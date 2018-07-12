Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Белый Дом реформатора Медведева, вон из Москвы во Владимир!

Опубликовано 12.07.2018 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 7

беспредел москва медведев собянин пенсионеры реформы владимир
Белый Дом реформатора Медведева, вон из Москвы во Владимир!

«Тройка» вместо одного кандидата – а ведь уже ход в сторону демократии! Можно было бы поступить традиционно, и, как Собянин, например, пиарить только себя любимого – причём используя для этого вовсе не избирательный фонд и не листовки, а все московские СМИ. Читаем же в Яндексе ежедневно – Собянин то открыл, потом это… Он один это всё строил? Так отчего же столько внимания одной персоне?

Ответ очевиден: избирательная кампания. И Яндекс тут «заряжен на позитив». В отличие от действующего мэра, кандидат от Левого Фронта и коммунистов вообще ни разу не сказал «я» на пресс-конференции, подчёркивал всё время «мы сделали расчёты», и так далее. Сам характер общения с журналистами был предельно демократичен. Линия кандидата в мэры Кумина была построена как маршрут через самые наболевшие точки – причём «слева» наболевшие. 1. Пенсионный возраст – который богатая Москва легко может не повышать, а из своего триллионного бюджета ежегодно выделять гораздо меньше того, что Собянин тратит на «Мою улицу» ту же… 2. Решение транспортного вопроса/коллапса в сторону общественного транспорта и бесплатного проезда (даже в Эстонии для самих жителей Таллинна, например, проезд бесплатный – уж, казалось бы, давно там не социализм, а тем не менее) в общественном транспорте, а не личного, заполоняющего улицы пробками. 3. Перевод части властного бомонда из Москвы куда-нибудь подальше (за что точно проголосует вся Москва – либо в Новую Москву, которая для этого и строилась, либо ещё подалее). 4. Возвращение волюнтаристично "оптимизированной" бесплатной медицинской помощи, столичных поликлиник и больниц в исходные, специально для них спроектированные помещения, - и в более широком смысле - на прежнее, советское место, откуда платная медицина усилиями Собянина её вытесняет из года в год.

И тут как раз, весьма скромно изложенной программе Вадима Кумина – над которой, я знаю , поработали и радикалы из Левого Фронта, - распахнул объятия Максим Шевченко. Член Политсовета ЛФ от кампании к кампании становится всё более зрелым оратором. Он, правда, не столь скептически оценивает личный автотранспорт, сколько собянинское волюнтаристичное расширение тротуаров критикует (и тоже по делу), но главное в его программе, самое красивое и политически давно перезревшее – это переезд Белого дома (вместе с этим проклятым названием) во Владимирскую область. Как говорится – откуда повелось, туда и возвернулось…

Вот вам и «мост» Москва-Владимир. А уж какой соблазн для недавно открывшего памятник Владимиру-крестителю одного «питерского»! Более ста тысяч работников правительства Медведева вместе с ним переезжают во Владимирскую область (город уточнится – чтобы не было двух белых домов в экс-столице) – чем уже развивают экономику, способствуют строительству хороших автодорог и всяческой модернизации. Национальный проект - да и только. Куда правительство - туда и денежные потоки.

Отдельная тема – свалки, на которой оба направления и кандидата сошлись. Имея удивительно развитую индустрию производства упаковок – с прекрасной графикой и из материалов, которые даже утилизировать не захочется, - страна до сих пор не имеет мусороперерабатывающих заводов, способных такую прекрасную упаковку разлагать на элементы, не опасные природе. И средств в бюджете Москвы на это выделяется предостаточно! Только вместо заводов – курганы, где несепарированный мусор гниёт и отравляет почву. Зато Чайкам и Абрамовичам какая прибыль… И уже во Владимирскую область хлынули эти ядовитые потоки – в связи с чем Шевченко, прямо как воин партии, рыцарь Ланселот, объявил войну губернатору Орловой…

