ВЦИОМ: две трети россиян верят в существование "мирового правительства"

Почти две трети россиян (67%) верят в существование "мирового правительства", состоящего из олигархов и банкиров, сообщает РИА "Новости". Этот показатель увеличился на 22% по сравнению с данными 2014 года, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше всего верящих в существование такого правительства в группе респондентов от 35 лет и старше.
Треть верящих в существование некой группы, управляющей всем миром, не смогли аргументировать свою позицию. Около половины противников такой теории (45%) также не приводят доказательств своей точки зрения.
Примечательно, что при этом россияне не считают "мировое правительство" таким уж могущественным: 57% полагают, что ему подконтрольна лишь часть мировых процессов (против 33% в 2014 году).
В члены мирового правительства, в первую очередь, россияне записывают олигархов, финансистов и банкиров - об этом говорят 23% граждан, разделяющих гипотезу о его существовании.
Не верит в существование "мировой закулисы" лишь каждый четвертый россиянин (24%). Молодежь настроена к конспирологическим идеям более скептически, чем старшее поколение.
Опрос был проведен 29-30 мая. В нем участвовали 2000 человек.
Victor написал 12.07.2018 01:35
Эрменгельдт написал 12.07.2018 01:06
Victor написал 12.07.2018 00:20
Левон Георгиевич Казарян написал 11.07.2018 23:13
Victor написал 11.07.2018 21:42
У РФ есть альтернативные запасы ОМП. Поэтому тихо уничтожить население (и экономику) РФ, чтобы потом спокойно забрать от греха остатки ОМП: это в их логике рационально. Типа они предсказуемые а русские непредсказуемые.
Хотя реально то: везде командиры больные на всю голову и ни на что конструктивное неспособные. Просто имидж.
Пример. Спроси постороннего: о Канада конечно больше РФ делает для борьбы с глобальным потеплением.
Реальность:
1. В Канаде душевое потребление нефти втрое выше.
2. Зеро эмишн транспорт: это сейчас в основном электровозы (ах если бы их еще на питание от АЭС перевести). Электрификация железных дорог РФ: 35%. Канады: 0.29%.
straus написал 11.07.2018 21:07
К примеру еще в 1946 году известный ученый Бертран Рассел подчеркивал, что ядерное оружие разрабатывать необходимо - с одной-единственной целью "добиться установления власти МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА". Он писал, что "кошмар мира, разделенного на два враждующих лагеря", может кончиться только с организацией "МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА", и полагал, что оно будет создано под эгидой Америки и "только путем применения силы".
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Но гораздо более россиян поверит в реальность существования мирового правительства, если прочтет статью политолога Александра Вдовина - "Мировое правительство и будущее русского народа"
http://www.slavic-europe.eu/index.php/articles/60-world-articles/90-2013-03-11-00-23-44
Victor написал 11.07.2018 21:00
Мне один еврейский ортодокс рассказывал. Что в Канаде: сто тысяч от государства за согласие сменить пол. На процедуру. Видимо дело государственной важности.
А вот что главная религиозная улица Канады Church street, на которой стоит та самая церковь Торонто, которую штатно посещает приезжая королева: нацело отдана сексбольшинствам и вся покрашена в радужные цвета- это он же мне показывал. Так что это видел своими глазами, приходится принимать как факт.
Так же как факт: в Канаде декретные отпуска: далеко не у всех. И крайне короткие. Цены на детсады: дикие.
Шутки шутками. Но может этот Багдасарян: понимает что турки за прошлый век увеличили численность. Более чем всемеро.
И такие тренды: это хорошо не всем.
Лично я предпочел бы чтобы мировое правительство ориентировалось на равную рождаемость всех. На уровне допустим простого воспроизводства. Это: отнюдь не мало детей.
Но такое за пределами реальности. Гестаповцы же.
Левон Георгиевич Казарян написал 11.07.2018 20:43
В Нигере: со СПИДом лучше чем в РФ. Хотя плохо с деньгами и очень хорошо с рождаемостью.
