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Московский листок

Цуркангейт набирает обороты: ещё и молдавская шпионка

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 2

молдавия фэсбы правительство рао еэс
Цуркангейт набирает обороты: ещё и молдавская шпионка

Бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже, обвиняется в сотрудничестве с молдавской спецслужбой, заявил "Интерфаксу" ее адвокат Иван Павлов. 

"Обвинение Карины представляет три абзаца текста, умещающегося на половине страницы стандартного листа бумаги. Конкретно Карину обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", - сообщил Павлов. 

Согласно фабуле обвинения Цуркан, по словам Павлова, "21 апреля 2015 года где-то на территории Москвы получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества", и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдовы". 

Как отметил адвокат, точное указание дат в обвинении должно, вероятно, убеждать в скрупулезности обвинителей, однако отсутствие описания иных обстоятельств этих событий не позволяют понять обвинение. Специалисты, привлеченные ФСБ 5 декабря 2016 года, пришли к заключению о том, что сведения в этом документе составляют гостайну, подчеркнул он. 

"Все! Больше Карине ничего не предъявляется, и все вбросы в СМИ по этому поводу - являются чушью", - сказал Павлов. 

Защитник напомнил, что Цуркан "категорически не признает себя виновной". "Она полностью отрицает те обстоятельства, которые ей вменяются. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ в получении и передаче которого её обвиняют", - сказал Павлов. 

"Карина еще надеется на то, что все произошедшее с ней - это "какая-то чудовищная ошибка", которая скоро вскроется и ее отпустят домой к ребенку и матери", - заключил адвокат. 

Ранее сообщалось, Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже по ст. 276 УК РФ. В настоящее время она находится под арестом в следственном изоляторе "Лефортово". После ареста она была уволена из правления российского энергетического холдинга, а также лишилась должности председателя правления литовской компании INTER RAO Lietuva.

Напомним, 25 июня "Коммерсант" писал со ссылкой на источники, что в ближайшее время в руководстве "Интер РАО" произойдут масштабные перестановки. По данным журналистов, руководитель блока стратегии и инвестиций компании Ильнар Мирсияпов будет полностью переведен на взаимодействие с органами власти, а вместо Цуркан руководить блоком трейдинга в компании будет Александра Панина, сейчас совмещающая несколько должностей. 

Лефортовский районный суда Москвы арестовал 43-летнюю Карину Цуркан 15 июня. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). По словам одного из источников, близкого к следствию, топ-менеджер, возможно, "передавала сведения о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии", которая в свою очередь, по некоторым данным, "сотрудничает с ЦРУ".  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Старо, но печально написал 12.07.2018 15:33
Потом она станет "таиландской, английской, японской и Кот-дивуарской "Шпионкой"! Знакомо, подобное уже проходило в 1937г. с распоясавшимися спецслужбами, нагнетавшими страх,массово фабриковавшими "громкие дела", доказывая Диктатору свою нужность, получая ордена и звания!
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.07.2018 13:29
"Специалисты, привлеченные ФСБ 5 декабря 2016 года, пришли к заключению о том, что сведения в этом документе составляют гостайну"
- - - - - - -
Видимо, это означает, что документ не имел грифа секретности, и его фактически объявили секретным после начала следственных действий.
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