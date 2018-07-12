Произошел сбой!

На последнем заседании Законодательного собрания Приморского края, которое проходило за закрытыми дверями, обсуждался вопрос о повышении пенсионного возвраста. Вопрос этот, равносилен вопросу о государственной тайне, иначе зачем закрывать двери от журналистов не совсем понятно. В общем, после заседания один депутат-злодей решил получить поименные данные о том, кто и как голосовал, но оказалось это невозомжным, видители произошел технический сбой и данные получить не получится. Не сможет будущий пенсионер знать, кого он обязан благодарить за отсрочку старости.
А ведь случай со сбоем аппаратуры по важнейшим вопросам в представительных органах Приморского края это далеко не случайность. Вспомнил историю минувших лет, было это в то время, когда я был студентом юридического института и после лекционных занятий приобретал богатый опыт для будущей профессии работая помощником депутата.
Так-вот, в не столь далеком будущем, был вынесен вопрос на повестку очередного заседания думы о формировании Владивостокской мунициапальной избирательной комиссии. Вопрос стоял последним в повестке, то ли депутаты многие устали от нормотворческой работы, то ли по каким другим причинам, но при обсуждении последнего вопроса, почему то многие слуги народа отсутствовали и когда вопрос был вынесен на голосование, одного голоса против было достаточно для того, чтобы решение было не принято.
Так и произошло, тогдашний председатель думы Валерий Розов объявил, что решение не принято. В зале заседаний начался крик и шум, поступило решение вернуть отсутствующих депутатов и проголосовать заново (к черту, что это не законно, почему молчал прокурор не понятно). Аппарат думы обзвонил депутатов и потребовал от них вернуться на свои места и повторно проголосовать как надо, на этот раз решение было принято. Независимый депутат Николай Марковцев голосовавший против, после всего произошедшего моментально запросил стенограмму. Технический специалист рапортовал, что надо подождать чуть-чуть позже он нам все предоставит. Прошел, час, другой, третий – но стенограмма так и не появилась. Ладно, возьмем завтра подумали мы с депутатом и пошли домой.
Выходя из здания думы я обратил внимание, что в столь поздний час (примерно в 22:30) стоят машины начальников юридического и информационного отделов, а так же машина председателя. На следующее утро мы получили ответ, что произошел сбой на последнем вопросе, поэтому стенограммы не будет. То что по одному вопросу было двойное голосование – доказательств нет. Но как позже оказалось, один из журналистов вел запись на свой диктофон и любезно нам предоставил ее. О спасение, подумали мы, справедливость восторжествует и решение о формировании избирательной комиссии будет признано незаконным - увы но нет, как же мы заблуждались, видимо наша команда не знает, что такое система. Как нам пояснили, личная запись журналиста не является официальным документом и не может являться доказательством.
Такие вот сбои у нас в Приморской политике, потихоньку они начинают становится стабильными. Главное, чтобы самая главная система страны не дала сбой, а то расхлебывать данные сбои придется не одному поколению.
декабрист написал 12.07.2018 15:47
размышляющий написал 12.07.2018 15:44
Бориска написал 12.07.2018 14:52
РЕ дурачку написал 12.07.2018 11:17
А теперь еще ЕльцеПуты поднимают пенсионный возраст людей, и делают так чтобы люди ВООБЩЕ НЕ ДОЖИВАЛИ до пенсии, хоть человек всю жизнь и платил ТРЕТЬ своей зарплаты на социалку.
То есть это есть чистый геноцид населения, подпадающий под определения международной крнвенции ООН, как 'массовое уничтожение определенных социальных групп людей'.
И все это осуществляет полностью незаконная (многолетние фиктивные выборы), организованная и сросшаяся с преступными группировками Россиянская власть, которая дополнительно ограждена от населения толпой различных силовиков (ФСБ, Нацгвардия, МЧС, МО, ФАПСИ, ФСКН, ФСИН, СВР, ФСО, СКР, таможня, приставы, прокуратура, армия, фельдъегери,...).
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К слову, всех силовиков и высоких госуправленцев вводящаяся 'пенсионная реформа' пока не касается. А ведь у них выход на пенсию идет в 40(плюс-минус 5) лет. И их пенсия больше общегражданской начиная от 3 раз (и выше). И это без учета того, что все силовики и госуправленцы находятся на значительном бесплатном гособеспечении.
То есть простой народ на свои деньги еще и оплачивает своих мародеров.
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Пенсионная афера - youtube.com/watch?v=WQ1qZYn2qsE
дурачок написал 12.07.2018 10:17
Третий написал 12.07.2018 08:21
Сегодня перед В.Путиным стоит не простой выбор.
Во-первых, поддержав чиновников, он рискует повторить судьбу В.Януковича.
Во-вторых, чтобы урезать аппетиты чиновников, потребуется создавать своеобразную «опричнину» (опришнину). Интересно отметить, что опришники, согласно советской энциклопедии, зародились на Украине. “Опришники, украинские повстанцы, борющиеся против феодально-крепостнического и национального гнета в западных районах Украины (Галичина, Буковина, Закарпатье) в 16—1-й половины 19вв. Поддерживаемые народом, удачно пользуясь горной местностью, небольшие отряды О. чинили суд и расправу над особенно ненавистными народу помещиками, арендаторами ростовщиками, корчмарями и т.п. Отряды О. участвовали во всех крупных народных движениях: в национально-освободительной войне украинского народа середины 17 в., в восстании польских крестьян Краковского воеводства в 1651, в гайдамацких выступлениях на Правобережной Украине и т.д. Наибольшие выступления О. достигли в 40-х гг. 18 в., когда ими руководил О.В.Довбуш. Движение О. было ликвидировано австрийским правительством в 1-й половине 19 в. О борьбе О. народ сложил много песен и легенд, им посвятили свои произведения многие художники и писатели Украины”. Вспоминая историю Ивана Грозного, становится понятным, что второй путь не лучше первого.
Наиболее привлекательно в этой связи выглядит идея объединения пенсионной реформы с административной. В этом случае экономический эффект достигается не только за счет увеличения пенсионного возраста, но и за счет сокращения числа чиновников, депутатов, и уменьшения их зарплат.
они понимают что подписали себе смертный приговор написал 12.07.2018 06:58
Сема написал 12.07.2018 04:59
Николай Владимирович написал 12.07.2018 04:10
!!!TOTJVASHKLOPODAV!!!!&& написал 12.07.2018 01:35
- То таки, может, заседающие таки бездельники просто не желают смотреть на де-Биильные, идиотские и де-генератские рожи поганых таки журналюг - то таки да-аа? Да и не каждому нормальному человеку приятно находиться в одном помещении со всякими лживыми 3,1416-дарасами - то таки да...
ййй написал 12.07.2018 01:20
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Так может и результат не тот тогда? Кто гарантирует, если явные глюки? Надо переголосовать! И на этот раз по-старинке, а то может этот агрегат постоянно сбоит, просто раньше незаметно было.