Таким образом: если РФ последует примеру Нигера- то со СПИДом тоже справится.
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Уважаемый форума участ_ник "Victor", возможно, отстал от жизни и не в курсе, что в Глобальном Концлагере рождаемость регулируется более подробно.
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Кому-то стерилизуют, повреждают органы размножения, пока он едет в такси, микроволновым облучением из-под сиденья. А кому-то прямо или намеками дают задание родить, и обеспечивают средствами (скажем, имеющей преференции группе лесбиянок, но может быть и нормальная пара).
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Армяне в США давно заметили, что у них второй ребенок не рождается. Первого дают родить, второго - нет. То есть - это более управляемый процесс, нежели вообще поощрение контрацепции и т.п.
Victor написал 11.07.2018 19:48
констатировал:
"Трудно в интернете встретить человека, не производящего впечатление агента ФСБ СБУ ЦРУ Моссад и гестапо. По другому то что он пишет объяснить обычно невозможно."
Действительно. А что еще предполагать. Бескорыстную чисто эстетическую жажду уничтожения населения белоукрокацапий?
Хочется найти более рациональный мотив.
Victor написал 11.07.2018 19:40
Victor написал 11.07.2018 19:36
Victor написал 11.07.2018 19:34
"Чья Багдасарян дочь?
Багдасарян родилась 3 ноября 1993 года в Нижнем Тагиле. По данным СМИ, родители девушки в разводе. Отец — Эльмар Эльмирович Багдасарян — числится владельцем ООО «Нучар» и занимается оптовой торговлей мясом. " www.aif.ru/.../kto_takaya_mara_bagdasaryan_i_chya_ona_doch
маленький вопрос написал 11.07.2018 19:32
Victor написал 11.07.2018 19:23
маленький вопрос написал 11.07.2018 19:17
Victor написал 11.07.2018 19:05
Таким образом: если РФ последует примеру Нигера- то со СПИДом тоже справится.
Вам понятно?
Мне- понятно. Про Вас.
стоик1168 написал 11.07.2018 19:04
Но хозяин сортирного Карлика - преступный Сионизм, а не мировое правительство?
Victor написал 11.07.2018 19:00
Вижу Вам трудно освоить просторы интернета. Помогу:
https://azbyka.ru/.../stalinskij-opyt-gosudarstvennoj-politiki-povysh... Багдасарян В.Э., доктор исторических наук, профессор, г. Москва.
"Итак, Мартин Борман:
«Ввиду многочисленности семей местного населения нас устроит только, если девушки и женщины там будут делать как можно больше абортов».
Он же:
«В случае абортов на восточных оккупированных территориях мы можем только приветствовать это; в любом случае мы не будем препятствовать. Фюрер надеется, что мы развернем широкую торговлю противозачаточными средствами. Мы не заинтересованы в росте негерманского населения».
Это Борман. Вот государственная комиссия по управлению в Польше на оккупированной территории:
«Все меры, имеющие тенденцию к ограничению рождаемости, следует допускать и поддерживать. Аборты на остающейся площади (Польши) должны быть свободны от запрета. Средства к абортам и контрацепции следует предлагать публично без политических ограничений. Гомосексуализм всегда надо объявлять легальным. Учреждениям и лицам, профессионально занимающимися абортами, политика не должна мешать».
Вот это Ветцель, эксперт Министерства оккупированных восточных территорий, один из главных представителей вот этого нацистского местного пула:
«Любое средство пропаганды — особенно через прессу, радио, кино, а также фельетоны, краткие брошюры и лекции надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь несколько детей… Мы должны подчеркивать затраты которые они вызывают, хорошие вещи, которые можно приобрести на деньги затраченные на детей. Надо также намекать на опасное влияние деторождения на здоровье женщины»."
Дополнительно: поинтересуйтесь. Чем именно аргументировали европоляки. Глубокий запрет абортов. По моим сведениям: ссылались на то что не могут поддерживать у себя практику в отношении поляков. Со стороны немецких оккупантов.
правофланговый написал 11.07.2018 18:58
Victor написал 11.07.2018 18:52