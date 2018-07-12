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Московский листок

Царёва ослушника Пучдемона Германия готова передать Испании

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 1

германия евросоюз испания монархия каталония
Царёва ослушника Пучдемона Германия готова передать Испании

Верховный суд германской земли Шлезвиг-Гольштейн решил, что выдача Испании экс-главы Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств возможна, сообщил в четверг онлайн-портал газеты Süddeutsche Zeitung. 

Тем не менее, для выдачи Пучдемона испанской стороне требуется согласие немецкой прокуратуры. При этом пока Пучдемон остается на свободе. В настоящее время он находится в ФРГ под подпиской о невыезде, ему предписано соблюдать некоторые правила, в том числе раз в неделю посещать отделение полиции. 

Бывший глава правительства Каталонии был задержан на севере Германии в конце мая после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест. 

Испанское правосудие обвиняет Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств.

Однако, вспомним как ещё в декабре ликовал враг испанской монархии, и считал себя почти победителем...

Карлес Пучдемон 22 деабря приветствовал победу своих единомышленников на парламентских выборах, назвав ее "пощечиной" премьер-министру Испании Мариано Рахою. "Рахой проиграл плебисцит, которого он сам хотел", - заявил в ночь на пятницу журналистам в Брюсселе Пучдемон. "Испанское государство потерпело поражение", - считает он.

"Европа должна понять, что решение, предложенное Рахоем, не работает. Все, кто поддерживает Рахоя - пусть даже своим молчанием - должны это заметить. Каталония должна сама определять свое будущее", - заявил Пучдемон. Сторонники независимости одержали победу на прошедших в четверг выборах в парламент Каталонии, получив 70 из 135 мандатов. Партия Пучдемона - "Вместе за Каталонию" - набрала 34 места. 

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Всего комментариев к статье: 1
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А.Каммерер написал 12.07.2018 17:07
Тебя посодють. И правильно сделают. А ты не воруй. И не занимайся сепаратизмом.
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