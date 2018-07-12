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Московский листок

Принуждение к переменам

Опубликовано 12.07.2018 автором в разделе комментариев 65

правительство пенсионеры
Принуждение к переменам

У меня – отличное настроение. Бредни про «майдан в Москве» оставлю идиотам. Сейчас подходит время, когда на власть можно будет давить, принуждая ее к нужным для нации переменам. Звезды хорошо на экономическом небе сходятся. 

                                    *** 

Мы давно прогнозировали, что из-за экономического маразма власть подойдет к крайне неприятному для себя моменту. То есть, когда ей придется выбирать, у кого отбирать кормушку. Когда денег уже не хватит на то, чтобы ОДНОВРЕМЕННО кормить «элиту» (придворных тузов), швырять средства на ненужную войну в Сирии, тратить триллионы на вооружения, на содержание двух орд: чиновников и силовиков, на выплату подачек пенсионерам. На этом всем и держалась пресловутая «стабильность».

По разумению Максима Калашникова, совершенно определенно первыми от корыта стали отлучать «ядерный электорат» - пенсионеров и предпенсионеров. Не лишать же кормушки «близких друзей» и нукеров-то! Хотя, строго говоря, деньги еще формально есть, бомонд решил сработать упреждающе и сработать на урезание пенсионных затрат. Пользуясь семьюдесятью шестью процентами и Высоким Рейтингом. Видимо, в Кремле понимают, что нефть в мире переоценена и скоро снова подешевеет. Благо, кризисная мировая волна все ближе.

Действия Трампа, готового врубить 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом в 200 млрд. в год (вдобавок к уже установленные покровительственные пошлины на 50-миллиардные товарные потоки из КНР) – это прямое провоцирование мировой экономической депрессии. Весьма болезненной – со спадом производства и падением цен на нефть-газ-сырье – перестройке человечества на новую эпоху протекционизма. Сам того не желая, Трамп копает могилу «вертикали» РФ, стоящей на вывозе сырья из страны. Более того, американский президент полон решимости заставить ЕС отказаться от «Северного потока-2» (прямой удар по Кремлю) и покупать американский сжиженный газ.

Подробнее:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3543831.html

 

                                           ***

 

Грядет такой мировой кризис, что «вертикаль» может не выдержать. К тому, чтобы создать в РФ сталинскую мобилизационную экономику, она совершенно не приспособлена. Бороться со спадом и нехваткой денег одними пропагандой и репрессиями невозможно. Сама «илитка» не умеет жить в условиях лишений и мобилизации, а репрессии и ее начнут шерстить. Между тем, даже намек на массовое недовольство увеличением пенсионного возраста заставил Кремль шмыгнуть в кусты и заявлять о том, что он, де, непричастен к этой «реформе». Но даже если он ее продавит, сопутствующие затраты полностью сожрут всю экономию от пенсионных урезаний. (Об этом – наша скорая передача на «Рой ТВ»). А вот социальная опора власти грозит рассыпаться.

Самое время, используя недовольство масс пенсионными урезаниями, выходить на протесты и принуждать власть к переменам. 

                                              *** 

Пресловутая «пенсионная реформа» - всего лишь повод. Последняя капля, что переполнила чашу нашего терпения. Потому что начинать нужно не с экономии на пенсионерах и людях старшего поколения, а с подъема производства в РФ. С того, что делает Трамп в Соединенных Штатах. Сперва вызови рост числа рабочих мест, спрос на хороших работников и объективный рост зарплат. Для чего необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО наплевать на нормы ВТО и вводить собственный протекционизм. Тратя средства страны не на какую-то Сирию, а на поддержку очагов производственного роста.

Наши претензии: власть бездарно профукала благоприятные, нефтеобильные 2000-2014 годы, когда углеводородные доходы лились настоящей Амазонкой. Вместо того, чтобы на них поднять архисовременную индустрию, строить нужные для развития (а не для всяких олимпиад-мундиалей) дороги и тратить средства на поддержку рождаемости у самого коренного народа РФ, власть протренькала эти триллионы. Она за эти годы не смогла ни ужасающую коррупцию победить, ни нормальной судебной власти создать. А с 2008 года допустила десятилетний застой в экономике.

