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Московский листок

ВЦИОМ: две трети россиян верят в существование "мирового правительства"

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 32

ВЦИОМ: две трети россиян верят в существование "мирового правительства"

Почти две трети россиян (67%) верят в существование "мирового правительства", состоящего из олигархов и банкиров, сообщает РИА "Новости". Этот показатель увеличился на 22% по сравнению с данными 2014 года, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всего верящих в существование такого правительства в группе респондентов от 35 лет и старше.

Треть верящих в существование некой группы, управляющей всем миром, не смогли аргументировать свою позицию. Около половины противников такой теории (45%) также не приводят доказательств своей точки зрения.

Примечательно, что при этом россияне не считают "мировое правительство" таким уж могущественным: 57% полагают, что ему подконтрольна лишь часть мировых процессов (против 33% в 2014 году).

В члены мирового правительства, в первую очередь, россияне записывают олигархов, финансистов и банкиров - об этом говорят 23% граждан, разделяющих гипотезу о его существовании.

Не верит в существование "мировой закулисы" лишь каждый четвертый россиянин (24%). Молодежь настроена к конспирологическим идеям более скептически, чем старшее поколение.

Опрос был проведен 29-30 мая. В нем участвовали 2000 человек.

 



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Всего комментариев к статье: 32
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Re: Эрменгельдт
Victor написал 12.07.2018 01:35
А не надо ходить на собрания. Именно в Вашем случае.
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(без названия)
Эрменгельдт написал 12.07.2018 01:06
Председатель собрания сказал, что Эзоп контрреволюционер и агент Антанты, а я являюсь агентом Эзопа. И меня выгнали оттуда
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Re: причем тут Россия то
Victor написал 12.07.2018 00:20
когда придется формировать свое мировое правительство. Не хотелось. Но чувствуется: надо. Укров тоже возьмем. По квоте 25%. Вот закончат свою операцию внедрения в ЕС: и сразу кооптируем. Пока лучше не спугнуть. ЕС. И армян обязательно. Тоже по квоте.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 11.07.2018 23:13
На улице Конспирологов праздник: народ на нашей стороне. Можно формировать ячейки и выдвигать кандидатуру на пост Президента России.
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Re: конкретно РФ
Victor написал 11.07.2018 21:42
может быть в зоне риска для идеологов мирового правительства по простой кажущейся им рациональной причине.
У РФ есть альтернативные запасы ОМП. Поэтому тихо уничтожить население (и экономику) РФ, чтобы потом спокойно забрать от греха остатки ОМП: это в их логике рационально. Типа они предсказуемые а русские непредсказуемые.
Хотя реально то: везде командиры больные на всю голову и ни на что конструктивное неспособные. Просто имидж.
Пример. Спроси постороннего: о Канада конечно больше РФ делает для борьбы с глобальным потеплением.
Реальность:
1. В Канаде душевое потребление нефти втрое выше.
