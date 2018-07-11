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Московский листок

Минтруд РФ не собирается смягчать параметры пенсионного возраста

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 9

Минтруд РФ не собирается смягчать параметры пенсионного возраста

Минтруд РФ не планирует смягчать параметры предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста, заявил замглавы ведомства Алексей Пудов.

"Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. рублей до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Соотвественно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста", - цитирует чиновника ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме возможно смягчение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет.

 

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: По теме
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 07:02
Пофигистка, чего ты застонала? Ты же усегда была в авангардной шеренге сторонников сожителя Кабаевой.
Так тябе и надо - пойдешь на пенсию только в 67 лет (хотя вряд ли доживешь).
Это тябе за поддержку Крыможопии с Лугандоном, за войну в Сирии, за тысячи убитых в Украине!
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(без названия)
ТАК ТО! написал 12.07.2018 06:35
по конституции РФ, мужчины и женщины имеют равные права!!
значит и на пенсию должны выходить в одинаковом возрасте!!
ХВАТИТ ДИСКРИМИНИРОВАТЬ МУЖИКОВ!!!!
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В дании жил взоопарке жираф. Тому жирафу в затылок "Пиф-Паф!", Скачут от радости датские дети!
!!!TOTJVASHKLOPO-DAV!!!!& написал 12.07.2018 02:10
-Шестидерасты должны получить как можно больше гадостей от тех врагов народа, которых они, ублюдки недаделаные, привели к власти в долбостройку! "Борис! Борись" Вместо пенсиону - пусть таки с-осут х - собака должна пожрать свою блевотину - то таки да! "Дикобразу - дикобразово!"
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(без названия)
киргуду написал 11.07.2018 21:41
всю оставшуюся жизнь буду только гадить ..
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По теме
Пофигист 181 написал 11.07.2018 20:31
Такой наглости от правительства по пенсионной реформе немногие ожидали. Этот варварский документ вызвал огромное возмущение по всей стране. Я москвич, и не знаю ни одного человека, кто бы поддержал эту реформу. А вот что нам твердят правительственные пропагандоны.
Катя Андреева в программе Время своим тоном отличницы несет что-то несусветное по поводу пенсионной реформы. Дескать российские министры открыли, что чем дольше человек не выходит на пенсию, тем дольше он живет.
Действительно, если человек здоров, то он может работать до самых седых волос, следовательно, делают вывод министры, если не давать человеку пенсию, то он будет работать, т.е. будет здоровым.
Это, однозначно, нобелевка, и даже две по медицине и по экономике. Заодно можно и все другие присудить, например, по химии так как на сухую, без особых химических веществ (типа C2H5OH) не придумаешь.
Другой пропагандон Андрей Малахов собрал в своей передаче стариков и старух, и все они говорят: Пенсия? А что это такое? Даже и не слышали &
как работали, так и работаем!И деньги, значит, не получаете?
Зачем же демонстрировать и более того, выставлять образцом для подражания старческий маразм, даже если он у кого-то и наблюдается? Люди проработали после достижения пенсионного возраста по 15 лет, не оформляя пенсию, то есть теряя свои законные деньги это пример чего? Надеюсь, все-таки некой закулисной сделки с вещим, потому что в противном случае они пациенты психбольницы. Ведь не олигархи какие-нибудь, а все беднота.
Я офигеваю. Нас что совсем за дураков держат.
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(без названия)
Чингачгук написал 11.07.2018 19:39
Минтруд "подпишет"что угодно,даже если решат вместо пенсии отправлять стариков сразу налево,а "Росгвардия" так же легко это "исполнит".Эта "реформа"окончательно разделила всех на два лагеря,один-правителтство,олигархи и те,кто их охраняет и обслуживает и второй- все остальные...Какая уж тут "общая национальная идея,горячее единение народа и власти",когда первые обрекают вторых-на вымирание,значит,они для народа-хуже,чем любые внешние враги,поскольку-под видом "благих намерений"они проводят политику геноцида,по отношению к своим же "согражданам"...
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Re: хз
филолог написал 11.07.2018 17:50
А что Минтруд не из той же конторы Медведева напару с Путиным?
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хз
прокоп написал 11.07.2018 17:39
Людей не осталось,лишь "скот да биомасса"(((((((((((((((((((
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(без названия)
стоик1168 написал 11.07.2018 17:11
Значит Люди смягчат зарвавшийся режим сортирного Карлика через отрубание голов?
Они все станут карликами без голов?
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