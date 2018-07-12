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Московский листок

Мы уже в состоянии войны с НАТО?

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 27

нато война трамп
Мы уже в состоянии войны с НАТО?

Президент США Дональд Трамп предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Какая польза НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряет миллиарды в торговле. Обязательно заплатите 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году»,— написал Трамп в Twitter.

***

Возникает вопрос - Россия находится в состоянии войны со странами НАТО?

А выглядит все именно так - Трамп упрекает Германию в том, что пока Америка защищает ее от русских, немцы покупают российскую нефть и газ. А что, нельзя?

Разве Россия нападает на Германию? 

Конечно, когда Трамп учился в военной академии, советские танки стояли в Восточной Германии и их орудия смотрели на запад. Но и тогда у танковых частей был приказ: в случае нападения с запада, сбить траки и держать оборону покуда возможно. О нападении на Германию и тогда речи не шло. А сейчас как?

Восточная Германия давн слилась с Западной, а между РФ и нею есть еще Польша и Белоруссия. Сил и средств, сосредоточенных у России на западной границе, в несколько раз меньше, чем располагают страны НАТО. Каким образом тут возникает какая-либо военная угроза?

Но факт остается фактом - европейские партнеры по НАТО вынуждены оправдываться перед Трампом за свое недостаточное военное противостояние с Россией.

И после этого будем говорить, что нам никто не угрожает?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 27
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(без названия)
Юрок написал 12.07.2018 16:25
Путяра-уголовник докрутил свои "Понты", теперь расхлебывает свою глупость! Только дуракам не ясно, что палкой собаку дразнить нельзя! Остальное население на 70% тупые прихлебатели и рабы верящие в "сказки про хорошего Царя"!
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:07
Начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешенными собаками,которых растреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чуст не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитеквот.А уж как США давят в Сирии кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.А это Вам для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.
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Re: Re: никоним
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 13:09
Кацапенко заднеприводной, как ты вообще можешь увидеть возможность революции в РФ?
Ты разве, ванючка, не понимаешь, що это ни при каких условиях невозможно, даже если быдлоскот начнут вешать на фонарях вверх ногами?
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Re: Re: никоним
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 13:03
Заднеприводная леворулька, на основании чего была бы революция если РФ до захвата Крыможопии хорошо жила?
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(без названия)
и то верно! написал 12.07.2018 12:55
" Украина платила исправно за газ большие деньги, аж 400 долларов за тысячу кубов."
--
Более того, в Украинской Раде заседали бы депутаты с Донбасса и Крыма и пророссийские силы были бы большинстве. А благодаря глупости и подлости пуйла и россиян - сами выбили электорат у пророссийских сил в Украине. И Крым с Донбассом уже не впихнуть обратно
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(без названия)
хохлов написал 12.07.2018 12:53
Европу воротит не от Украины, а от Порошенко.
Если бы не Порошенко - давно бы дали бы и бабло, и вооружение и инструкторов
впрочем, дают и то и другое и третье, но только в тех объемах чтобы рашку остановить
надавав ей сцаными тряпками по лопоухому тупому хлебалу
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Re: никоним
кацапенко @ написал 12.07.2018 12:38
Дурак ты праворульныыый! Если б не Крымнаш, то давно была бы революция, а так постепенно подготовили население к стране бомобоубежищу.
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Re: Re: Re: Ликбез для рЫдактора
кацапенко @ написал 12.07.2018 12:33

