Российскую науку усилили экс-главой "Роскосмоса" Комаровым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего главу "Роскосмоса" Игоря Комарова замминистра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. "Назначить Комарова Игоря Анатольевича заместителем министра науки и высшего образования РФ", — говорится в документе.

Комаров руководил госкорпорацией с августа 2015 года. В мае этого года его сменил экс-вице-премьер Дмитрий Рогозин. В том же месяце указом президента Владимира Путина Минобрнауки было преобразовано в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Миннауки возглавил Михаил Котюков.

Отметим, что за несколько лет руководства Игоря Комарова "Роскосмос" стал одной из самых убыточных российских госкорпораций. Так в 2017 году бюджет от компании поступило лишь 9,5 миллиардов рублей из запланированных 52 миллиардов. При этом прочие 65 из 68 бюджетных ведомств задачи на год выполнили, а многие и перевыполнили. Исполнение по доходам составило 18,2% - наихудший показатель из всех госкорпораций. Вместе с тем, по итогам прошлого года Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 миллиардов рублей — это рекорд среди министерств и госкомпаний.