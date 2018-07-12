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Московский листок

Пенсионную реформу придется отменять?

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 4

Беседа Максима Калашникова с Вячеславом Бобковым, экспертом МЭФ, завлабом проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, доктором экономических наук. Пресловутая пенсионная «реформа» сделана настолько топорно и непродуманно, что заранее обречена на провал.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Truzadrottttt написал 12.07.2018 16:42
Как сказала Катя Андреева в программе "Время", производству очень нужны опытные работники с 40-летним стажем
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(без названия)
Молот написал 12.07.2018 15:36
Мира ты зомбированный дебил( ка)! Откровенная банда уголовников Путина народ гробит, а он все на Запад сваливает! Мухоморы не нюхай!
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Re:
wrwr написал 12.07.2018 12:14
&#171;Я считаю, вот сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить, это полное безумие. У нас сейчас уже мужик не доживет до пенсии, из 100 человек 45 не доживают, будут 70 не доживать&#8230; Давайте проведем общенациональный референдум, есть ли смысл повышать пенсию на пять лет&#187;, &#8212; сказал Зюганов.
Путин в 2005 говорил в прямом эфире, что пока он президент повышения пенсионного возраста не будет. Врал? Как вариант оставить до 2024 года максимальный возраст выхода на пенсию 60 лет, повышая на полгода в год его только у женщин и "льготников", а уже с другим президентом - продолжить повышеие по полгода в год уже у всех далее (такой вариант предлагал Кудрин в разработке ЦСР). Тогда "в принципе" выполнит обещание.
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(без названия)
Мира написал 12.07.2018 08:46
МВФ поставила условия колонии р.ф, если возраст не повысят то шобла лешиться льготных кредитов и траншев. На народ плевать придумывают тупые сказки для идиотоа
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