Принуждение к переменам!

У меня – отличное настроение. Бредни про «майдан в Москве» оставлю идиотам. Сейчас подходит время, когда на власть можно будет давить, принуждая ее к нужным для нации переменам. Звезды хорошо на экономическом небе сходятся.

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Мы давно прогнозировали, что из-за экономического маразма власть подойдет к крайне неприятному для себя моменту. То есть, когда ей придется выбирать, у кого отбирать кормушку. Когда денег уже не хватит на то, чтобы ОДНОВРЕМЕННО кормить «элиту» (придворных тузов), швырять средства на ненужную войну в Сирии, тратить триллионы на вооружения, на содержание двух орд: чиновников и силовиков, на выплату подачек пенсионерам. На этом всем и держалась пресловутая «стабильность».

По разумению Максима Калашникова, совершенно определенно первыми от корыта стали отлучать «ядерный электорат» - пенсионеров и предпенсионеров. Не лишать же кормушки «близких друзей» и нукеров-то! Хотя, строго говоря, деньги еще формально есть, бомонд решил сработать упреждающе и сработать на урезание пенсионных затрат. Пользуясь семьюдесятью шестью процентами и Высоким Рейтингом. Видимо, в Кремле понимают, что нефть в мире переоценена и скоро снова подешевеет. Благо, кризисная мировая волна все ближе.

Действия Трампа, готового врубить 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом в 200 млрд. в год (вдобавок к уже установленные покровительственные пошлины на 50-миллиардные товарные потоки из КНР) – это прямое провоцирование мировой экономической депрессии. Весьма болезненной – со спадом производства и падением цен на нефть-газ-сырье – перестройке человечества на новую эпоху протекционизма. Сам того не желая, Трамп копает могилу «вертикали» РФ, стоящей на вывозе сырья из страны. Более того, американский президент полон решимости заставить ЕС отказаться от «Северного потока-2» (прямой удар по Кремлю) и покупать американский сжиженный газ.

Подробнее:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3543831.html

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Грядет такой мировой кризис, что «вертикаль» может не выдержать. К тому, чтобы создать в РФ сталинскую мобилизационную экономику, она совершенно не приспособлена. Бороться со спадом и нехваткой денег одними пропагандой и репрессиями невозможно. Сама «илитка» не умеет жить в условиях лишений и мобилизации, а репрессии и ее начнут шерстить. Между тем, даже намек на массовое недовольство увеличением пенсионного возраста заставил Кремль шмыгнуть в кусты и заявлять о том, что он, де, непричастен к этой «реформе». Но даже если он ее продавит, сопутствующие затраты полностью сожрут всю экономию от пенсионных урезаний. (Об этом – наша скорая передача на «Рой ТВ»). А вот социальная опора власти грозит рассыпаться.

Самое время, используя недовольство масс пенсионными урезаниями, выходить на протесты и принуждать власть к переменам.

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Пресловутая «пенсионная реформа» - всего лишь повод. Последняя капля, что переполнила чашу нашего терпения. Потому что начинать нужно не с экономии на пенсионерах и людях старшего поколения, а с подъема производства в РФ. С того, что делает Трамп в Соединенных Штатах. Сперва вызови рост числа рабочих мест, спрос на хороших работников и объективный рост зарплат. Для чего необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО наплевать на нормы ВТО и вводить собственный протекционизм. Тратя средства страны не на какую-то Сирию, а на поддержку очагов производственного роста.

Наши претензии: власть бездарно профукала благоприятные, нефтеобильные 2000-2014 годы, когда углеводородные доходы лились настоящей Амазонкой. Вместо того, чтобы на них поднять архисовременную индустрию, строить нужные для развития (а не для всяких олимпиад-мундиалей) дороги и тратить средства на поддержку рождаемости у самого коренного народа РФ, власть протренькала эти триллионы. Она за эти годы не смогла ни ужасающую коррупцию победить, ни нормальной судебной власти создать. А с 2008 года допустила десятилетний застой в экономике.

Это и есть главная причина плачевного положения РФ нынче. На все это наложился внешнеполитический, разорительный авантюризм: взятие Крыма без остальной Новороссии – это новая «черная дыра» экономики. Отказ от проекта «Новороссия» и сжигание средств на него в сирийской «топке» - вторая «черная дыра».

Кремль! Сперва нужно заниматься подъемом производства в стране, ее индустриализаций – и только потом подступаться к проблеме пенсионной системы. А не наоборот.

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Теперь нужно заставить власть отказаться от пенсионной «реформы» в ее нынешнем виде и принудить ее в аналогу действий Трампа в США. Справится – честь ей и хвала. Не справится – доразвалит экономику. (Впрочем, ее налоговые новации к тому дело и ведут). Нельзя безнаказанно совмещать экономику по Гайдару-Чубайсу (Набиуллиной, Орешкину, Кудрину) с политикой гонки вооружений и внешнеполитической экспансии. Одно другому в корне противоречит и быстро истощает страну. ВВП об этом упорно не желал слышать, отчего и наступил нынешний момент.

Считаю, что 28 июля мы не должны смущаться тем, что акцию протеста против пенсионного надувательства организует послушная КПРФ. Этот день нужно делать днем общенародного протеста. Протеста в том числе и против повышения НДС, и попыток обложения самозанятых.

Наши предложения по нужной пенсионной реформе:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3536050.html

В этот день призываю выйти и тех, кто выступает против произвола чиновничества, против нелепых и тупых запретов, против посадок в тюрьму русских патриотов, против непризнания Кремлем республик Донбасса. Да будет река наших протестов широкой и глубокой!

Никакого Майдана в Москве это не породит, не слушайте мозгокрутов. А вот принудить власть заняться экономикой (да с нужного конца!) мы с вами можем. Зюганов может что-то там бухтеть свое, дежурное. Мы должны выйти за самих себя.