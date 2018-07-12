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Московский листок

"Трампнаш" покусился на самое святое для силовигархии - на Трубу...

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 3

германия газпром сша силовигархия
"Трампнаш" покусился на самое святое для силовигархии - на Трубу...

Дональд Трамп заявил, что поток «трубопроводных денег» в Россию неприемлем. Об этом он написал у себя в Twitter. 

«Страны НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году тратят миллиарды долларов по моей просьбе, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохие. Трубопроводные доллары для России неприемлемы», — отметил Трамп. 

Ранее 12 июля США заявили, что компаниям, участвующим в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2», грозят санкции. «Мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций», — говорится в заявлении Госдепа. 

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

От редакции: Лишняя и довольно-таки предсказуемая иллюстрация к прописной истине: "политика лишь продолжение экономики". Не купила Германия у США сжиженный дорогой газ и очень рассчитывает на газпромовский, дешёвый, котрый пойдёт по "Северному потоку-2"... Вот такой местами "Трампнаш" и его тайная любовь к Путину и России... Последнего "питерских" лишить хочет - Трубы, источника власти. А государственники-то, путриоты-то так надеялись, что хоть нефть да газ, утекающие в Евросоюз, КНР и Турцию останутся залогом процветания "русской государственности"!..  

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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йухраина разваливается,это радует.хохлопитеки поцерылые тупое чмо рабское
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 16:49
Дарвин изучал свинорылых поцерылых хохлопитеков,живущих в навозе,поедающих фекалии.Его рвало,но он изучал эту фауну-жыдохохлопитеков обрезанных,поцерылых свиномакаковых
хохлорептилоидов безмозглых,
хохломакаки пожирают не только свое дерьмо,но и себеподобных мерзотных хохломакак обрезанных,свинорылых безмозглых жыдобандеровских недосуществ.
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Re: Д.Ч.
Андреич написал 12.07.2018 14:57
Гнусный жидовский тролль.
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 12.07.2018 14:11
А кто заставлял кацапопитеков начинать против Украины захватническую войну? Начав войну против Украины(Молдавии,Грузии) кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешенными собаками,которых растреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чуст не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитеквот.А уж как США давят в Сирии кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.А это Вам для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.
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