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Московский листок

Произошел сбой!

Опубликовано 12.07.2018 автором Андрей Марковцев в разделе комментариев 11

правительство пенсионеры
Произошел сбой!

На последнем заседании Законодательного собрания Приморского края, которое проходило за закрытыми дверями, обсуждался вопрос о повышении пенсионного возвраста. Вопрос этот, равносилен вопросу о государственной тайне, иначе зачем закрывать двери от журналистов не совсем понятно. В общем, после заседания один депутат-злодей решил получить поименные данные о том, кто и как голосовал, но оказалось это невозомжным, видители произошел технический сбой и данные получить не получится. Не сможет будущий пенсионер знать, кого он обязан благодарить за отсрочку старости.

А ведь случай со сбоем аппаратуры по важнейшим вопросам в представительных органах Приморского края это далеко не случайность. Вспомнил историю минувших лет, было это в то время, когда я был студентом юридического института и после лекционных занятий приобретал богатый опыт для будущей профессии работая помощником депутата.

Так-вот, в не столь далеком будущем, был вынесен вопрос на повестку очередного заседания думы о формировании Владивостокской мунициапальной избирательной комиссии. Вопрос стоял последним в повестке, то ли депутаты многие устали от нормотворческой работы, то ли по каким другим причинам, но при обсуждении последнего вопроса, почему то многие слуги народа отсутствовали и когда вопрос был вынесен на голосование, одного голоса против было достаточно для того, чтобы решение было не принято.

Так и произошло, тогдашний председатель думы Валерий Розов объявил, что решение не принято. В зале заседаний начался крик и шум, поступило решение вернуть отсутствующих депутатов и проголосовать заново (к черту, что это не законно, почему молчал прокурор не понятно). Аппарат думы обзвонил депутатов и потребовал от них вернуться на свои места и повторно проголосовать как надо, на этот раз решение было принято. Независимый депутат Николай Марковцев голосовавший против, после всего произошедшего моментально запросил стенограмму. Технический специалист рапортовал, что надо подождать чуть-чуть позже он нам все предоставит. Прошел, час, другой, третий – но стенограмма так и не появилась. Ладно, возьмем завтра подумали мы с депутатом и пошли домой.

Выходя из здания думы я обратил внимание, что в столь поздний час (примерно в 22:30) стоят машины начальников юридического и информационного отделов, а так же машина председателя. На следующее утро мы получили ответ, что произошел сбой на последнем вопросе, поэтому стенограммы не будет. То что по одному вопросу было двойное голосование – доказательств нет. Но как позже оказалось, один из журналистов вел запись на свой диктофон и любезно нам предоставил ее. О спасение, подумали мы, справедливость восторжествует и решение о формировании избирательной комиссии будет признано незаконным - увы но нет, как же мы заблуждались, видимо наша команда не знает, что такое система. Как нам пояснили, личная запись журналиста не является официальным документом и не может являться доказательством.

Такие вот сбои у нас в Приморской политике, потихоньку они начинают становится стабильными. Главное, чтобы самая главная система страны не дала сбой, а то расхлебывать данные сбои придется не одному поколению.



