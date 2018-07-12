Чтобы вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, Киеву надо вооружаться, заявила Юля

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на встрече с военными, принимавшими участие в антитеррористической операции на востоке страны, заявила в среду, 11 июля, что для возвращения мира на Украину нужны переговоры в Будапештском формате и мощная армия.

По словам Тимошенко, которые приводит пресс-служба "Батькивщины", Украине очень нужен мир, так как без завершения войны "трудно наладить жизнь в нашей стране".

"С одной стороны, идет война, с другой - страну убивает коррупция и непрофессиональное руководство. Очень трудно в таких условиях строить страну и двигаться вперед. Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и путем создания на Украине мощной вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну", - заявила политик.

Как отметила бывший украинский премьер-министр, "Батькивщина" будет предлагать обществу не только стратегию мира, но и механизмы для построения сильной армии. "Наша команда много сделала, чтобы сформировать видение того, как достигнуть мира и вернуть Крым и Донбасс", - подчеркнула Тимошенко. "Нельзя терять ни одного дня и никакой возможности для установления мира, возвращения Донбасса и Крыма", - подытожила политик.

Юлия Тимошенко также призвала не допустить "теневую легализацию" воссоединения полуострова с Россией. "Это наша территория, и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать", - сказала депутат, которую цитирует РИА "Новости".

Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после подписания Будапештского меморандума. "Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", - заключила Тимошенко.

Будапештский меморандум, подписанный пятого декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, лишил Киев ядерного оружия и дал начало его присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, в конце июня Юлия Тимошенко официально заявила о намерении принять участие в выборах президента Украины. Она сообщила, что планирует провести реформу государственного управления, установив в стране парламентскую республику во главе с канцлером. По мнению политика, это позволит "демонополизировать" власть. В апреле экс-премьер стала лидером президентского рейтинга на Украине. О намерении поддержать Тимошенко на грядущих выборах заявили 9% украинцев. Выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Тем временем Петр Порошенко упрямо предлагает властям России согласиться на введение многонациональной миротворческой миссии под эгидой Организации Объединенных Наций на всю территорию неподконтрольной Киеву части Донбасса, на которой действуют вооруженные пророссийские формирования под флагами ДНР и ЛНР.

"Я считаю, что единственным способом изменить ситуацию является опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию минских соглашений", - сказал Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по результатам ХХ саммита Украина - ЕС, состоявшегося в понедельник в Брюсселе. Слова украинского президента приводит "Интерфакс".

Глава государства также подчеркнул: "Кремль должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией".

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