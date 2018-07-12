Части бегущих из Путинской России миллиардов Верховный Суд закрыл "шлагбаум"

Росфинмониторинг совместно с Верховным судом пресек вывод за рубеж десятков миллиардов рублей на основании неправомерных судебных решений, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наиболее серьезная тема, которую мы в рамках комиссии (о противодействии незаконным финансовым операциям) рассматриваем, - это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить (вывод) где-то порядка 50 млрд рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", - сказал Ю.Чиханчин.

Президент заинтересовался этой темой. "Когда вы сказали про проблемы, связанные с судами, я так понял, что Верховный суд работу поддержал и вам помогал", - сказал он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что это было очень активное взаимодействие. "Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний и встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж", - пояснил он.

- Порою кажется, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что всё это происходит в дурном сне: какое может отношение иметь суд к "цифровизации" коррупции и бегства капиталов, то есть выводу денег, к тому же ещё и "липовых", за рубежи РФ? Если деньги липовые, то как их выведешь? (кстати, тут глобальная проблема цифровых денег, ничем не обеспеченных, кроется). Явно миллионеры из Верховного суда (а там космические "зарплаты" - фактически доля, которую правящий класс "отстёгивает" за поддержание нужного для обворовывания недр страны и её трудящихся порядка) что-то недоговаривают... Им, судьям, давно пришёл циркуляр с запретом постов в соцсетях каких-либо, демонстрирующих их вопиющую роскошь, а заодно и директива не лайкать что попало, нечто политически враждебное режиму силовигархии. Бегство капитала, однако, продолжается - на этот объективный процесс никакой ВС не повлияет. Что же они пиарят таким образом? Надёжность "независимых" ветвей власти? Попугивают бегущих за пределы юрисдикции РФ капиталистов? По-моему, это от бессилия всё - выплатив нефтерублями все внешние долги СССР и РФ первым делом (и имея внутри страны гигантский ворох кредитов, полунищее население), режим просто не знает, что делать дальше. Создавать иллюзию стабильности при запущенной режимом же инфляции и недоверии населения к власти - глупо, поздно и уже вредно им самим. Может, пора ещё повысить оклады миллионеров из ВС?

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