Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 25 тысяч тонн санкционной еды

В России с августа 2015 года уничтожено свыше 25 тысяч тонн продуктов, ввезенных из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором на 9 июля текущего года задержано 25,377 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции (24,441 тысячи тонн — растительной продукции и 935,95 тонны — продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25,089 тысячи тонн", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из стран Европейского союза, а также из США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции этих стран, введенные в отношении России после присоединения Крыма. Спустя год власти приняли решение уничтожать санкционную продукцию, попадающую в Россию. Кроме того, в августе 2015 года продовольственное эмбарго было распространено также на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 1 января 2016 года — на Украину. В начале июля 2017 года Россия продлила эмбарго до 31 декабря 2018 года.