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Всего комментариев к статье: 11
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Скотный двор
декабрист написал 12.07.2018 15:47
Сколько можно теперь кровопийцев на свое шее. Товарищ верь, взойдет она, звезда пленительного счастья и на обломках самовластья напишут наши имена.
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Re: Годунова на царство
размышляющий написал 12.07.2018 15:44
Народ копит силы для бунта - осмысленного и беспощадного.
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Годунова на царство
Бориска написал 12.07.2018 14:52
Удивительно, Путин дерет семь шкур с народа, а народ безмолствует.
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Пенсионная афера, или как стригут население РФ
РЕ дурачку написал 12.07.2018 11:17
ОПГ-шная самоназначенная Кремлевская власть, перешла от простого террора населения (от взрывов, от ихтамнетов, от 'чувств верующих'...) к открытому геноциду народа. И этот геноцид, в его экономической части, заключается в пожизненном съеме с людей огромных принудительных отчислений в непрозрачные гос.фонды (пенсионные и иные ежемесячные выплаты - 30% + НДФЛ с любого поступления человеку денежных средств - 13% + НДС с любой покупки - 18% = 30+13+18 = 61% - только первичных налогов с человека в РФ), и при этом отдавший эти жизненные средства народ не получает никакой ощутимой отдачи (кроме абсолютного беспредела власти). Более того, человек принудительно всю жизнь отдававший свои деньги в ПФР, даже не имеет на них никаких прав (он не может эти деньги забрать на свое обеспечение, он даже не может их передать по наследству - А ВЕДЬ ЭТО ЕГО ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, а не деньги ПУТИНЫХ-ЕЛЬЦИНЫХ).
А теперь еще ЕльцеПуты поднимают пенсионный возраст людей, и делают так чтобы люди ВООБЩЕ НЕ ДОЖИВАЛИ до пенсии, хоть человек всю жизнь и платил ТРЕТЬ своей зарплаты на социалку.
То есть это есть чистый геноцид населения, подпадающий под определения международной крнвенции ООН, как 'массовое уничтожение определенных социальных групп людей'.
И все это осуществляет полностью незаконная (многолетние фиктивные выборы), организованная и сросшаяся с преступными группировками Россиянская власть, которая дополнительно ограждена от населения толпой различных силовиков (ФСБ, Нацгвардия, МЧС, МО, ФАПСИ, ФСКН, ФСИН, СВР, ФСО, СКР, таможня, приставы, прокуратура, армия, фельдъегери,...).
_
К слову, всех силовиков и высоких госуправленцев вводящаяся 'пенсионная реформа' пока не касается. А ведь у них выход на пенсию идет в 40(плюс-минус 5) лет. И их пенсия больше общегражданской начиная от 3 раз (и выше). И это без учета того, что все силовики и госуправленцы находятся на значительном бесплатном гособеспечении.
То есть простой народ на свои деньги еще и оплачивает своих мародеров.
_
Пенсионная афера - youtube.com/watch?v=WQ1qZYn2qsE
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(без названия)
дурачок написал 12.07.2018 10:17
путин прав.реформа давно назрела. только начинать ее надо по моему с отмены /ревизии/ всяческих льгот,отмены песий так называемым соотечественникам в израиле,сша ,канаде и пр. странам./имеющим гражданство соответствующих стран./отправить пенсионеров не выработавших пенсионный стаж -20-25 лет на работу. пусть вырабатывают, или платить им минималку без индексаций. а если и после этого денег не будет хватать то тогда и поднимать пенсионный возраст.
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(без названия)
Третий написал 12.07.2018 08:21
Просто бросается в глаза схожесть мотивации пенсионной реформы, с мотивацией введения кормления (крепостного права) на Руси. Очевидно, что и результат будет похожим. Это только в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина один мужик смог двух генералов прокормить. В реальности даже десять мужиков не смогут прокормить одного генерала. В том, что наша элита пытается подобно кукушонку выкинуть пенсионеров из гнезда вряд ли стоит сомневаться. Чтобы убедиться в несостоятельности ссылок на зарубежный опыт, достаточно рассмотреть среднеквадратическое отклонение в доходах россиян и, например немцев. Экономия на стариках с неизбежностью пойдет на увеличение числа чиновников и их окладов. Нужно быть полным идиотом, чтобы верить в сказки о более социальном бюджете. Наша элита всегда найдет способ откусить из бюджета, и это не только откаты, они широко пользуются правом изменять тарифы, вводить новые регламенты. Народ продолжает вымирать. Очевидно, что остановить вымирание россиян может только снижение цен, при сохранении уровня пенсий. Это понимал Сталин, поскольку даже в трудное послевоенное время стремился хоть немного, но снижать цены.
Сегодня перед В.Путиным стоит не простой выбор.
Во-первых, поддержав чиновников, он рискует повторить судьбу В.Януковича.
Во-вторых, чтобы урезать аппетиты чиновников, потребуется создавать своеобразную &#171;опричнину&#187; (опришнину). Интересно отметить, что опришники, согласно советской энциклопедии, зародились на Украине. &#8220;Опришники, украинские повстанцы, борющиеся против феодально-крепостнического и национального гнета в западных районах Украины (Галичина, Буковина, Закарпатье) в 16&#8212;1-й половины 19вв. Поддерживаемые народом, удачно пользуясь горной местностью, небольшие отряды О. чинили суд и расправу над особенно ненавистными народу помещиками, арендаторами ростовщиками, корчмарями и т.п. Отряды О. участвовали во всех крупных народных движениях: в национально-освободительной войне украинского народа середины 17 в., в восстании польских крестьян Краковского воеводства в 1651, в гайдамацких выступлениях на Правобережной Украине и т.д. Наибольшие выступления О. достигли в 40-х гг. 18 в., когда ими руководил О.В.Довбуш. Движение О. было ликвидировано австрийским правительством в 1-й половине 19 в. О борьбе О. народ сложил много песен и легенд, им посвятили свои произведения многие художники и писатели Украины&#8221;. Вспоминая историю Ивана Грозного, становится понятным, что второй путь не лучше первого.
Наиболее привлекательно в этой связи выглядит идея объединения пенсионной реформы с административной. В этом случае экономический эффект достигается не только за счет увеличения пенсионного возраста, но и за счет сокращения числа чиновников, депутатов, и уменьшения их зарплат.
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собственно потому так глупо пыьтаются скрыть следы своего преступления
они понимают что подписали себе смертный приговор написал 12.07.2018 06:58
собственно потому так глупо пыьтаются скрыть следы своего преступления против народа России.
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Ворье и жулье и девяностых
Сема написал 12.07.2018 04:59
Власть принадлежит сильным, вот они и беспредельничают. Так как у Единой России сегодня соперников в виде другой, более сильной ОПГ или ОПС.
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Власть плутов и мошенников
Николай Владимирович написал 12.07.2018 04:10
Помню эту историю. Единороссы тогда в думе повели себя как обыкновенные плуты и мошенники.
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В дании жил в зоопарке жираф. Тому жирафу в затылок "Пиф-Паф!", Скачут от радости датские дети!
!!!TOTJVASHKLOPODAV!!!!&& написал 12.07.2018 01:35
"Вопрос этот, равносилен вопросу о государственной тайне, иначе зачем закрывать двери от журналистов не совсем понятно. "
- То таки, может, заседающие таки бездельники просто не желают смотреть на де-Биильные, идиотские и де-генератские рожи поганых таки журналюг - то таки да-аа? Да и не каждому нормальному человеку приятно находиться в одном помещении со всякими лживыми 3,1416-дарасами - то таки да...
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(без названия)
ййй написал 12.07.2018 01:20
> видители произошел технический сбой
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Так может и результат не тот тогда? Кто гарантирует, если явные глюки? Надо переголосовать! И на этот раз по-старинке, а то может этот агрегат постоянно сбоит, просто раньше незаметно было.
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