Это и есть главная причина плачевного положения РФ нынче. На все это наложился внешнеполитический, разорительный авантюризм: взятие Крыма без остальной Новороссии – это новая «черная дыра» экономики. Отказ от проекта «Новороссия» и сжигание средств на него в сирийской «топке» - вторая «черная дыра».

Кремль! Сперва нужно заниматься подъемом производства в стране, ее индустриализаций – и только потом подступаться к проблеме пенсионной системы. А не наоборот. 

                                     *** 

 Теперь нужно заставить власть отказаться от пенсионной «реформы» в ее нынешнем виде и принудить ее в аналогу действий Трампа в США. Справится – честь ей и хвала. Не справится – доразвалит экономику. (Впрочем, ее налоговые новации к тому дело и ведут). Нельзя безнаказанно совмещать экономику по Гайдару-Чубайсу (Набиуллиной, Орешкину, Кудрину) с политикой гонки вооружений и внешнеполитической экспансии. Одно другому в корне противоречит и быстро истощает страну. ВВП об этом упорно не желал слышать, отчего и наступил нынешний момент.

Считаю, что 28 июля мы не должны смущаться тем, что акцию протеста против пенсионного надувательства организует послушная КПРФ. Этот день нужно делать днем общенародного протеста. Протеста в том числе и против повышения НДС, и попыток обложения самозанятых.

Наши предложения по нужной пенсионной реформе:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3536050.html

В этот день призываю выйти и тех, кто выступает против произвола чиновничества, против нелепых и тупых запретов, против посадок в тюрьму русских патриотов, против непризнания Кремлем республик Донбасса. Да будет река наших протестов широкой и глубокой!

Никакого Майдана в Москве это не породит, не слушайте мозгокрутов. А вот принудить власть заняться экономикой (да с нужного конца!) мы с вами можем. Зюганов может что-то там бухтеть свое, дежурное. Мы должны выйти за самих себя.



