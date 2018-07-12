Белый Дом реформатора Медведева, вон из Москвы во Владимир!

«Тройка» вместо одного кандидата – а ведь уже ход в сторону демократии! Можно было бы поступить традиционно, и, как Собянин, например, пиарить только себя любимого – причём используя для этого вовсе не избирательный фонд и не листовки, а все московские СМИ. Читаем же в Яндексе ежедневно – Собянин то открыл, потом это… Он один это всё строил? Так отчего же столько внимания одной персоне?
Ответ очевиден: избирательная кампания. И Яндекс тут «заряжен на позитив». В отличие от действующего мэра, кандидат от Левого Фронта и коммунистов вообще ни разу не сказал «я» на пресс-конференции, подчёркивал всё время «мы сделали расчёты», и так далее. Сам характер общения с журналистами был предельно демократичен. Линия кандидата в мэры Кумина была построена как маршрут через самые наболевшие точки – причём «слева» наболевшие. 1. Пенсионный возраст – который богатая Москва легко может не повышать, а из своего триллионного бюджета ежегодно выделять гораздо меньше того, что Собянин тратит на «Мою улицу» ту же… 2. Решение транспортного вопроса/коллапса в сторону общественного транспорта и бесплатного проезда (даже в Эстонии для самих жителей Таллинна, например, проезд бесплатный – уж, казалось бы, давно там не социализм, а тем не менее) в общественном транспорте, а не личного, заполоняющего улицы пробками. 3. Перевод части властного бомонда из Москвы куда-нибудь подальше (за что точно проголосует вся Москва – либо в Новую Москву, которая для этого и строилась, либо ещё подалее). 4. Возвращение волюнтаристично "оптимизированной" бесплатной медицинской помощи, столичных поликлиник и больниц в исходные, специально для них спроектированные помещения, - и в более широком смысле - на прежнее, советское место, откуда платная медицина усилиями Собянина её вытесняет из года в год.
И тут как раз, весьма скромно изложенной программе Вадима Кумина – над которой, я знаю , поработали и радикалы из Левого Фронта, - распахнул объятия Максим Шевченко. Член Политсовета ЛФ от кампании к кампании становится всё более зрелым оратором. Он, правда, не столь скептически оценивает личный автотранспорт, сколько собянинское волюнтаристичное расширение тротуаров критикует (и тоже по делу), но главное в его программе, самое красивое и политически давно перезревшее – это переезд Белого дома (вместе с этим проклятым названием) во Владимирскую область. Как говорится – откуда повелось, туда и возвернулось…
Вот вам и «мост» Москва-Владимир. А уж какой соблазн для недавно открывшего памятник Владимиру-крестителю одного «питерского»! Более ста тысяч работников правительства Медведева вместе с ним переезжают во Владимирскую область (город уточнится – чтобы не было двух белых домов в экс-столице) – чем уже развивают экономику, способствуют строительству хороших автодорог и всяческой модернизации. Национальный проект - да и только. Куда правительство - туда и денежные потоки.
Отдельная тема – свалки, на которой оба направления и кандидата сошлись. Имея удивительно развитую индустрию производства упаковок – с прекрасной графикой и из материалов, которые даже утилизировать не захочется, - страна до сих пор не имеет мусороперерабатывающих заводов, способных такую прекрасную упаковку разлагать на элементы, не опасные природе. И средств в бюджете Москвы на это выделяется предостаточно! Только вместо заводов – курганы, где несепарированный мусор гниёт и отравляет почву. Зато Чайкам и Абрамовичам какая прибыль… И уже во Владимирскую область хлынули эти ядовитые потоки – в связи с чем Шевченко, прямо как воин партии, рыцарь Ланселот, объявил войну губернатору Орловой…
Все темы взяты, как говорится, с самых вершин столичных хайпов – взяты теоретически верно, без лишнего популизма, поскольку проблемы перезрели, и важно теперь как в ходе предвыборной капмании темы будут углубляться и обрастать плотью протестных групп. Ведь грядут недели майданов – уж что скрывать, уличная политика возвращается в Путинскую Россию, и возвращается она почти как Ленин из Швейцарии, когда и верхи уже не могут не наступать на права трудящихся, не воровать нефть и газ, не повышать пенсионный возраст (иные-то фонды исчерпаны, а считать и запасать по-другому из либеральные вериги не пускают), а низы не хотят. Не хотят действовать пока, но уже точно не хотят видеть собянинского миллиардера Ликсутова и прочих блатных Раковых-Шмаковых в мэрии, не хотят превращать Подмосковье и иные области в мусорный придаток столицы, и это в наших силах. Как в целом перевод таких скромных, на первый взгляд, тем, как мусоропереработка, в русло прямой агитации за национализацию той же мусорной отрасли (чтобы Чайки-стервятники и близко к свалкам не подлетали), а заодно и столичной индустрии, которую выкорчёвывают, лишая рабочих мест коренных москвичей. Конечно же национализация всего того, что успела раздать с молотка приватизация ещё в поздние лужковские годы и при Собянине, – нет другого пути урегулировать этот ком проблем.