2. Зеро эмишн транспорт: это сейчас в основном электровозы (ах если бы их еще на питание от АЭС перевести). Электрификация железных дорог РФ: 35%. Канады: 0.29%.
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(без названия)
straus написал 11.07.2018 21:07
Существует множество доказательств, того что мировое правительство действительно существует.
К примеру еще в 1946 году известный ученый Бертран Рассел подчеркивал, что ядерное оружие разрабатывать необходимо - с одной-единственной целью "добиться установления власти МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА". Он писал, что "кошмар мира, разделенного на два враждующих лагеря", может кончиться только с организацией "МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА", и полагал, что оно будет создано под эгидой Америки и "только путем применения силы".
.
Но гораздо более россиян поверит в реальность существования мирового правительства, если прочтет статью политолога Александра Вдовина - "Мировое правительство и будущее русского народа"
http://www.slavic-europe.eu/index.php/articles/60-world-articles/90-2013-03-11-00-23-44
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Re: армянскому радио
Victor написал 11.07.2018 21:00
задают вопрос "Как уберечь горжетку от выпадения волос". Армянское радио отвечает "Что такое горжетка не знаем. Но догадываемся. Советуем меньше ездить на велосипеде."
Мне один еврейский ортодокс рассказывал. Что в Канаде: сто тысяч от государства за согласие сменить пол. На процедуру. Видимо дело государственной важности.
А вот что главная религиозная улица Канады Church street, на которой стоит та самая церковь Торонто, которую штатно посещает приезжая королева: нацело отдана сексбольшинствам и вся покрашена в радужные цвета- это он же мне показывал. Так что это видел своими глазами, приходится принимать как факт.
Так же как факт: в Канаде декретные отпуска: далеко не у всех. И крайне короткие. Цены на детсады: дикие.
Шутки шутками. Но может этот Багдасарян: понимает что турки за прошлый век увеличили численность. Более чем всемеро.
И такие тренды: это хорошо не всем.
Лично я предпочел бы чтобы мировое правительство ориентировалось на равную рождаемость всех. На уровне допустим простого воспроизводства. Это: отнюдь не мало детей.
Но такое за пределами реальности. Гестаповцы же.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 11.07.2018 20:43
Victor написал 11.07.2018 19:05
В Нигере: со СПИДом лучше чем в РФ. Хотя плохо с деньгами и очень хорошо с рождаемостью.
Таким образом: если РФ последует примеру Нигера- то со СПИДом тоже справится.
- - - - - - -
Уважаемый форума участ_ник "Victor", возможно, отстал от жизни и не в курсе, что в Глобальном Концлагере рождаемость регулируется более подробно.
.
Кому-то стерилизуют, повреждают органы размножения, пока он едет в такси, микроволновым облучением из-под сиденья. А кому-то прямо или намеками дают задание родить, и обеспечивают средствами (скажем, имеющей преференции группе лесбиянок, но может быть и нормальная пара).
.
Армяне в США давно заметили, что у них второй ребенок не рождается. Первого дают родить, второго - нет. То есть - это более управляемый процесс, нежели вообще поощрение контрацепции и т.п.
Ответить
в первом же посте на этой ветке
Victor написал 11.07.2018 19:48