Рейтинг:   4.48,  Голосов: 29
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Всего комментариев к статье: 65
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это не задачи социализма?
безыдейный написал 12.07.2018 16:43
"это не задачи социализма"
--
А что такое социализм и чем он отличался от капитализма?
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ДОБАВЛЮ ЕЩЁ
Друг народа написал 12.07.2018 16:32
Даже с проблемами гонки вооружений социализм справляется не лучше любого другого строя. Социализм проиграл гонку потребления, но и гонку вооружений не выиграл. О проблемах уровня жизни вообще не говорю. Тут социализм неуместен.
Еще раз - социализм придуман не для решения экономических проблем, а для других целей. И из проблем экономики сторонников социализма волнует только одна - распределение доходов. Остальное им не интересно, и они в остальном не разбираются.
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(без названия)
Друг народа написал 12.07.2018 16:27
Среди рассуждений сторонников социализма много глупостей.
Но самая главная глупость - это вера в то, что экономические проблемы могут привести к восстановлению социализма.
Это глупость в квадрате.
Потому что нет таких проблем в экономике, которые мог бы решить социализм. Повышение производительности труда, улучшение экономии ресурсов, борьба с дефицитом, повышение качества продукции - это не задачи социализма. Именно с ними он справляется хуже всего. Социализм вообще придуман для другого.
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Принуждение к переменам!
Boy написал 12.07.2018 16:15
Автор побаивается бандитский правящий режим. Правильнее было назвать "ПРИНУЖДЕНИЕ К РАБСТВУ"
Незаконная власть по указке вашингтона ведет наступление на права трудящихся, добытые ценой многочисленных жертв.
Задача народа мощно ответить бандитам осенью. Выйти на улицы должен каждый, кто честен!
Уже сегодня ясно, что в кремле ставленники и агенты вашингтона! Ждать больше нечего!
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(без названия)
Бармен написал 12.07.2018 15:16
Вот ведь как погодинские пропагандявки зашевилились! Видать кремлядь струхнула и дала им пенделей чтоб не спали!
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йухраинопомойка окончательно обосралась,деградация полная
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:51
все хохломакаки,свинорылые куриномозглые,будут по приказу Вальцмана утилизированы!Вот так-то!сгинела йухраина,стала жыдостаном!тупее хохломакаки только супоросые свиньи
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Re: йухраинопомойка окончательно обосралась,деградация полная
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:48
йухраинцы как дебилЫ верят жЫдохохлам Вальцману,Гройсману а те их имеют,как Каддафи уже четыре года.
Но недолго осталось йухраинцам терпеть-их скоро утилизируют как отбросы.
хохлорабы будут утизизированы!
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йухраинопомойка окончательно обосралась,деградация полная
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:43
жыдодебилы Вальцман, Гройсман,щирые жыдохохломакаки распродают территорию .утилизация йухраины идет полным ходом.
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М.К.
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:06
Дебилушка тупенький!И где же твои дебилоподобные недоумки Делягин и Глазьев,которые себя называют экономистами?Чего это ни Глазьев,ни Делягин не говорят о том,что руководство кацапомойки перевело в деньги 50% имеющихся финансовых обязательств США(трежерис)на более чем $ 50 млд?Ведь имиенно в этом постоянно упрекали правительсво кацапомойки?И почему не задаются знаменитым вопросом...где деньги Зин?..Или жить хочется,поэтому вместо того,что бы называть вещи своими именами и говорить о том,что в кацапомойке началась агония экономики и все деньги брошены для создания рабочих мест любой ценой(пусть даже путем реализации ни кому не нужных строительных проектов типа скоростной ж.д. в Грозный),ибо по иному рабочих мест в кацапомойке не создать.Ну в маскваабаде еще реновация и т.д.Даже вырубку тайги китайцы прекратили,ибо Канада и США обложили пошлинами реекспорт леса из Китая.Это не считая того,что "Нафтогаз"подал новый иск против "Газпрома"в суд Швеции на почти $ 12 млд. и т.д.,в кацапогмойке выдумали новое выражение-стогнация.И авиа.з-д в Иркутске на котором выпускали сначала Як-130,а потом Семен Могилевич со своим МС попытался повторить финт,который ранее провернул Погосян с супер джопой.Вот только если у Погосяна дело выгорело,ибо тогда кацапомойке не была под санкциями,то у Могилевича его проект накрылся "медным тазом",собственно поэтому авиа.з-д и сгорел.Ну и т.д.в том же духе,ибо принято решение по,как говорят у нас в ЕС ...закрытию проекта кацапомойка...Времени для принятия решения у Х.У.Й.Л.А все меньше и меньше.Трамп окончательно даст понять Х.У.Й.Л.У что его место даже не у параши в Гааге,до которой еще добраться надо,а холодильнике,где в свое время валялся труп Каддафи со штыком в дупе.А это тебе для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ....https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот посмотрела это внимательно Чулпан Хаматова,и в свободное от прославления убогого, плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А стала гражданкой Латвии. Вот примерно так безродное кацапорылое недосущество.
