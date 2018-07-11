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Московский листок

Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 25 тысяч тонн санкционной еды

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 3

Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 25 тысяч тонн санкционной еды

В России с августа 2015 года уничтожено свыше 25 тысяч тонн продуктов, ввезенных из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором на 9 июля текущего года задержано 25,377 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции (24,441 тысячи тонн — растительной продукции и 935,95 тонны — продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25,089 тысячи тонн", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из стран Европейского союза, а также из США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции этих стран, введенные в отношении России после присоединения Крыма. Спустя год власти приняли решение уничтожать санкционную продукцию, попадающую в Россию. Кроме того, в августе 2015 года продовольственное эмбарго было распространено также на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 1 января 2016 года — на Украину. В начале июля 2017 года Россия продлила эмбарго до 31 декабря 2018 года.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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небось в кремле эту санкционку за милую душу и уничтожили путем пожирания
на халяву написал 12.07.2018 00:23
рыла ненасытные.
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(без названия)
размышляющий написал 11.07.2018 17:54
Ну просто молодцы, "наши" кремлевские башни! Любят они на благо народа указы принимать. Щас прямо пущу слезу...
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раз надо так надо
С,П,Вдиван написал 11.07.2018 17:38
а тебечо ?
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