Минтруд РФ не собирается смягчать параметры пенсионного возраста

Минтруд РФ не планирует смягчать параметры предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста, заявил замглавы ведомства Алексей Пудов.

"Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. рублей до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Соотвественно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста", - цитирует чиновника ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме возможно смягчение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет.