\\\Грузию готовят как запал в Третьей мировой войне...///

Грузия обязательно станет членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили брифинге в Брюсселе. Когда именно это произойдет, Столтенберг не уточнил.

«Прошло десять лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО--Грузии, на котором были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации, и наши лидеры вносят свой вклад, чтобы это произошло как можно скорее»,— сказал генеральный секретарь НАТО.

27 мая во время столетия независимости Грузии премьер-министр этой страны Георгий Квирикашвили выразил надежду, что уже в 2021 году Грузия станет полноценным членом НАТО. Он приурочил это событие к другой круглой дате — столетию «со дня советской оккупации» Грузии.

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Если Грудия вступит в НАТО, то она станет не только первой страной альянса, не имеющей никакого отношения к Северной Атлантике, но и к Европе в целом. И, конечно, это будет открытый и откровенный плацдарм альянса на Кавказе, ориентированный против России.

НАТО собирается принять в свой состав страну, имеющую территориальные претензии к соседям. Не надо быть пророком, чтобы предугадать "освободительную" операцию грузинской армии против Абхазии и Южной Осетии, но уже под прикрытием сил альянса. А это полномасштабная война на Кавказе и в бассейне Черного моря. Вероятно, с привлечением Украины. То есть по сути начало мировой войны.

Никакой альтернативы развертыванию ядерных сил в Крыму при таком раскладе нет.

А.Б.