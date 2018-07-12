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Московский листок

На запуск сирийского беспилотника Израиль ответил ракетными ударами

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 0

терроризм израиль сирия возмездие
На запуск сирийского беспилотника Израиль ответил ракетными ударами

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Сирии в ответ на перелет сирийского беспилотника на израильскую территорию. Заявление военных приводит газета Times Of Israel. 

"Армия нанесла удары по трем военным постам в Сирии в ответ на проникновение на территорию Израиля сирийского БПЛА, который ранее в среду был перехвачен израильскими силами", - говорится в документе, который цитирует ТАСС. "Армия будет и впредь решительно действовать против любых попыток нарушения суверенитета Израиля и причинения вреда израильским гражданским лицам", - заявили в пресс-службе. 

По информации телеканала Al Jazeera, израильский беспилотный летательный аппарат атаковал объект, принадлежащий ливанской группировке "Хизбаллах", передает NEWSru Israel. 

Ранее в среду израильские военные при помощи ракеты Patriot перехватили залетевший на 10 км вглубь территории еврейского государства беспилотный летательный аппарат сирийской армии. Официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил, что израильские оборонные системы "вели аппарат с момента его вхождения в демилитаризованную зону" в районе границы. 

"Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным за все происходящее на его территории и предостерегает его от дальнейших действий против израильских сил", - отметил военные. В пресс-службе добавили, что армия "готова к широкому спектру сценариев" и "будет и впредь продолжать действовать по мере необходимости в целях обеспечения безопасности израильских граждан". 

Между тем телеканал Al Ekhbariya сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии отразили серию израильских ударов в окрестностях города Эль-Кунейтра, в 40 км от Дамаска, на Голанских высотах. Удары израильских ВВС были нанесены по позициям сирийских войск в центральном секторе, прилегающем к демилитаризованной зоне, говорится в сообщении. 

Как передал телеканал, ударами израильских ВВС воспользовалась террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые предприняли атаки на армейские позиции поблизости от населенных пунктов Ходор, Телль-Курум и Джбаа. Артиллерия правительственных сил ведет интенсивный огонь по противнику.

Напомним, 9 июня сирийские ПВО отразили ракетный удар по аэродрому правительственных ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенному в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс. Об этом сообщает SANA. По данным источника агентства, ракетный удар нанес Израиль. 

Сирийские СМИ сообщают, что войска противовоздушной обороны "отреагировали на агрессию", хотя не менее четырех ракет упали на окраине аэродрома, причинив ущерб имуществу базы. 

Агентство SANA также объявило, что в ходе отражения авианалета ПВО армии Сирии удалось сбить один из израильских самолетов, а остальные были вынуждены покинуть воздушное пространство этой страны, сообщает NEWSru Israel. 

Однако израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что информацию о сбитом самолете опровергло командование израильской армии. 

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