констатировал:
"Трудно в интернете встретить человека, не производящего впечатление агента ФСБ СБУ ЦРУ Моссад и гестапо. По другому то что он пишет объяснить обычно невозможно."
Действительно. А что еще предполагать. Бескорыстную чисто эстетическую жажду уничтожения населения белоукрокацапий?
Хочется найти более рациональный мотив.
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кстати по отчеству
Victor написал 11.07.2018 19:40
там в обоих случаях буква Э. Изучите вопрос о дяде самостоятельно, в виде домашнего упражнения. Тут нет ничего такого: у меня дядя (муж сестры матери) 28 лет по тюрьмам за грабежи. При моих же глубоко щапетильных родителях.
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Re: Re: Re: еще один,совсем последний
Victor написал 11.07.2018 19:36
Вы все агенты гестапо. Особенно: думающие, что агенты Моссад.
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в рамках иллюстративной конспирологии
Victor написал 11.07.2018 19:34
это совпадение фамилий довольно удачно. Как видим. Тем более что в интернете крайне доступна и просто информация:
"Чья Багдасарян дочь?
Багдасарян родилась 3 ноября 1993 года в Нижнем Тагиле. По данным СМИ, родители девушки в разводе. Отец &#8212; Эльмар Эльмирович Багдасарян &#8212; числится владельцем ООО &#171;Нучар&#187; и занимается оптовой торговлей мясом. " www.aif.ru/.../kto_takaya_mara_bagdasaryan_i_chya_ona_doch
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Re: Re: еще один,совсем последний
маленький вопрос написал 11.07.2018 19:32
Про агента гестапо я все понял.Я только не понял кто агент,я,вы,или ваш предыдущий собеседник?Может мы все агенты Моссада?
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я тоже дико извиняюсь
Victor написал 11.07.2018 19:23
но расскажите пожалуйста. Для чего Вам нужно, чтобы он был папой Мары. Пока гипотеза в отношении Вас: Вы агент гестапо. Думающий, что агент Моссад.
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Re: еще один
маленький вопрос написал 11.07.2018 19:17
Я опять дико извиняюсь,Багдасарян это случаем не папа Мары?
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Re: правофланговый
Victor написал 11.07.2018 19:05
Видите ли. Действительно, по рождаемости во многих местам исламского мира: хорошо. Тут Нигер не уникален. Но в Африке: со СПИДом часто плохо. И с деньгами. В Нигере: со СПИДом лучше чем в РФ. Хотя плохо с деньгами и очень хорошо с рождаемостью.
Таким образом: если РФ последует примеру Нигера- то со СПИДом тоже справится.
Вам понятно?
Мне- понятно. Про Вас.
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(без названия)
стоик1168 написал 11.07.2018 19:04
По дебилизму сортирного Карлика можно сказать, что сам он ничего не решает?
Но хозяин сортирного Карлика - преступный Сионизм, а не мировое правительство?
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Re:если Ваш командир такого "не знает"
Victor написал 11.07.2018 19:00
то он стопудова работает на гестапо. Попробуйте его исподтишка пристрелить.
Вижу Вам трудно освоить просторы интернета. Помогу:
https://azbyka.ru/.../stalinskij-opyt-gosudarstvennoj-politiki-povysh... Багдасарян В.Э., доктор исторических наук, профессор, г. Москва.
"Итак, Мартин Борман:
&#171;Ввиду многочисленности семей местного населения нас устроит только, если девушки и женщины там будут делать как можно больше абортов&#187;.
Он же:
&#171;В случае абортов на восточных оккупированных территориях мы можем только приветствовать это; в любом случае мы не будем препятствовать. Фюрер надеется, что мы развернем широкую торговлю противозачаточными средствами. Мы не заинтересованы в росте негерманского населения&#187;.
Это Борман. Вот государственная комиссия по управлению в Польше на оккупированной территории:
&#171;Все меры, имеющие тенденцию к ограничению рождаемости, следует допускать и поддерживать. Аборты на остающейся площади (Польши) должны быть свободны от запрета. Средства к абортам и контрацепции следует предлагать публично без политических ограничений. Гомосексуализм всегда надо объявлять легальным. Учреждениям и лицам, профессионально занимающимися абортами, политика не должна мешать&#187;.
Вот это Ветцель, эксперт Министерства оккупированных восточных территорий, один из главных представителей вот этого нацистского местного пула:
&#171;Любое средство пропаганды &#8212; особенно через прессу, радио, кино, а также фельетоны, краткие брошюры и лекции надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь несколько детей&#8230; Мы должны подчеркивать затраты которые они вызывают, хорошие вещи, которые можно приобрести на деньги затраченные на детей. Надо также намекать на опасное влияние деторождения на здоровье женщины&#187;."
Дополнительно: поинтересуйтесь. Чем именно аргументировали европоляки. Глубокий запрет абортов. По моим сведениям: ссылались на то что не могут поддерживать у себя практику в отношении поляков. Со стороны немецких оккупантов.
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(без названия)
правофланговый написал 11.07.2018 18:58
И действительно почему главник противник контрацепции привязался к пустынному государству Нигер, там кром пустнь ничекго нет, не каждый даже вмпомнит какая столицца а ислам как будто в одном Нигере, кажется на Ближнем Востоке ислама куда больше. Да Нигер можно спутать с более равзитой расположеной южнее имеющей выход в Океан Нигерией столица Лагос, еще Зюганов любил сравнивать ельцинскую Росссию с Нигерией, утсверждая, что похожею А то Нигер Нигер, пачему не Сомали, почему не Оман итд или даже Турция... Не говоря уж о Саудовской Аравии. Не иначе как поваром советского посольства в Нигере работал кажется таккк....
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что ж вы урки приуныли
Victor написал 11.07.2018 18:52
как только Ваше задание извести население стало самоочевидным. Стыдно небось.
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