Все темы взяты, как говорится, с самых вершин столичных хайпов – взяты теоретически верно, без лишнего популизма, поскольку проблемы перезрели, и важно теперь как в ходе предвыборной капмании темы будут углубляться и обрастать плотью протестных групп. Ведь грядут недели майданов – уж что скрывать, уличная политика возвращается в Путинскую Россию, и возвращается она почти как Ленин из Швейцарии, когда и верхи уже не могут не наступать на права трудящихся, не воровать нефть и газ, не повышать пенсионный возраст (иные-то фонды исчерпаны, а считать и запасать по-другому из либеральные вериги не пускают), а низы не хотят. Не хотят действовать пока, но уже точно не хотят видеть собянинского миллиардера Ликсутова и прочих блатных Раковых-Шмаковых в мэрии, не хотят превращать Подмосковье и иные области в мусорный придаток столицы, и это в наших силах. Как в целом перевод таких скромных, на первый взгляд, тем, как мусоропереработка, в русло прямой агитации за национализацию той же мусорной отрасли (чтобы Чайки-стервятники и близко к свалкам не подлетали), а заодно и столичной индустрии, которую выкорчёвывают, лишая рабочих мест коренных москвичей. Конечно же национализация всего того, что успела раздать с молотка приватизация ещё в поздние лужковские годы и при Собянине, – нет другого пути урегулировать этот ком проблем.

Прицел «тройкой» взят верный, теперь надо начать пристреливаться акциями протеста по институциям, ответственным за произвол, в который превратилась политика собянинской группировки.

Да, совсем забыл упомянуть третьего, Грудинина, который и сам-то всё стеснялся говорить после громогласного и размашистого Шевченко – что он делал в этот раз в этом составе не вполне было ясно. Вот уж насколько человек мил в приватном общении, даже определённый шарм имеет, такт, хороший, наверное, вкус даже – но настолько же и не лидер, не трибун, не борец. Поддержать беседу, о футболе потравить анекдотики, о Жириновском пошутить – да… Но чтоб с такими задатками баллотироваться сразу в президенты, а вот по Подмосковью родному не баллотироваться на уровне как раз вполне доступном (заменить Воробьёва, которого за одно Ядрово пора упрятать подальше с глаз народных долой, из Подмосковья вон) - какая-то роковая ошибка, ей-богу… Или осознанная игра ЦК КПРФ с Апэшечкой в поддавки. Поэт Кашин там давно уже гроссмейстер по этой части, как он «сливал» солнечногорский и химкинский протесты 2005-го, «седую революцию»  – уж скоро в учебниках новейшей истории напишут. Может, с его подачи так, совсем не в ту степь, и целились Грудининым? Ну, теперь как доверенное лицо Шевченко поработает – вполне демократичная такая рокировочка…

Вся «тройка» настаивала на конституционных рамочках борьбы, на законности – но что будет, если сам по себе, глубоко зачерпнувший волну ненависти к «питерским» миллиардерам, протест выйдет из берегов? Это тоже стоило бы просчитать квалифицированным товарищам. Мы поможем, если потребуется -  ИПРОГ как раз этим долгие годы и занимался, ведь проблема «реформы» пенсионной системы есть ни что иное как итог, проигрыш кремлядей капиталу заморскому, и даже не проигрыш, но лишь закономерный результат распродажи суверенитета сырьевой империи на всех направлениях, как на Запад, так и на Восток (КНР, вырубающая нашу тайгу по концессиям).

Материалы по теме:

О преимуществе левых на выборах в Москве

Любимый мэр Москвы вступил в седьмой десяток 

"За любовницу Собянина мы 9 сентября голосовать не будем"

Ради строительства филиала Ельцин-центра уничтожена усадьба Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской 



