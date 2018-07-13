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Московский листок

Вадим Кумин: Нужно занимать людей делом, а не бесконечными развлечениями

Опубликовано 13.07.2018 в разделе комментариев 2

москва собянин кумин
Вадим Кумин: Нужно занимать людей делом, а не бесконечными развлечениями

Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин от левого фланга остается достаточно нераскрытой фигурой, хотя новичком в политике не является – сотрудничает с коммунистами как минимум 13 лет, был и депутатом Московской городской думы, и Госдумы. Однако ж вопросы о позиции этого политика на столичных выборах остаются.

В частности, он прошел так называемый «муниципальный фильтр», собрав не только голоса муниципальных депутатов от КПРФ, которых оказалось заведомо недостаточно – сказался провал городской организации партии на недавних муниципальных выборах, где она сократила свое представительство в муниципалитетах в десяток раз, но и получил голоса других мундепов, компартии ранее вроде бы не сочувствовавших.

- Необходимость прохождения муниципального фильтра в неблагоприятной фоновой ситуации стала одной из основных причин того, что я выдвинулся в кандидаты, будучи беспартийным. Было ощущение, что подписи скорее дадут беспартийному, нежели члену КПРФ. И такое ощущение оправдалось. Это позволило мне договариваться с другими левыми политическими силами, не всегда позитивно относящимся к КПРФ, ну и с прохождением муниципального фильтра оказалось чуть полегче.

Хотя, конечно, муниципальный фильтр – это безобразие. Его нужно немедленно отменять, и это один из пунктов моей программы как кандидата в мэры. Пора уже власти перестать подыгрывать себе. Но поскольку такой закон пока существует, необходимо выстраивать стратегию своих действий в соответствии с реальностью, выполняя все необходимые для регистрации требования.

Нам дали пройти муниципальный фильтр, потому что мы собрали все свои подписи, во-вторых, потому что за нас подписались 30 депутатов из 30 других районов, которые находятся на других политических флангах. Просто мы на практике занимались выборами четыре месяца, а не рассуждали о том, как и что нужно делать.

Но еще раз повторю – в столице и в стране в целом нужно возвращаться к более демократическим, общепринятым нормам в политике. А не восхищаться сингапурским диктатором Ли Кван Ю, просидевшему в своей должности сорок лет и передавшему бразды правления собственному сыну. Да-да, почему-то не любят у нас вспоминать, что нынешний премьер Сингапура – сын Ли Кван Ю. Мне кажется, Россия должна уходить от стандартов буржуазной диктатуры как минимум, наш путь – социалистический и демократический.

- Ну, пока в Москве, возглавить которую вы планируете, с демократией, то есть с зависимостью решение власти от воли народа, как-то не очень… Вспомним хоть историю несостоявшегося референдума по платным парковкам.

- Совершенно верно. В Конституции РФ, в статье 3 сказано - высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. На деле выборы у нас очень трудно назвать свободными, хотя бы из-за пресловутого муниципального фильтра и других ограничений. Ну а референдум практически вообще неосуществим. Напомню, что первым и последним федеральным референдумом был тот, что провели в 1993-м году, как раз по установлению этой конституции. Местные референдумы были, но все они прошли по инициативе  сверху. Снизу не получается.

Про референдум по парковкам мы сказали – вопрос затрагивает большую половину москвичей, но почему-то обратиться к ним с вопросом оказалось никак не возможно.

Мы – категорически за референдумы! Вот сейчас мы начали инициировать проведение референдума по так называемой «пенсионной реформе», а по сути по повышению пенсионного возраста. Вопрос касается всех и каждого, но уже завопили пропагандисты – никак нельзя спрашивать мнения людей по поводу их непосредственной судьбы. Но, думаю, мы этот вопрос додавим и референдум проведем.

- Но в Москве за последние годы было принято немало решений, которые по уму требовали согласия большинства горожан. Как с этим быть?

- Да, прежде всего был вопрос по расширению Москвы за счет области. Причем наиболее развитые, технологически и социально связанные с Москвой районы оказались по-прежнему областью, а к столице были присоединены какие-то леса и болота на границе с Калужской областью. Ясно, что это может интересовать только застройщиков, да и то с большим вопросом – горожан на эти пустоши надо будет выселять разве что силком…

При этом Москва и область по существу уже давно единый народнохозяйственный организм, это одни и те же люди – вот даже на этих выборах, как за границу, будут вынесены избирательные участки в дачные поселки Подмосковья. По сути, это признание единой территории.

