Мы уже в состоянии войны с НАТО?

Президент США Дональд Трамп предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Какая польза НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряет миллиарды в торговле. Обязательно заплатите 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году»,— написал Трамп в Twitter.
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Возникает вопрос - Россия находится в состоянии войны со странами НАТО?
А выглядит все именно так - Трамп упрекает Германию в том, что пока Америка защищает ее от русских, немцы покупают российскую нефть и газ. А что, нельзя?
Разве Россия нападает на Германию?
Конечно, когда Трамп учился в военной академии, советские танки стояли в Восточной Германии и их орудия смотрели на запад. Но и тогда у танковых частей был приказ: в случае нападения с запада, сбить траки и держать оборону покуда возможно. О нападении на Германию и тогда речи не шло. А сейчас как?
Восточная Германия давн слилась с Западной, а между РФ и нею есть еще Польша и Белоруссия. Сил и средств, сосредоточенных у России на западной границе, в несколько раз меньше, чем располагают страны НАТО. Каким образом тут возникает какая-либо военная угроза?
Но факт остается фактом - европейские партнеры по НАТО вынуждены оправдываться перед Трампом за свое недостаточное военное противостояние с Россией.
И после этого будем говорить, что нам никто не угрожает?
А.Б.
Юрок написал 12.07.2018 16:25
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:07
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 13:09
Ты разве, ванючка, не понимаешь, що это ни при каких условиях невозможно, даже если быдлоскот начнут вешать на фонарях вверх ногами?
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 13:03
и то верно! написал 12.07.2018 12:55
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Более того, в Украинской Раде заседали бы депутаты с Донбасса и Крыма и пророссийские силы были бы большинстве. А благодаря глупости и подлости пуйла и россиян - сами выбили электорат у пророссийских сил в Украине. И Крым с Донбассом уже не впихнуть обратно
хохлов написал 12.07.2018 12:53
Если бы не Порошенко - давно бы дали бы и бабло, и вооружение и инструкторов
впрочем, дают и то и другое и третье, но только в тех объемах чтобы рашку остановить
надавав ей сцаными тряпками по лопоухому тупому хлебалу
кацапенко @ написал 12.07.2018 12:38
кацапенко @ написал 12.07.2018 12:33
Я так скажу, я не оптимист, я реалист.
Русачки будут жить как в Северной Корее, это случится через пять лет, и будут хаять власть, но революции не случится.
Баран какой стал послушный? А раньше крутяк.
...
Трамп тупо выполняет свои хотелки и это не значит, что для него есть кацапы и Украинцы - одинаковые коррупционеры и проститутки. А уж Европу как воротит от незалежной!!! Если б не угроза от Рашки , то плевались прям в морду. Порошенко, Доценко, Кличко...... такие же кацапы с паспортом Украины.
Пи Си Барану
Что ты хочешь?
Не продавать газ врагам? Увеличить расходы на оборону?
Нет. М удак баран подстрекатель и п изд абол, рассуждает и в конце
Вступайте в мою ручную партию ОКП! Будем строить ленинский социализм! Я баран очень порядочная бл и посему все всем бесплатно!
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 12:33
ВсЁ было нормально, когда еще сожитель Кабаевой не отобрал Крым и не напал на Украину, а Украина платила исправно за газ большие деньги, аж 400 долларов за тысячу кубов.
Если бы не фашистско-имперские замашки Ботоксной Крысы, то до сих пор РФ жила бы как Христос за пазухой!
азерок написал 12.07.2018 12:08
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Что-то не припомню войн, когда НАТО захватывало что-то.Опять рашапропагандоны брешут
эдак и создание СССР можно назвать захватом Украины, Прибалтики, Белоруссии.Причем РСФСР явно захватывала, войны вела, жителей Крыма геноцидила.Договоры с Гитлером СССР подписылал, по которым Прибалтику получил по согласованию с Гитлером. Так кто чо захватывал?
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 11:56
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 08:37
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\\\кацапенко написал
россия продавая газ может существовать сто лет! И это выгодно всем, дешевый газ и медленно умирающая рашка.///
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100 лет? Да ты бляха оптимист ))
Тут другая загогулина панимаш: для того, шоб безбедно тянуть продавая газ, Путьке надо сократить потребляющее этот газ российское поголовье -- а это входит в противоречие с желанием поголовья физически жить.
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Посему, лучший вариант для Путьки -- развалить Пидарашку на нацбантустаны, оставив за собой контроль над трубой. А уж бантустаны пускай рвут друг дружке глотки за место под солнцем.
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А насчет того, как Трамп не видит разницы -- смотри, кому США помогают и против кого вводят санкции. Они понимают, шо такое кацапы и кто такие Украинцы.
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Пламенный прЮвет Черномотьке-Волосатой-Ладошке ))
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Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 11:53
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А то вы не в курсе, мосьЁ рЫдактор? Ваша неофашистская бензоколонка сама начала Четвертую мировую в феврале 2014 года с вероломного нападения на Украинский Крым.
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А поскольку вы так любите играться в гибридные войны, Запад принял вызов и играет с вами в гибридный мир. Вы теперь как тот лось из анекдота "вроде бы пью, но мне все хуже и хуже".
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Дело идет к контролируемому развалу россии на нацбантустаны, процесс пошел -- Сибирь активно подгребает Китай, Дальний Восток плавно переходит под Японию, на носу бунт регионов и т.д. Все путем ))
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Пламенный прЮвет Черномотьке-Волосатой-Ладошке ))
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хаха написал 12.07.2018 11:52
НАТО, напомню, расширилось на восток, захватив все страны бывшего Варшавского договора и Прибалтику. Не говоря про уничтоженную ГДР.
И при этом РФ "угрожает" НАТО.
хаха написал 12.07.2018 11:49
Лига написал 12.07.2018 11:12
Эконом-реалист написал 12.07.2018 10:56
азерок написал 12.07.2018 10:51
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Да нападает, да угрожает, да занимает оккупированные территории.
В той страсти, с которой россияне отрицают очевидные вещи есть что-то извращенное и патологические. Заниженная самооценка россиян тому виной?
дурачок написал 12.07.2018 10:27
Теркин написал 12.07.2018 10:01
хаха написал 12.07.2018 10:01