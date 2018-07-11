ВЦИОМ: две трети россиян верят в существование "мирового правительства"

Почти две трети россиян (67%) верят в существование "мирового правительства", состоящего из олигархов и банкиров, сообщает РИА "Новости". Этот показатель увеличился на 22% по сравнению с данными 2014 года, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всего верящих в существование такого правительства в группе респондентов от 35 лет и старше.

Треть верящих в существование некой группы, управляющей всем миром, не смогли аргументировать свою позицию. Около половины противников такой теории (45%) также не приводят доказательств своей точки зрения.

Примечательно, что при этом россияне не считают "мировое правительство" таким уж могущественным: 57% полагают, что ему подконтрольна лишь часть мировых процессов (против 33% в 2014 году).

В члены мирового правительства, в первую очередь, россияне записывают олигархов, финансистов и банкиров - об этом говорят 23% граждан, разделяющих гипотезу о его существовании.

Не верит в существование "мировой закулисы" лишь каждый четвертый россиянин (24%). Молодежь настроена к конспирологическим идеям более скептически, чем старшее поколение.

Опрос был проведен 29-30 мая. В нем участвовали 2000 человек.