Мне кажется, прежде чем перекраивать административную карту, нужно было вынести вопрос на референдум и выяснить, как к этому относятся и москвичи, и жители Подмосковья…

Есть и другие вопросы, которые нельзя решать без учета мнений граждан. Но, как видим, решают. Хотя в современном мире осчастливить людей против их воли навряд ли получится.

- Однако есть выбор народа, и те, кого мы выбрали, имеют основания на время своих полномочий выступать от нашего имени.

- На время полномочий и в рамках своей компетенции – это важно. Если вас выбрали мэром города, вы не имеете права казнить и миловать по своему усмотрению, перечень ваших полномочий ограничен. А так получается, что избранный чиновник становится буквально «хозяином жизни», а все остальные – его холопами. В демократическом обществе все наоборот – избирают, чтобы ты служил людям, а не чтобы люди служили тебе.

Посмотрите, что сделали с Москвой два последних градоначальника. Это совершенно другой город, даже внешне непохожий на прежнюю Москву. Разве мы голосовали за полное уничтожение нашей среды обитания?

Вот только что был скандал – на «Авито» выставили на продажу Тушинский машиностроительный завод. Шутка? Но ведь от градообразующего предприятия, которым ТМЗ был во времена, когда Тушино считался отдельным городом, с числом работающих в 28 тысяч человек на этом предприятии-банкроте сейчас осталось едва полтораста человек! А ведь весь район вокруг – это была среда обитания рабочих людей. Теперь и люди уже не рабочие, а занимаются черт знает чем, и среды обитания не остается. Вот застроят эту заводскую территорию под программу реновации, и все – кончилось Тушино! Это будет гетто, потому что жилая застройка там есть, а работы нет и не предвидится. Не могут же сотни тысяч человек жить, оказывая друг другу разные услуги? А производства нет, и не предвидится. И это по всей Москве – вспомним хоть гигантский проект жилой застройки территории ЗИЛа. Жилье есть, а работы опять-таки нет.

Я напомню прожект одного из моих конкурентов о превращении Москвы в город-курорт. Москва всегда была рабочим городом, городом науки, техники. Зачем в природе нужны 12 миллионов курортников? Нельзя жить отдыхаючи, работать надо, в поте лица зарабатывать хлеб. А кто думает сегодня о рабочих местах для москвичей? Я вижу только город развлечений, город безумных праздников…

Нужно срочно менять всю парадигму развития Москвы, нужно возвращать ей реальные производственные, научные мощности. Нужно занимать людей делом, а не бесконечными развлечениями. В противном случае все закончится как в басне «Стрекоза и муравей», причем закончится очень быстро…

Беседовал Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Arbeit macht frei
Victor написал 13.07.2018 00:29
должно быть написано на въездах во все Ваши мегаполисы. Это даст Кумину необходимую для строгания детей передышку. Пока народ будет привыкать: можно настрогать еще 4 детки. Как раз уровень простого воспризводства населения будущего рабочего города Моква: 6 деток на среднюю полную семью. Так хорошо с полными семьями.
Вот Томас Мор: тоже был коммунист. С опытом госуправления на должности канцлера Англии. Так у него было 10 детей. И по его планам: при коммунизме рабочий день с технологиями 15-го века должен был составлять 4 часа. С учетом технологий: рабочий день должен быть 1 (один) час. Иначе зачем эти технологии то. А если дольше: то куда произведенное, при разумной то организации производств, девать то.
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Мы не "Газпром", но тоже несем тепло и свет! Ваши РВСН."
!KLOPODAVVASQ!!!&& написал 13.07.2018 00:06
" Было ощущение, что подписи скорее дадут беспартийному, нежели члену КПРФ. И такое ощущение оправдалось."
- Таки понятно, что в де-Билл-абаде, где битком набито бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных, главный лозунг которых - "Подальше от Коммунизма - поближе в фашизму!" таки человеку от коммунистов будет трудно таки завоевать популярность - то таки да...
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