Прицел «тройкой» взят верный, теперь надо начать пристреливаться акциями протеста по институциям, ответственным за произвол, в который превратилась политика собянинской группировки.
Да, совсем забыл упомянуть третьего, Грудинина, который и сам-то всё стеснялся говорить после громогласного и размашистого Шевченко – что он делал в этот раз в этом составе не вполне было ясно. Вот уж насколько человек мил в приватном общении, даже определённый шарм имеет, такт, хороший, наверное, вкус даже – но настолько же и не лидер, не трибун, не борец. Поддержать беседу, о футболе потравить анекдотики, о Жириновском пошутить – да… Но чтоб с такими задатками баллотироваться сразу в президенты, а вот по Подмосковью родному не баллотироваться на уровне как раз вполне доступном (заменить Воробьёва, которого за одно Ядрово пора упрятать подальше с глаз народных долой, из Подмосковья вон) - какая-то роковая ошибка, ей-богу… Или осознанная игра ЦК КПРФ с Апэшечкой в поддавки. Поэт Кашин там давно уже гроссмейстер по этой части, как он «сливал» солнечногорский и химкинский протесты 2005-го, «седую революцию» – уж скоро в учебниках новейшей истории напишут. Может, с его подачи так, совсем не в ту степь, и целились Грудининым? Ну, теперь как доверенное лицо Шевченко поработает – вполне демократичная такая рокировочка…
Вся «тройка» настаивала на конституционных рамочках борьбы, на законности – но что будет, если сам по себе, глубоко зачерпнувший волну ненависти к «питерским» миллиардерам, протест выйдет из берегов? Это тоже стоило бы просчитать квалифицированным товарищам. Мы поможем, если потребуется - ИПРОГ как раз этим долгие годы и занимался, ведь проблема «реформы» пенсионной системы есть ни что иное как итог, проигрыш кремлядей капиталу заморскому, и даже не проигрыш, но лишь закономерный результат распродажи суверенитета сырьевой империи на всех направлениях, как на Запад, так и на Восток (КНР, вырубающая нашу тайгу по концессиям).
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о чем сия статья? написал 12.07.2018 17:44
Про литературный стиль данного творения я скромно умолчу,ибо не с моим пониманием чувства прекрасного продраться через сии словосочетания и буквосложения. Сразу навеяло чем-то монументально-авангардистским. Помнится при прочитывании мемуаров одной очень ученой дамы,академика и даже директора академии наук,тоже возникали похожие мысли-пока дочитаешь предложение до конца.забываешь.что было в начале.А уж все эти сложноподчиненные-сложносочиненные,я и слов то таких не знаю,а тут все написано и изложено высоким штилем.Но ладно дама,она жила давно да и что с бабы возьмешь,но тут целый заместитель главного редактора!И чудится мне.что не дорос я своим умишком до столь высоких материй,токо на простых смертных полагаю.может объяснят мне простому смертному,что же такое сокровенное скрыто в сим послании Urbi et orbi
Андрей Белый написал 12.07.2018 16:38
Впрочем,как всегда.
Но он ничему не способен научиться.Увы.
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнковедоВ... написал 12.07.2018 13:27
написать такое впихнув маркеры = кремляди-заморский-капитал.
видать ты частные уроки мастерства у ВПШовой ГовновЁнки берЁшь?
.
планка твоя всЁ ниже и ниже, и видимо вскорости придЁтся мне в свой лэйбл и тебя впихивать.
ну, типо: Доктор архаробараносукачОбаноГовновЁнкоДроЧероведоФФ.
одобришь?
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнковедоВ... написал 12.07.2018 13:19
поверь, мне очень, и очень = жалко тебя, хотя я критически и осуждающе относился и отношусь к тебе всегда.
НО!
и всегда жалко мне тебя = великовозрастного балбесА, и это правда...
вот скажи мне, мОТя, ну какую тебе пенсию будет государство платить?
и за что?
А!
спецухи = 0,
профеССии = 0,
с умом = напряжонка.
ну, если только по-инвалидности ума?
безыдейный написал 12.07.2018 08:41
--
Это что? Это же бессмысленный набор слов, даже падежи не согласованы.
-Что это? написал 12.07.2018 08:19
Вот, сейчас вывесил. О чем это все?
А *уй знает- о чем...
Г-н Баранов,
Вы б хотя Главным Редактором иногда работали,
что ли?
А будет ли ? написал 12.07.2018 07:23