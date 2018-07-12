"Трампнаш" покусился на самое святое для силовигархии - на Трубу...

Дональд Трамп заявил, что поток «трубопроводных денег» в Россию неприемлем. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Страны НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году тратят миллиарды долларов по моей просьбе, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохие. Трубопроводные доллары для России неприемлемы», — отметил Трамп.
Ранее 12 июля США заявили, что компаниям, участвующим в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2», грозят санкции. «Мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций», — говорится в заявлении Госдепа.
«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.
От редакции: Лишняя и довольно-таки предсказуемая иллюстрация к прописной истине: "политика лишь продолжение экономики". Не купила Германия у США сжиженный дорогой газ и очень рассчитывает на газпромовский, дешёвый, котрый пойдёт по "Северному потоку-2"... Вот такой местами "Трампнаш" и его тайная любовь к Путину и России... Последнего "питерских" лишить хочет - Трубы, источника власти. А государственники-то, путриоты-то так надеялись, что хоть нефть да газ, утекающие в Евросоюз, КНР и Турцию останутся залогом процветания "русской государственности"!..
Д.Ч.
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Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 16:49
хохлорептилоидов безмозглых,
хохломакаки пожирают не только свое дерьмо,но и себеподобных мерзотных хохломакак обрезанных,свинорылых безмозглых жыдобандеровских недосуществ.
Андреич написал 12.07.2018 14:57
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:11
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.