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Московский листок

Грузию готовят как запал в Третьей мировой войне

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 10

нато война трамп
Грузию готовят как запал в Третьей мировой войне

Грузия обязательно станет членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили брифинге в Брюсселе. Когда именно это произойдет, Столтенберг не уточнил. 

«Прошло десять лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО--Грузии, на котором были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации, и наши лидеры вносят свой вклад, чтобы это произошло как можно скорее»,— сказал генеральный секретарь НАТО.

27 мая во время столетия независимости Грузии премьер-министр этой страны Георгий Квирикашвили выразил надежду, что уже в 2021 году Грузия станет полноценным членом НАТО. Он приурочил это событие к другой круглой дате — столетию «со дня советской оккупации» Грузии.

***

Если Грудия вступит в НАТО, то она станет не только первой страной альянса, не имеющей никакого отношения к Северной Атлантике, но и к Европе в целом. И, конечно, это будет открытый и откровенный плацдарм альянса на Кавказе, ориентированный против России.

НАТО собирается принять в свой состав страну, имеющую территориальные претензии к соседям. Не надо быть пророком, чтобы предугадать "освободительную" операцию грузинской армии против Абхазии и Южной Осетии, но уже под прикрытием сил альянса. А это полномасштабная война на Кавказе и в бассейне Черного моря. Вероятно, с привлечением Украины. То есть по сути начало мировой войны. 

Никакой альтернативы развертыванию ядерных сил в Крыму при таком раскладе нет. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 10
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прекрасный, замечательный,
Victor написал 12.07.2018 17:39
великолепный повод прикрыть уже в кацапии абортарии и контрацепцию. Вы че. Мировая же война. Против всего мира в одиночку. Это сколько солдат и рабочих на военные заводы нужно то.
Кстати: укропии тоже касается. Тем более укропам скоро заселять вымершие эль-париж и берлинабад.
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ответ
Andru Asdf написал 12.07.2018 15:56
За Россию теперь никто не заступится. Великий Пу исправно уничтожает страну.
Почему обязательно третья
написал 12.07.2018
-человек смертен! человек внезапно смертен!
слава Богу, что есть Бог!
а если б не Бог, то не дай Бог!&#65279;
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Ликбез для рЫдактора
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 15:45
\\\Грузию готовят как запал в Третьей мировой войне...///
.
Шо-то вы просчитались на одну Мировую, мосьЁ рЫдактор -- Третья мировая уже была, звалась она Холодной, Совок и красный блок потерпели в ней поражение и были развалены на нацреспублики. Кому-то повезло стать частью Запада, кому-то нет.
.
Запад в свое время провтыкал и не дал Совку развалиться как следует, шо родило в дурных камуняцких бошках (Горби, Ельцин, Путин, Мендель -- члены КПСС) идею реванша, которую теперь выхаркиваем мы воюя с неофашистской россией.
.
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Re: рЫдактору
Иваныч написал 12.07.2018 15:05
Тель-Авив &#8211; официальная столица Израиля с международным аэропортом и портом в Средиземном море. Тель-Авив является и самым крупным городом Израиля с населением около 4 млн. человек.
"Не так просто быть геем в Тель-Авиве, намного легче просто быть в Тель-Авиве, если вы понимаете, что я имею в виду" - заметил, один из участников международной встречи в Лондоне, где собственно и рассматривалось решение о присуждении Тель-Авиву статуса мировой столицы секс-меньшинств.
По словам координатора гей-парадов в Тель-Авиве Адира Штейнера, (Adir Steiner) в 2011 году популярность в городе для туристов выросла на 25 процентов.
&#171;Тель-Авив стал настолько популярным, потому что он уникален. Во-первых, город расположен на Ближнем Востоке, где не так-то просто быть геем. Это райский островок свободы, окруженный суровой реальностью. Это и привлекает сюда людей&#187;, &#8211; считает Адир.
Здесь всегда рады людям с нетрадиционной ориентацией.
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(без названия)
Почему обязательно третья МИРОВАЯ? написал 12.07.2018 15:02
При чем там мир? Россиюшка сьеживается . Теряет влияние.
Россия это не мир. За Россию теперь никто не заступится. Великий Пу исправно уничтожает страну.
Задача мира вовремя перебрать на себя управление ЯО. Дезинтеграция произойдет тихо и мирно.
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:08
Начав против,Молдавии,Украины и Грузии Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешенными собаками,которых растреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чуст не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитеквот.А уж как США давят в Сирии кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.А это Вам для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.
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Никакой альтернативы нет
предсказание написал 12.07.2018 14:07
RE:Никакой альтернативы развертыванию ядерных сил в Крыму при таком раскладе нет. -
в таком случает нет никакой альтернативы Путину - вплоть до установления нормальных здравомыслящих режимов в Грузии и на Украине и нормальных людей во власти в США и Европе с нормально мыслящими мозгами и ориентированными на охранение жизни на земле а не на уничтожение жизни на всей планете!
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это скорее угроза новых непосильных расходов
безыдейный написал 12.07.2018 12:59
Стать членом нато - это скорее угроза новых непосильных расходов. А в нынешнем состоянии РФ и другие республики бСССР - давно неявные члены НАТО, которые мало-помалу переходят на стандарты нато, развивают с ним сотрудничество, совместные учения, когда надо - предоставляют базы на своей территории.
Для того, чтобы выполнять приказы США, поручения, предоставлять территорию для баз США, не обязательно быть членом нато.
Грузия - одна из самых отсталых стран планеты. Конечно, членство в нато она никогда не потянет. Ей бы просуществовать так как есть...
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(без названия)
кацапенко @ написал 12.07.2018 12:42
Я так скажу, я не оптимист, я реалист.
Русачки будут жить как в Северной Корее, это случится через пять лет, и будут хаять власть, но революции не случится.
Баран какой стал послушный? А раньше крутяк.
...
Трамп тупо выполняет свои хотелки и это не значит, что для него есть кацапы и Украинцы - одинаковые коррупционеры и проститутки. А уж Европу как воротит от незалежной!!! Если б не угроза от Рашки , то плевались прям в морду. Порошенко, Доценко, Кличко...... такие же кацапы с паспортом Украины.
Пи Си Барану
Что ты хочешь?
Не продавать газ врагам? Увеличить расходы на оборону?
Нет. М удак баран подстрекатель и п изд абол, рассуждает и в конце
Вступайте в мою ручную партию ОКП! Будем строить ленинский социализм! Я баран очень порядочная бл и посему все всем бесплатно!
Ничего нет кроме ядерного оружия и почему не развернуть в Крыму и в Тушино, а потом самоподрыв и вся твоя долбанная семейка сдохнет.
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(без названия)
как бы понятно написал 12.07.2018 12:29
мировую войну начала фашистская россия
захватив грузинскую Абхазию и Осетию
молдавское Приднестровье
и украинские Крым и Донбасс
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