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Московский листок

Трампу понравилось письмо Кин Чен Ына, но санкций США с КНДР это не снимает

Опубликовано 12.07.2018 в разделе комментариев 0

сша кндр санкции разоружение
Трампу понравилось письмо Кин Чен Ына, но санкций США с КНДР это не снимает

Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в твиттере письмо об успехах в укреплении отношений Пхеньяна с Вашингтоном, которое ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын. В письме Ким Чен Ын отмечает, что надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР. "Я желаю, чтобы дальнейшие практические инициативы укрепили доверие к вам, господин президент", - говорится в письме. 

Также Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что "эпохальный прогресс в отношениях КНДР-США послужит приближению нашей будущей встречи". "Очень приятное письмо от председателя Ким Чен Ына из Северной Кореи. Проделан большой прогресс!", - в свою очередь написал Трамп.

В письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын отмечает, что совместное заявление, которое он подписал с Трампом в Сингапуре, "положило начало значимого пути". 

"Я глубоко ценю значительные и выдающиеся усилия, которые прикладывает господин президент для улучшения отношений между двумя странами и для добросовестной имплементации совместного заявления", - говорится в письме. 

Ким Чен Ын выражает надежду, что его совместные с Трампом усилия, "направленные на создание нового будущего для КНДР и США, точно достигнут цели". 

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. Начало его визита пришлось на 6 июля - день, которым датировано письмо Ким Чен Ына Трампу. 

По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными, стороны были настроены доброжелательно. Помпео отметил, что состоялась "детальная и содержательная дискуссия по шагам, которые следует предпринять". 

Однако после визита Помпео МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и бандитскими требованиями по денуклеаризации". Помпео в ответ заявил, что не считает требования бандитскими, обратив внимание, что аналогичных действий от КНДР по денуклеаризации ждет Совбез ООН.

От редакции: Пока это всё игра словами и дипломатия. США твердят о прогрессе, сами при этом хвастаясь новой атомной бомбой, а КНДР тем временем получает график денуклеаризации - конечно, это именно односторонний и именно волюнтаризм... Вот что они 9 июля заявляли, обосновывая продление санкций:

"США считают, что на переговорах с КНДР есть прогресс, однако пока не намерены смягчать санкционный режим в отношении Пхеньяна. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на совместной пресс-конференции в Токио по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Японии и Южной Кореи. 

«И, таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима»,— сказал он (цитата по ТАСС)." 

Д.Ч. 

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