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Московский листок

Чтобы вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, Киеву надо вооружаться, заявила Юля

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 5

украина днр лнр ато всу
Чтобы вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, Киеву надо вооружаться, заявила Юля

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на встрече с военными, принимавшими участие в антитеррористической операции на востоке страны, заявила в среду, 11 июля, что для возвращения мира на Украину нужны переговоры в Будапештском формате и мощная армия. 

По словам Тимошенко, которые приводит пресс-служба "Батькивщины", Украине очень нужен мир, так как без завершения войны "трудно наладить жизнь в нашей стране". 

"С одной стороны, идет война, с другой - страну убивает коррупция и непрофессиональное руководство. Очень трудно в таких условиях строить страну и двигаться вперед. Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и путем создания на Украине мощной вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну", - заявила политик. 

Как отметила бывший украинский премьер-министр, "Батькивщина" будет предлагать обществу не только стратегию мира, но и механизмы для построения сильной армии. "Наша команда много сделала, чтобы сформировать видение того, как достигнуть мира и вернуть Крым и Донбасс", - подчеркнула Тимошенко. "Нельзя терять ни одного дня и никакой возможности для установления мира, возвращения Донбасса и Крыма", - подытожила политик. 

Юлия Тимошенко также призвала не допустить "теневую легализацию" воссоединения полуострова с Россией. "Это наша территория, и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать", - сказала депутат, которую цитирует РИА "Новости". 

Политик также посетовала, что страна не вступила в НАТО после подписания Будапештского меморандума. "Нам нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", - заключила Тимошенко. 

Будапештский меморандум, подписанный пятого декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, лишил Киев ядерного оружия и дал начало его присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия. 

Напомним, в конце июня Юлия Тимошенко официально заявила о намерении принять участие в выборах президента Украины. Она сообщила, что планирует провести реформу государственного управления, установив в стране парламентскую республику во главе с канцлером. По мнению политика, это позволит "демонополизировать" власть. В апреле экс-премьер стала лидером президентского рейтинга на Украине. О намерении поддержать Тимошенко на грядущих выборах заявили 9% украинцев. Выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Тем временем Петр Порошенко упрямо предлагает властям России согласиться на введение многонациональной миротворческой миссии под эгидой Организации Объединенных Наций на всю территорию неподконтрольной Киеву части Донбасса, на которой действуют вооруженные пророссийские формирования под флагами ДНР и ЛНР. 

"Я считаю, что единственным способом изменить ситуацию является опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию минских соглашений", - сказал Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по результатам ХХ саммита Украина - ЕС, состоявшегося в понедельник в Брюсселе. Слова украинского президента приводит "Интерфакс". 

Глава государства также подчеркнул: "Кремль должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией". 

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Всего комментариев к статье: 5
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Re: это сразу было очевидно
Victor написал 12.07.2018 19:34
что проводится совместная операция прикрытия. Операции содействия. Абортам.
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(без названия)
забавно другое написал 12.07.2018 19:26
в Украине очевидно уже нет пророссийских политиков
оккупация крыма и донбасса лишила их родного электората
и украинские политики будут соревноваться в милитаризме и реваншизме
глупо, глупо поступили путлерасты, предали своих шестерок в Украине
и лишись рычагов управления
жадность, подлость, а мозгов нет...
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Re: так а все равно
Victor написал 12.07.2018 19:20
уходить под турок. Турки плодятся. И лугандону и жмеринке. Там и воссоединитесь.
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(без названия)
3авидонов Никоним написал 12.07.2018 19:18
Проблема не в том, що сожитель Кабаевой хапнул территории, а проблема в том, що Лугандон не имеет границ и гноится, регулярно нападая на украинские территории.
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переговоры в будапештском формате
Victor написал 12.07.2018 18:47
логически уместны. Ибо имеет место правовая коллизия: неотъемлемое право жителей на отделение против подписанных гарантий территориальной целостности. Но правовые коллизии: не повод воевать. Это всего лишь повод юристам чесать репу. В глубоко мирном формате.
Если же пани Гргян или как ее там хочет неформально отмстить: то это очень легко. Прикрыть в укропии абортарии (по образцу европольши) и контрацепцию (дополнительно). И через несколько десятков лет укропам принадлежат не только вымершие эль-париж и берлинабад, но и Москва с Владивостоком. Если же не прикрыть абортарии и контрацепцию: то все укры шустро сдохнут. Как и кацапы.
Ну можно перед смертью повоевать. Последнее желание- закон. Если не лень.
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