22:30) стоят машины начальников юридического и информационного отделов, а так же машина председателя. На следующее утро мы получили ответ, что произошел сбой на последнем вопросе, поэтому стенограммы не будет. То что по одному вопросу было двойное голосование – доказательств нет. Но как позже оказалось, один из журналистов вел запись на свой диктофон и любезно нам предоставил ее. О спасение, подумали мы, справедливость восторжествует и решение о формировании избирательной комиссии будет признано незаконным - увы но нет, как же мы заблуждались, видимо наша команда не знает, что такое система. Как нам пояснили, личная запись журналиста не является официальным документом и не может являться доказательством.

Такие вот сбои у нас в Приморской политике, потихоньку они начинают становится стабильными. Главное, чтобы самая главная система страны не дала сбой, а то расхлебывать данные сбои придется не одному поколению.