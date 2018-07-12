Мы уже в состоянии войны с НАТО?

Президент США Дональд Трамп предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Какая польза НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряет миллиарды в торговле. Обязательно заплатите 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году»,— написал Трамп в Twitter.

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Возникает вопрос - Россия находится в состоянии войны со странами НАТО?

А выглядит все именно так - Трамп упрекает Германию в том, что пока Америка защищает ее от русских, немцы покупают российскую нефть и газ. А что, нельзя?

Разве Россия нападает на Германию?

Конечно, когда Трамп учился в военной академии, советские танки стояли в Восточной Германии и их орудия смотрели на запад. Но и тогда у танковых частей был приказ: в случае нападения с запада, сбить траки и держать оборону покуда возможно. О нападении на Германию и тогда речи не шло. А сейчас как?

Восточная Германия давн слилась с Западной, а между РФ и нею есть еще Польша и Белоруссия. Сил и средств, сосредоточенных у России на западной границе, в несколько раз меньше, чем располагают страны НАТО. Каким образом тут возникает какая-либо военная угроза?

Но факт остается фактом - европейские партнеры по НАТО вынуждены оправдываться перед Трампом за свое недостаточное военное противостояние с Россией.

И после этого будем говорить, что нам никто не угрожает?

А.Б.