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Страшно далеки они от народа
Владимир П написал 12.07.2018 13:12
18 век, Франция. -Чего нужно этим людям на площади?
- Они хотят есть. У них нет хлеба, Ваше Величество.
- Так пусть едят пирожные! (Мария-Луиза).
21 век, РФ. -Эти люди боятся,что не доживут до пенсии? Так пусть живут 120 лет! (Министерская дама, Скворцова или как там ее)
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Re: Re: ну что ты!
шо написал 12.07.2018 13:06
куришь
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ПУТИННЕНАШАСША
ГОСДУМАНЕНАШААСША написал 12.07.2018 13:02
ПРАВИТЕЛЬСТВОНЕНАШЕАСША
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Re: Re: Вы плохо знаете реальность, которая сформировалась в Рашкозоне в последние 20 лет
Пафнутий..(а.3) написал 12.07.2018 12:41
светосрав,я тебе матрац стирать не буду,шо-то он у тебя совсем черный.Наверное каждый день до упаду (до усаю) бьешься на фронтах невидимого фронта не щадя своего энуреза.
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(без названия)
и то верно! написал 12.07.2018 12:23
"И Орел с Курском...."
--
Нафига эта срань? Там же разруха вековая и народ дыбильный. Лучше ростовскую область вернуть, ставрополье и всю Кубань. И из Курска и Орла сделать Новороссию.
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(без названия)
и то верно! написал 12.07.2018 12:22
" то пиндосы могут подсуетиться со снайперами на крышах,"
--
И мальчики распятые в глазах.... И бабушки в монтажной пене, депутаты примотанные скотчем.... Сверхзвуковой Су-25 из авиапушки сбивающий боинг....
Может пора повзрослеть???
Снайперы если и будут - то исключительно ФСБшные. Будет вполне российский полоний-210, новичок, пули в спину на мосту и в подъезде.
А на местах власть захватят местные бароны и будут на толковище решать под кого ложиться. Под плешивого злобного старикашку или под новых. Если новые договорятся с местными - то плешивую крысу повесят
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Re: ну что ты!
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 12:13
\\\Украинцы лишь вернут свое - Крым, Донбасс, Кубань, может быть Белгород. И то - они будут возвращать свое, защищая украиноязчное население от озверевших рашафашистов.
А Китай вернет свое - Сибирь, Приморье, Амурский край. Германия вернет Кенигсберг.
Белорусь тоже поможет - Лукашенко очевидно устал жить под пятой у путлера///
.
И Орел с Курском и Белгородом тоже вернем на родину, а Япония заберет Дальний Восток с Курилами ))
.
Ответить
Re: Re: Калашников прав в том, что
Владимир П написал 12.07.2018 12:13
Как точно сформулировал Владимир Ильич, свергают тогда, когда "низы не хотят, а верхи не могут". Низы вроде бы прозревают. А верхи пока еще могут, или думают, что могут. Если власть пойдет на попят с "реформой", то скорее всего свержения не будет. Если же власть не даст задний ход и в столице выйдут с протестами большие массы, то пиндосы могут подсуетиться со снайперами на крышах, тогда будет майдан и крах, только стократ ужаснее украинского.
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Re: Вы плохо знаете реальность, которая сформировалась в Рашкозоне в последние 20 лет
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 12:11
\\\Пафнутий..(а.3)
Если учесть что гэбня ложила на своих рабов, то и рабы ложили на своих вождей.
Тут все взаимно.///
.
У гэбни возлагаемый орган гораздо толще и массивнее, чем у рабов -- поэтому русские рабы будут пару раз утоплены в крови, после чего поставлены в стойло, а Сикелев с Саловьебом расскажут всему миру по ящику шо это были сплошные террористы. Гэбне ведь бежать некуда, их никто нигде не ждет, а это сильно сплачивает ряды вокруг Вошьдя.
.
\\\Во-вторых, изменились формы вооруженной борьбы. И та практика подавления которая была сто и более лет назад (в случае реальной Гражданской войны) уже не может быть применена в настоящем...///
.
Это -- глубокое заблуждение. На россии возможно применение любых практик, но теперь Запад будет расценивать процессы и эксцессы как сугубо внутрероссийские и плевать на все с высокой колокольни, периодически выражая глубокую озабоченность. Для Запада чем больше дешевых и дорогих россиянцев сдохнут -- тем чище будет атмосфера и покладистее выжившие.
.
\\\Так что у чекистов не будет той форы какую имел Иван Грозный, Перт Первый и Сталин...///
.
У них она будет всегда, пока они у власти. Другое дело в том, шо дешевым россиянцам песец в любом случае. Весь вопрос в том, как они решат его принять -- на коленях или в бою. Шо-то подсказывает, шо дело закончится на коленях с пулей в затылке.
.
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(без названия)
азерок написал 12.07.2018 12:04
росия - бешеная псина, которая начала на всех бросаться
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(без названия)
ну что ты! написал 12.07.2018 12:02
"за которой развал. Его поддержит Запад - оружием, украинскими АТОшниками"
--
Украинцы лишь вернут свое - Крым, Донбасс, Кубань, может быть Белгород. И то - они будут возвращать свое, защищая украиноязчное население от озверевших рашафашистов.
А Китай вернет свое - Сибирь, Приморье, Амурский край. Германия вернет Кенигсберг.
Белорусь тоже поможет - Лукашенко очевидно устал жить под пятой у путлера
Ответить
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