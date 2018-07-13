Сначала Давлатова обокрал "Мегаполис" на двухмесячную зарплату, теперь в рабочих карманах подворовывает «КоСтрой», куда Давлатов устроился на стройку детского садика. Полиция, частый персонаж обычных будней рабочих, и здесь не осталась в стороне, но вместо того, чтобы пресечь мошенников-работодателей, полиция выбрала жертвы побезобидней, бесправных рабочих, геройски требуя с них полноценно оплаченных документов на суммы, которых рабочие не видят много месяцев.

Тоджиддин Давлатов и оказался в центре одного из таких событий. Вместо московского патента у него оказался только подмосковный. Казалось, что московская стройка сможет стать реальной возможностью заработать на патент после нескольких месяцев безденежья, но и здесь Давлатов ошибся. 31 мая, аккурат перед ожидаемой выдачей зарплаты, в садик нагрянули полиция и представители УФМС - преступника Давлатова с двумя другими товарищами, в заляпанных малярной краской штанах, доставили сначала в ОВД Отрадное, а 1 июня - в Бутырский суд. Защитница конституционных прав, судья Невейкина, присудила каждому обворованному рабочему штраф в 5 тысяч (в доход государства) и выдворение за пределы территории РФ. Работодатели снова остались от наказания в стороне. Или ещё ближе подошли к поощрительной кормушке, которую для них накрывает буржуазное государство.

Апелляционное заседание по делу Давлатова было перенесено уже дважды. Собраны документы о его прежних патентах, добросовестно оплаченных прежних чеках, свидетельства о невыплате ему зарплаты "Мегаполисом", заявления профсоюза РПРиУ, членом которого он является, а вопрос о депортации, приравнивающий странным образом его, потерпевшего, к преступному миру, всё ещё не закрыт. Зарплаты от "Мегаполиса" и "КоСтроя" Давлатовым также не получены, и воры по-прежнему разгуливают на своих стройках, обворовывая новые коллективы рабочих.

Буржуазная демократия во всей красе - ведь ситуация с Давлатовым настолько типична, что рабочий перед визитом в суд уже собрал свой пакет с вещами для выезда за пределы РФ. От неожиданной радости, судебной справки о переносе его дела, Давлатов светится улыбкой, ведь такая справка даёт ему возможность защитить себя на это время от встречи с полицией. Да, именно защитить, ведь встреча с представителями власти, как правило, заканчивается неформальными поборами, забирающих у рабочих из кармана последние копейки, на которые им приходится выживать в долг. Но полиция и другие высокие ведомства предпочитают не замечать руководящих воров со строек и метростроя, с праведным гневом обрушивая свой гнев на их жертв - нищих рабочих.

Третье судебное заседание по делу Давлатова состоится в понедельник, 16 июля в 12 часов.

Адрес - апелляционный корпус Мосгорсуда (Богородский Вал 8, м. Преображенская площадь).