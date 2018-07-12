\\\Грузию готовят как запал в Третьей мировой войне...///

Грузия обязательно станет членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили брифинге в Брюсселе. Когда именно это произойдет, Столтенберг не уточнил.
«Прошло десять лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО--Грузии, на котором были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации, и наши лидеры вносят свой вклад, чтобы это произошло как можно скорее»,— сказал генеральный секретарь НАТО.
27 мая во время столетия независимости Грузии премьер-министр этой страны Георгий Квирикашвили выразил надежду, что уже в 2021 году Грузия станет полноценным членом НАТО. Он приурочил это событие к другой круглой дате — столетию «со дня советской оккупации» Грузии.
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Если Грудия вступит в НАТО, то она станет не только первой страной альянса, не имеющей никакого отношения к Северной Атлантике, но и к Европе в целом. И, конечно, это будет открытый и откровенный плацдарм альянса на Кавказе, ориентированный против России.
НАТО собирается принять в свой состав страну, имеющую территориальные претензии к соседям. Не надо быть пророком, чтобы предугадать "освободительную" операцию грузинской армии против Абхазии и Южной Осетии, но уже под прикрытием сил альянса. А это полномасштабная война на Кавказе и в бассейне Черного моря. Вероятно, с привлечением Украины. То есть по сути начало мировой войны.
Никакой альтернативы развертыванию ядерных сил в Крыму при таком раскладе нет.
А.Б.
Victor написал 12.07.2018 17:39
Кстати: укропии тоже касается. Тем более укропам скоро заселять вымершие эль-париж и берлинабад.
Andru Asdf написал 12.07.2018 15:56
Почему обязательно третья
написал 12.07.2018
-человек смертен! человек внезапно смертен!
слава Богу, что есть Бог!
а если б не Бог, то не дай Бог!﻿
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.07.2018 15:45
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Шо-то вы просчитались на одну Мировую, мосьЁ рЫдактор -- Третья мировая уже была, звалась она Холодной, Совок и красный блок потерпели в ней поражение и были развалены на нацреспублики. Кому-то повезло стать частью Запада, кому-то нет.
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Запад в свое время провтыкал и не дал Совку развалиться как следует, шо родило в дурных камуняцких бошках (Горби, Ельцин, Путин, Мендель -- члены КПСС) идею реванша, которую теперь выхаркиваем мы воюя с неофашистской россией.
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Иваныч написал 12.07.2018 15:05
"Не так просто быть геем в Тель-Авиве, намного легче просто быть в Тель-Авиве, если вы понимаете, что я имею в виду" - заметил, один из участников международной встречи в Лондоне, где собственно и рассматривалось решение о присуждении Тель-Авиву статуса мировой столицы секс-меньшинств.
По словам координатора гей-парадов в Тель-Авиве Адира Штейнера, (Adir Steiner) в 2011 году популярность в городе для туристов выросла на 25 процентов.
«Тель-Авив стал настолько популярным, потому что он уникален. Во-первых, город расположен на Ближнем Востоке, где не так-то просто быть геем. Это райский островок свободы, окруженный суровой реальностью. Это и привлекает сюда людей», – считает Адир.
Здесь всегда рады людям с нетрадиционной ориентацией.
Почему обязательно третья МИРОВАЯ? написал 12.07.2018 15:02
Россия это не мир. За Россию теперь никто не заступится. Великий Пу исправно уничтожает страну.
Задача мира вовремя перебрать на себя управление ЯО. Дезинтеграция произойдет тихо и мирно.
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:08
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.
предсказание написал 12.07.2018 14:07
в таком случает нет никакой альтернативы Путину - вплоть до установления нормальных здравомыслящих режимов в Грузии и на Украине и нормальных людей во власти в США и Европе с нормально мыслящими мозгами и ориентированными на охранение жизни на земле а не на уничтожение жизни на всей планете!
безыдейный написал 12.07.2018 12:59
Для того, чтобы выполнять приказы США, поручения, предоставлять территорию для баз США, не обязательно быть членом нато.
Грузия - одна из самых отсталых стран планеты. Конечно, членство в нато она никогда не потянет. Ей бы просуществовать так как есть...
кацапенко @ написал 12.07.2018 12:42
Русачки будут жить как в Северной Корее, это случится через пять лет, и будут хаять власть, но революции не случится.
Баран какой стал послушный? А раньше крутяк.
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Трамп тупо выполняет свои хотелки и это не значит, что для него есть кацапы и Украинцы - одинаковые коррупционеры и проститутки. А уж Европу как воротит от незалежной!!! Если б не угроза от Рашки , то плевались прям в морду. Порошенко, Доценко, Кличко...... такие же кацапы с паспортом Украины.
Пи Си Барану
Что ты хочешь?
Не продавать газ врагам? Увеличить расходы на оборону?
Нет. М удак баран подстрекатель и п изд абол, рассуждает и в конце
Вступайте в мою ручную партию ОКП! Будем строить ленинский социализм! Я баран очень порядочная бл и посему все всем бесплатно!
Ничего нет кроме ядерного оружия и почему не развернуть в Крыму и в Тушино, а потом самоподрыв и вся твоя долбанная семейка сдохнет.
как бы понятно написал 12.07.2018 12:29
захватив грузинскую Абхазию и Осетию
молдавское Приднестровье
и украинские Крым и Донбасс