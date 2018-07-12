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Московский листок

На финишную прямую в мэрских выборах вышли четыре парламентских партии в лице кандидатов

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 1

беспредел москва выборы собянин мгик
На финишную прямую в мэрских выборах вышли четыре парламентских партии в лице кандидатов

"М.Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, М.Балакиным представлено 109 действительных подписей", — сказала на заседании член МГИК Рима Кузнецова. 

Остальные четверо кандидатов успешно зарегистрированы. Это действующий глава города Сергей Собянин (самовыдвиженец), Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Вадим Кумин (КПРФ). 

М.Балакин заявил, что новость об отзыве подписей и последовавшее решение об отказе в регистрации стало для него полной неожиданностью. Он добавил, что решение об обжаловании он примет после получения протокола МГИК. 

По словам М.Балакина, отзыв подписей муниципальных депутатов, из-за которого ему отказали в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы, мог произойти из-за административного давления. 

"Мы сейчас разберемся, я со всеми депутатами разговаривал самостоятельно. Вы знаете, может подключиться административный ресурс: человек работает, а ему говорят "мы тебя выгоним или отзывай подписи"", — сказал М.Балакин "Интерфаксу". 

"Может быть, такого и не было, надо разобраться. Прежде, чем принимать какие-то решения, надо понять, где мы находимся, и в соответствии с действующим законодательством работать дальше", — добавил он. 

По его мнению, отказ в регистрации может быть попыткой "убрать единственного серьезного кандидата, человека, который представляет, в том числе, старую элиту". 

Источник "Интерфакса" в московском отделении "Единой России" отметил, что муниципальные депутаты от партии самостоятельно принимали решения о том, кому отдать свои голоса. 

"Руководство не давало указаний, кому передавать или отзывать подписи в поддержку Балакина", — сказал собеседник агентства. 

Источник не стал комментировать публикации о том, что группа муниципальных депутатов-единороссов была уличена в небескорыстной передаче подписей. 

"Я лишь могу сказать, что в столичном отделении партии ведется серьезный разговор, но до получения конкретной информации не хотелось бы давать комментариев", — сказал собеседник агентства. 

Как сообщалось, бывший глава и владелец обанкротившейся ГК "СУ-155" был выдвинут в мэры партией "Союз горожан", в связи с чем ему не потребовался сбор подписей 36 тыс. избирателей. 

Финансовые проблемы "СУ-155" усугубились в 2014 году, по итогам которого ее долг превысил 25 млрд рублей. В марте 2016 года Арбитражный суд Московской области в рамках дела о банкротстве ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В судах рассматриваются иски нескольких банков о признании банкротом М.Балакина. 

"СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России. В соответствии с решением правительственной комиссии, в 2015 году ответственным за достройку 130 объектов в 14 регионах стал банк "Российский капитал". Восстановить права всех дольщиков планируется до конца этого года.

Между тем и сам андидат Собянин весьма загадочным и непрозрачным образом был во-первых "выдвинут Единой Россией", а во-вторых прошёл муниципальную фильтрацию... Первый пункт - важнее гораздо, поскольку тут дурят ещё и рядовых членов партии. 

Основания подозревать в мухлеже всех лакеев мэра таковы: подписи мундепов от ЕР необходимые для прохождения муниципального фитльтра получены Собяниным в результате решения "2-й части 21-й партконференции Единой России". Но делегаты 21-й Конференции были неправомочны решать вопрос о выдвижении или поддержки кандидата на пост мэра Москвы. Так как сами делегаты выбирались для участия в конференции в декабре 2017 года. А Устав Партии гласит, что повестка конференции должна быть оглашена до выборов делегатов конференции.

Разумеется, в декабре 2017-го вопрос о выдвижении кандидатов даже теоретически не мог быть рассмотрен, поскольку выборы мэра еще небыли объявлены. Таким образом все подписи мундепов, полученные Собяниним в результате неправомочного решения "2-й части 21-й конференции" должны быть аннулированны, а С.С.Собянин соответственно снят с выборов.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1168 написал 12.07.2018 22:51
Нормальные люди на выборы не пойдут?
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