Минтруд РФ не собирается смягчать параметры пенсионного возраста

Минтруд РФ не планирует смягчать параметры предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста, заявил замглавы ведомства Алексей Пудов.
"Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. рублей до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Соотвественно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста", - цитирует чиновника ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме возможно смягчение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет.
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 07:02
Так тябе и надо - пойдешь на пенсию только в 67 лет (хотя вряд ли доживешь).
Это тябе за поддержку Крыможопии с Лугандоном, за войну в Сирии, за тысячи убитых в Украине!
ТАК ТО! написал 12.07.2018 06:35
значит и на пенсию должны выходить в одинаковом возрасте!!
ХВАТИТ ДИСКРИМИНИРОВАТЬ МУЖИКОВ!!!!
!!!TOTJVASHKLOPO-DAV!!!!& написал 12.07.2018 02:10
киргуду написал 11.07.2018 21:41
Пофигист 181 написал 11.07.2018 20:31
Катя Андреева в программе Время своим тоном отличницы несет что-то несусветное по поводу пенсионной реформы. Дескать российские министры открыли, что чем дольше человек не выходит на пенсию, тем дольше он живет.
Действительно, если человек здоров, то он может работать до самых седых волос, следовательно, делают вывод министры, если не давать человеку пенсию, то он будет работать, т.е. будет здоровым.
Это, однозначно, нобелевка, и даже две по медицине и по экономике. Заодно можно и все другие присудить, например, по химии так как на сухую, без особых химических веществ (типа C2H5OH) не придумаешь.
Другой пропагандон Андрей Малахов собрал в своей передаче стариков и старух, и все они говорят: Пенсия? А что это такое? Даже и не слышали &
как работали, так и работаем!И деньги, значит, не получаете?
Зачем же демонстрировать и более того, выставлять образцом для подражания старческий маразм, даже если он у кого-то и наблюдается? Люди проработали после достижения пенсионного возраста по 15 лет, не оформляя пенсию, то есть теряя свои законные деньги это пример чего? Надеюсь, все-таки некой закулисной сделки с вещим, потому что в противном случае они пациенты психбольницы. Ведь не олигархи какие-нибудь, а все беднота.
Я офигеваю. Нас что совсем за дураков держат.
Чингачгук написал 11.07.2018 19:39
филолог написал 11.07.2018 17:50
прокоп написал 11.07.2018 17:39
стоик1168 написал 11.07.2018 17:11
Они все станут карликами без голов?