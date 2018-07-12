Пенсионную реформу придется отменять?

Беседа Максима Калашникова с Вячеславом Бобковым, экспертом МЭФ, завлабом проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, доктором экономических наук. Пресловутая пенсионная «реформа» сделана настолько топорно и непродуманно, что заранее обречена на провал.
Truzadrottttt написал 12.07.2018 16:42
Молот написал 12.07.2018 15:36
wrwr написал 12.07.2018 12:14
Путин в 2005 говорил в прямом эфире, что пока он президент повышения пенсионного возраста не будет. Врал? Как вариант оставить до 2024 года максимальный возраст выхода на пенсию 60 лет, повышая на полгода в год его только у женщин и "льготников", а уже с другим президентом - продолжить повышеие по полгода в год уже у всех далее (такой вариант предлагал Кудрин в разработке ЦСР). Тогда "в принципе" выполнит обещание.
Мира написал 12.07.2018 08:46