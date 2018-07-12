Белый Дом реформатора Медведева, вон из Москвы во Владимир!

«Тройка» вместо одного кандидата – а ведь уже ход в сторону демократии! Можно было бы поступить традиционно, и, как Собянин, например, пиарить только себя любимого – причём используя для этого вовсе не избирательный фонд и не листовки, а все московские СМИ. Читаем же в Яндексе ежедневно – Собянин то открыл, потом это… Он один это всё строил? Так отчего же столько внимания одной персоне?

Ответ очевиден: избирательная кампания. И Яндекс тут «заряжен на позитив». В отличие от действующего мэра, кандидат от Левого Фронта и коммунистов вообще ни разу не сказал «я» на пресс-конференции, подчёркивал всё время «мы сделали расчёты», и так далее. Сам характер общения с журналистами был предельно демократичен. Линия кандидата в мэры Кумина была построена как маршрут через самые наболевшие точки – причём «слева» наболевшие. 1. Пенсионный возраст – который богатая Москва легко может не повышать, а из своего триллионного бюджета ежегодно выделять гораздо меньше того, что Собянин тратит на «Мою улицу» ту же… 2. Решение транспортного вопроса/коллапса в сторону общественного транспорта и бесплатного проезда (даже в Эстонии для самих жителей Таллинна, например, проезд бесплатный – уж, казалось бы, давно там не социализм, а тем не менее) в общественном транспорте, а не личного, заполоняющего улицы пробками. 3. Перевод части властного бомонда из Москвы куда-нибудь подальше (за что точно проголосует вся Москва – либо в Новую Москву, которая для этого и строилась, либо ещё подалее). 4. Возвращение волюнтаристично "оптимизированной" бесплатной медицинской помощи, столичных поликлиник и больниц в исходные, специально для них спроектированные помещения, - и в более широком смысле - на прежнее, советское место, откуда платная медицина усилиями Собянина её вытесняет из года в год.

И тут как раз, весьма скромно изложенной программе Вадима Кумина – над которой, я знаю , поработали и радикалы из Левого Фронта, - распахнул объятия Максим Шевченко. Член Политсовета ЛФ от кампании к кампании становится всё более зрелым оратором. Он, правда, не столь скептически оценивает личный автотранспорт, сколько собянинское волюнтаристичное расширение тротуаров критикует (и тоже по делу), но главное в его программе, самое красивое и политически давно перезревшее – это переезд Белого дома (вместе с этим проклятым названием) во Владимирскую область. Как говорится – откуда повелось, туда и возвернулось…

Вот вам и «мост» Москва-Владимир. А уж какой соблазн для недавно открывшего памятник Владимиру-крестителю одного «питерского»! Более ста тысяч работников правительства Медведева вместе с ним переезжают во Владимирскую область (город уточнится – чтобы не было двух белых домов в экс-столице) – чем уже развивают экономику, способствуют строительству хороших автодорог и всяческой модернизации. Национальный проект - да и только. Куда правительство - туда и денежные потоки.

Отдельная тема – свалки, на которой оба направления и кандидата сошлись. Имея удивительно развитую индустрию производства упаковок – с прекрасной графикой и из материалов, которые даже утилизировать не захочется, - страна до сих пор не имеет мусороперерабатывающих заводов, способных такую прекрасную упаковку разлагать на элементы, не опасные природе. И средств в бюджете Москвы на это выделяется предостаточно! Только вместо заводов – курганы, где несепарированный мусор гниёт и отравляет почву. Зато Чайкам и Абрамовичам какая прибыль… И уже во Владимирскую область хлынули эти ядовитые потоки – в связи с чем Шевченко, прямо как воин партии, рыцарь Ланселот, объявил войну губернатору Орловой…

Все темы взяты, как говорится, с самых вершин столичных хайпов – взяты теоретически верно, без лишнего популизма, поскольку проблемы перезрели, и важно теперь как в ходе предвыборной капмании темы будут углубляться и обрастать плотью протестных групп. Ведь грядут недели майданов – уж что скрывать, уличная политика возвращается в Путинскую Россию, и возвращается она почти как Ленин из Швейцарии, когда и верхи уже не могут не наступать на права трудящихся, не воровать нефть и газ, не повышать пенсионный возраст (иные-то фонды исчерпаны, а считать и запасать по-другому из либеральные вериги не пускают), а низы не хотят. Не хотят действовать пока, но уже точно не хотят видеть собянинского миллиардера Ликсутова и прочих блатных Раковых-Шмаковых в мэрии, не хотят превращать Подмосковье и иные области в мусорный придаток столицы, и это в наших силах. Как в целом перевод таких скромных, на первый взгляд, тем, как мусоропереработка, в русло прямой агитации за национализацию той же мусорной отрасли (чтобы Чайки-стервятники и близко к свалкам не подлетали), а заодно и столичной индустрии, которую выкорчёвывают, лишая рабочих мест коренных москвичей. Конечно же национализация всего того, что успела раздать с молотка приватизация ещё в поздние лужковские годы и при Собянине, – нет другого пути урегулировать этот ком проблем.

Прицел «тройкой» взят верный, теперь надо начать пристреливаться акциями протеста по институциям, ответственным за произвол, в который превратилась политика собянинской группировки.

Да, совсем забыл упомянуть третьего, Грудинина, который и сам-то всё стеснялся говорить после громогласного и размашистого Шевченко – что он делал в этот раз в этом составе не вполне было ясно. Вот уж насколько человек мил в приватном общении, даже определённый шарм имеет, такт, хороший, наверное, вкус даже – но настолько же и не лидер, не трибун, не борец. Поддержать беседу, о футболе потравить анекдотики, о Жириновском пошутить – да… Но чтоб с такими задатками баллотироваться сразу в президенты, а вот по Подмосковью родному не баллотироваться на уровне как раз вполне доступном (заменить Воробьёва, которого за одно Ядрово пора упрятать подальше с глаз народных долой, из Подмосковья вон) - какая-то роковая ошибка, ей-богу… Или осознанная игра ЦК КПРФ с Апэшечкой в поддавки. Поэт Кашин там давно уже гроссмейстер по этой части, как он «сливал» солнечногорский и химкинский протесты 2005-го, «седую революцию» – уж скоро в учебниках новейшей истории напишут. Может, с его подачи так, совсем не в ту степь, и целились Грудининым? Ну, теперь как доверенное лицо Шевченко поработает – вполне демократичная такая рокировочка…

Вся «тройка» настаивала на конституционных рамочках борьбы, на законности – но что будет, если сам по себе, глубоко зачерпнувший волну ненависти к «питерским» миллиардерам, протест выйдет из берегов? Это тоже стоило бы просчитать квалифицированным товарищам. Мы поможем, если потребуется - ИПРОГ как раз этим долгие годы и занимался, ведь проблема «реформы» пенсионной системы есть ни что иное как итог, проигрыш кремлядей капиталу заморскому, и даже не проигрыш, но лишь закономерный результат распродажи суверенитета сырьевой империи на всех направлениях, как на Запад, так и на Восток (КНР, вырубающая нашу тайгу по концессиям).

Материалы по теме:

О преимуществе левых на выборах в Москве

Любимый мэр Москвы вступил в седьмой десяток

"За любовницу Собянина мы 9 сентября голосовать не будем"

Ради строительства филиала Ельцин-центра уничтожена усадьба Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской