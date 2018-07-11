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Московский листок

Российскую науку усилили экс-главой "Роскосмоса" Комаровым

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 2

Российскую науку усилили экс-главой "Роскосмоса" Комаровым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего главу "Роскосмоса" Игоря Комарова замминистра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. "Назначить Комарова Игоря Анатольевича заместителем министра науки и высшего образования РФ", — говорится в документе.

Комаров руководил госкорпорацией с августа 2015 года. В мае этого года его сменил экс-вице-премьер Дмитрий Рогозин. В том же месяце указом президента Владимира Путина Минобрнауки было преобразовано в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Миннауки возглавил Михаил Котюков.

Отметим, что за несколько лет руководства Игоря Комарова "Роскосмос" стал одной из самых убыточных российских госкорпораций. Так в 2017 году бюджет от компании поступило лишь 9,5 миллиардов рублей из запланированных 52 миллиардов. При этом прочие 65 из 68 бюджетных ведомств задачи на год выполнили, а многие и перевыполнили. Исполнение по доходам составило 18,2% - наихудший показатель из всех госкорпораций. Вместе с тем, по итогам прошлого года Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 миллиардов рублей — это рекорд среди министерств и госкомпаний.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Кончилосьлето, травауродила. Тутсубмарина в фиордызаплыла! Прямо п оморю шагает Вован. Крепко на
!!!TOTJVASH-KLOPODAV!!!!& написал 12.07.2018 02:07
сведов подействовал "план"!
- Безумные вчонкины, которые готовили и поддерживали долбостройку, имея вождями Бабу Леру и при3,1416-дяного на всю голову из-за угла пустым мешком по галаве адика сахарова - получили достойного себя таки начальника? То таки да-аа?
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(без названия)
стоик1178 написал 11.07.2018 19:02
Героя сортирный Карлик ему не присвоил, как вору Сердюкову или моральному ублюдку Кариенко?
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