Рейтинг:   3.15,  Голосов: 13
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Объясните,люди добрые
о чем сия статья? написал 12.07.2018 17:44
Прочитал.Полностью(хоть и с большим трудом).Прочитал еще раз.Не понял.НИЧЕГО.Что хотел сказать автор сего опуса?Какую мысль донести до нас сирых и убогих?Ничего не понял.
Про литературный стиль данного творения я скромно умолчу,ибо не с моим пониманием чувства прекрасного продраться через сии словосочетания и буквосложения. Сразу навеяло чем-то монументально-авангардистским. Помнится при прочитывании мемуаров одной очень ученой дамы,академика и даже директора академии наук,тоже возникали похожие мысли-пока дочитаешь предложение до конца.забываешь.что было в начале.А уж все эти сложноподчиненные-сложносочиненные,я и слов то таких не знаю,а тут все написано и изложено высоким штилем.Но ладно дама,она жила давно да и что с бабы возьмешь,но тут целый заместитель главного редактора!И чудится мне.что не дорос я своим умишком до столь высоких материй,токо на простых смертных полагаю.может объяснят мне простому смертному,что же такое сокровенное скрыто в сим послании Urbi et orbi
Ответить
Re: Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Андрей Белый написал 12.07.2018 16:38
Откомментировали несчастного Димона Черного по-черному.
Впрочем,как всегда.
Но он ничему не способен научиться.Увы.
Ответить
с умом = напряжонка
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнковедоВ... написал 12.07.2018 13:27
вот смотри : " ... как итог, проигрыш кремлядей капиталу заморскому",-
написать такое впихнув маркеры = кремляди-заморский-капитал.
видать ты частные уроки мастерства у ВПШовой ГовновЁнки берЁшь?
.
планка твоя всЁ ниже и ниже, и видимо вскорости придЁтся мне в свой лэйбл и тебя впихивать.
ну, типо: Доктор архаробараносукачОбаноГовновЁнкоДроЧероведоФФ.
одобришь?
Ответить
мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнковедоВ... написал 12.07.2018 13:19
мотя, бедная ты наша...
поверь, мне очень, и очень = жалко тебя, хотя я критически и осуждающе относился и отношусь к тебе всегда.
НО!
и всегда жалко мне тебя = великовозрастного балбесА, и это правда...
вот скажи мне, мОТя, ну какую тебе пенсию будет государство платить?
и за что?
А!
спецухи = 0,
профеССии = 0,
с умом = напряжонка.
ну, если только по-инвалидности ума?
Ответить
бессмысленный набор слов
безыдейный написал 12.07.2018 08:41
"Конечно же национализация всего того, что успели раздать с молотка приватизация еще в поздние лужковские годы и при Собянине &#8211; нет другого пути урегулировать этот ком проблем"
--
Это что? Это же бессмысленный набор слов, даже падежи не согласованы.
Ответить
Re: Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
-Что это? написал 12.07.2018 08:19
Я ему столько лет говорю-когда учись тексты правильно составлять...
Вот, сейчас вывесил. О чем это все?
А *уй знает- о чем...
Г-н Баранов,
Вы б хотя Главным Редактором иногда работали,
что ли?
Ответить
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
А будет ли ? написал 12.07.2018 07:23
И вряд ли будут у такого автора.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зомбипенсионирование от Соловьева
Зомбипенсионирование от Соловьева
11.07.2018
Пенсионную реформу придется отменять?
Пенсионную реформу придется отменять?
12.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чтобы вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, Киеву надо вооружаться, заявила Юля (0)
Социальный геноцид в Кургане: у жителей ветхих домов изымают детей (1)
"Трампнаш" покусился на самое святое для силовигархии - на Трубу... (3)
Грузию готовят как запал в Третьей мировой войне (10)
Царёва ослушника Пучдемона Германия готова передать Испании (1)
На запуск сирийского беспилотника Израиль ответил ракетными ударами (0)
Цуркангейт набирает обороты: ещё и молдавская шпионка (2)
Белый Дом реформатора Медведева, вон из Москвы во Владимир! (7)
Мы уже в состоянии войны с НАТО? (27)
Пенсионную реформу придется отменять? (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: В начале мирового Мегакризиса
Дарья Митина Дарья Митина: Мужики, вы шo???
Максим Калашников Максим Калашников: Пенсионную реформу придется отменять?
Максим Калашников Максим Калашников: Учитесь у итальянских рабочих, расеяне! От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss