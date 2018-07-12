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Московский листок

Социальный геноцид в Кургане: у жителей ветхих домов изымают детей

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 6

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Социальный геноцид в Кургане: у жителей ветхих домов изымают детей

В Кургане жильцы аварийного дома номер 11 на улице Гагарина получили письма на бланке вице-губернатора по социальной политике Александра Карпова с предложением передать детей в приют в связи с несоответствующими для их безопасного проживания условиями. 

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на жительницу дома Ольгу Притчину. По ее словам, родителям при этом было предложено переселиться в маневренный фонд при расчете 6 кв. м на человека. 

"Получается, что для администрации Кургана предпочтительней забрать детей у живых родителей, чем предоставить людям безопасное жилье", - говорят жители аварийного дома. В итоге люди написали отказ от таких условий расселения. 

Как пояснила Znak.com начальник управления по социальной политике аппарата правительства области Елена Баева, данное предложение поступало от органов опеки, а не из аппарата Карпова. 

Баева пояснила, что закон предусматривает размещение детей в ГБУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в случае обрушения дома. Чиновница подтвердила, что люди отказались от предложения опеки. 

Ранее жильцы подали иск к мэрии города с требованием переселить их из разрушающего здания. 12 июля в суде Кургана на очередном заседании жильцы предоставили фотографии разрушений здания. По словам людей, администрация города попыталась укрепить дом при помощи деревянных балок, которые должны были стянуть фундамент. Однако, как говорят жильцы, здание рушится сверху: все трещины тянутся с крыши. 

"Если вывалится стена у соседей, живущих сверху, она захватит и нашу квартиру, плиты не выдержат и раздавят нас с детьми", - говорит одна из жительниц дома. 

Истцы просят как можно быстрее переселить их из аварийного здания, предоставив им другие квартиры в черте города. Однако в связи с тем, что жители не уточнили свои требования по метражу квартир, судебное заседание отложили. 

В свою очередь представители мэрии заявили, что, несмотря на статус жилого дома как "аварийного", в здании нет муниципального жилья и с формулировкой о переселении администрация Кургана не согласна. 

Следующее заседание суда назначено на 26 июля.

От редакции: Доведение до невыносимых жизненных условий с последующим изъятием детей - интересно, сколько десятков чинуш надо показательно судить за этот очевидный социальный геноцид? "Цифровизация" целых отраслей, говорите, господа медведевские "прогрессисты"? На острове Русском проводите конференции на огромные выделенные государством миллионы - вместо того чтобы дать эти средства нуждающимся в жилье раз уж сами пресловуто доступного жилья построить вы не в силах)? А вот с этим фронтом работать что делать будете? Какой "цифрой" лечить? Может, биткоинов терпящим бедствие начислите? Или всё же вас самих надо перевести на прожиточный минимум, чтоб начали жить одной жизнью с теми, кому по должности обязаны всемерно помогать и обспечивать? В "Золотых ключах", чай, не очень ощущаются подобные конфликты остро?!

 Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 6
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Re: надо восстанавливать навыки выживания без государства
Victor написал 12.07.2018 19:25
Да что Вы говорите. Такая мощь. И так тщательно замаскирована. Вообще не понять. Как я размножился то.
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надо восстанавливать навыки выживания без государства
алекссс настоящийс написал 12.07.2018 18:45
Никуда ты не денешься от энтого государства.Ни с какими навыками.Везде оно тебя найдет и об табе позаботится.До крайности.Сословию чиновников надо на что то жить.И это что то-твое имущество,твое здоровье и сама твоя жизнь.И еще ты должен отдать жизнь "за Родину",которая ныне есть чья то частная собственность.Мы низшее сословие,которое сословие чинушей и силовиков рассматривает просто как частную собственность.Которая вздумала "выживать без государства".Эти попытки будут пресечены радикально и в зародыше.Жалобы на плохое руководство наших чинушей даже странно слышать,они не управляют этой страной-они владеют.И по праву собственника имеют право творить со своей собственностью что угодно.
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Re: самый максимум
Victor написал 12.07.2018 18:31
чего может эта долбаная власть вообще плюнувшая на людей: это не допустить на крышуемую территорию другую долбаную власть вообще плюнувшую на людей.
И это: более чем проблематично. Скорее командиры, раз жизнь не сложилась: устроят остальным, чтобы и у них тоже. Чисто с горя. Единственный мотив.
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Других бы за жабры брать, а не их последствия разгребать
Ольха написал 12.07.2018 18:19
Дома имеют срок службы 150-200 лет по нормативам СССР. Если появляются личности, которые утончают несущие стены зданий до трети, то получаются последствия того.
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(без названия)
La Terrible написал 12.07.2018 18:13
Эта долбаная власть вообще плюнула на людей, так нахрена она нужна?
Пусть руководят верблюдами в пустыне тогда. Караванщики, млин...
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надо восстанавливать
Victor написал 12.07.2018 17:27
навыки выживания без государства. И воспроизводства населения без государства.
Это все мелочи, что чиновники плохие. Надвигается мегакризис. Когда патернализм не смогут проявлять и хорошие.
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