Я так скажу, я не оптимист, я реалист.
Русачки будут жить как в Северной Корее, это случится через пять лет, и будут хаять власть, но революции не случится.
Баран какой стал послушный? А раньше крутяк.
...
Трамп тупо выполняет свои хотелки и это не значит, что для него есть кацапы и Украинцы - одинаковые коррупционеры и проститутки. А уж Европу как воротит от незалежной!!! Если б не угроза от Рашки , то плевались прям в морду. Порошенко, Доценко, Кличко...... такие же кацапы с паспортом Украины.
Пи Си Барану
Что ты хочешь?
Не продавать газ врагам? Увеличить расходы на оборону?
Нет. М удак баран подстрекатель и п изд абол, рассуждает и в конце
Вступайте в мою ручную партию ОКП! Будем строить ленинский социализм! Я баран очень порядочная бл и посему все всем бесплатно!
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(без названия)
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 12:33
Опять и опять повторяю:
ВсЁ было нормально, когда еще сожитель Кабаевой не отобрал Крым и не напал на Украину, а Украина платила исправно за газ большие деньги, аж 400 долларов за тысячу кубов.
Если бы не фашистско-имперские замашки Ботоксной Крысы, то до сих пор РФ жила бы как Христос за пазухой!
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(без названия)
азерок написал 12.07.2018 12:08
"НАТО, напомню, расширилось на восток, захватив все страны "
--
Что-то не припомню войн, когда НАТО захватывало что-то.Опять рашапропагандоны брешут
эдак и создание СССР можно назвать захватом Украины, Прибалтики, Белоруссии.Причем РСФСР явно захватывала, войны вела, жителей Крыма геноцидила.Договоры с Гитлером СССР подписылал, по которым Прибалтику получил по согласованию с Гитлером. Так кто чо захватывал?
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Re: Re: Ликбез для рЫдактора
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 11:56
Re: Re: Ликбез для рЫдактора
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 08:37
.
\\\кацапенко написал
россия продавая газ может существовать сто лет! И это выгодно всем, дешевый газ и медленно умирающая рашка.///
.
100 лет? Да ты бляха оптимист ))
Тут другая загогулина панимаш: для того, шоб безбедно тянуть продавая газ, Путьке надо сократить потребляющее этот газ российское поголовье -- а это входит в противоречие с желанием поголовья физически жить.
.
Посему, лучший вариант для Путьки -- развалить Пидарашку на нацбантустаны, оставив за собой контроль над трубой. А уж бантустаны пускай рвут друг дружке глотки за место под солнцем.
.
А насчет того, как Трамп не видит разницы -- смотри, кому США помогают и против кого вводят санкции. Они понимают, шо такое кацапы и кто такие Украинцы.
.
Пламенный прЮвет Черномотьке-Волосатой-Ладошке ))
.
Ответить
Ликбез для рЫдактора
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 11:53
\\\Возникает вопрос - россия находится в состоянии войны со странами НАТО?///
.
А то вы не в курсе, мосьЁ рЫдактор? Ваша неофашистская бензоколонка сама начала Четвертую мировую в феврале 2014 года с вероломного нападения на Украинский Крым.
.
А поскольку вы так любите играться в гибридные войны, Запад принял вызов и играет с вами в гибридный мир. Вы теперь как тот лось из анекдота "вроде бы пью, но мне все хуже и хуже".
.
Дело идет к контролируемому развалу россии на нацбантустаны, процесс пошел -- Сибирь активно подгребает Китай, Дальний Восток плавно переходит под Японию, на носу бунт регионов и т.д. Все путем ))
.
Пламенный прЮвет Черномотьке-Волосатой-Ладошке ))
.
Ответить
Re: военные расходы давно превышают 4% ВВП
хаха написал 12.07.2018 11:52
Да? Объем военных расходов - синоним объявления войны? А почему НАТО, а не Сингапуру или Сомали?
НАТО, напомню, расширилось на восток, захватив все страны бывшего Варшавского договора и Прибалтику. Не говоря про уничтоженную ГДР.
И при этом РФ "угрожает" НАТО.
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Re: Караул, грабють )) Нефть, Афганистан
хаха написал 12.07.2018 11:49
Милок, америкосы в афгане стоят в 1,5 раза дольше, чем шурави. Он шурави были оккупанты, а амеры - освободители?
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Re: да
Лига написал 12.07.2018 11:12
Экономист=лжепророческая жаба.
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да
Эконом-реалист написал 12.07.2018 10:56
Учитывая, что российские военные расходы давно превышают 4% ВВП - да, РФ считает себя воюющей с НАТО.
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(без названия)
азерок написал 12.07.2018 10:51
"Разве Россия нападает ....?"
-
Да нападает, да угрожает, да занимает оккупированные территории.
В той страсти, с которой россияне отрицают очевидные вещи есть что-то извращенное и патологические. Заниженная самооценка россиян тому виной?
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(без названия)
дурачок написал 12.07.2018 10:27
Запад, рф действительно не угрожает. трамп просто хочет чтобы расходы на вооружение были более, менее одинаковыми. он считает чо сша не дойная корова. и правильно. президент сша бережет деньги своей страны. УРОЗА рф существует со стороны китая.
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Караул, грабють ))
Теркин написал 12.07.2018 10:01
Значит когда мы перекраиваем границы - это мирное поведение?.. И чего это все на нас ополчились? )) Все идет по сценарию. Нефть, Афганистан, 314зда, жоппа. Фарс? Нет. Цирк.
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Re: когда российский военный бюджет увеличивается в десятки раз
хаха написал 12.07.2018 10:01
Российский военный бюджет в 10 раз меньше американского. И ответы на ваш вопрос (для идиотов) даны много лет назад.
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