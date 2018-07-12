Анонимсты-единороссы протащили пенсионную реформу в Нижегородскую область

12 июля депутаты Законодательного собрания Нижегородской области большинством голосов поддержали проект федерального закона, предусматривающий повышение пенсионного возраста. В ходе заседания свою позицию изложили представители фракций регионального парламента. Депутаты «Единой России» единодушно высказались в поддержку повышения пенсионного возраста. В свою очередь лидер фракции КПРФ Владислав Егоров представил проект отрицательного отзыва на пенсионную реформу.

— Фракция КПРФ считает внесенный федеральным правительством законопроект о повышении пенсионного возраста сильнейшим ударом по системе государственных гарантий, сложившейся еще в советском государстве и подтвержденной впоследствии Конституцией России. Сама концепция законопроекта выглядит примитивно и преследует очевидную цель — сократить количество пенсионеров: мужчин, примерно, на 27%, женщин — на 35%. Предполагается, что с 2024 года экономия от сокращения числа пенсионеров составит около 1 триллиона рублей в год, и часть этих средств, по заявлению господина Кудрина, власти намерены направить на повышение пенсии, — заявил Владислав Егоров. — Данные намерения ничем не подтверждены, кроме высказываний отдельных чиновников.

По мнению депутата от КПРФ, главной целью законопроекта является массовое изъятие денег у населения и пополнение федерального бюджета. Вместе с тем он уверен, что правительство России игнорирует очевидные источники, в частности, введение прогрессивного налога на доходы физических лиц, который имеется во всех экономически развитых странах. Владислав Егоров напомнил, что согласно законопроекту фракции КПРФ в Госдуме РФ введение прогрессивной шкалы налогообложения позволило бы пополнить бюджет на 4 триллиона 750 миллиарда рублей, что значительно превышает предполагаемую экономию на пенсионерах.

— Количество трудоспособного населения увеличится: среди мужчин — на 12%, среди женщин — на 23%, что неизбежно приведет к дефициту рабочих мест и, как следствие, к снижению заработных плат и удешевлению рабочей силы, — считает Владислав Иванович. — Эксперты прогнозируют, что принятие пенсионной реформы негативно скажется на продолжительности жизни и повлечет увеличение смертности населения.

Представители фракции КПРФ заявили, что суть пенсионной реформы должна состоять в увеличении размера пенсий, а не пенсионного возраста. Владислав Егоров также заметил, что жители региона ждут от своих представителей в Заксобрании однозначной позиции против данного законопроекта.

Члены Коммунистической партии России предложили провести поименное голосование, чтобы каждый житель Нижегородской области знал, как проголосовал тот или иной депутат. Но против этого высказались более половины депутатов регионального парламента.

Спикер Заксобрания Евгений Лебедев уверен, что вопрос о пенсионной реформе назрел давно:

— Мы внимательно выслушали все позиции и приняли решение, за которое проголосовало большинство депутатов. Важно понимать, что вносить изменения необходимо. В то же время любое действие по изменению пенсионной системы должно быть максимально продумано с учетом интересов наших граждан. Это понимают и федеральные, и региональные законодатели.

— Для нас принципиально важно, что проект федерального закона, который мы сегодня рассматривали, направлен на повышение качества жизни граждан пенсионного возраста. Очевидно, что параметры пенсионной системы нуждаются в реформировании. Тот комплекс мер, который предлагает федеральное правительство, тот законопроект, который внесен, его концепцию для принятия в первом чтении мы поддержали. Кроме того, депутаты нацелены на серьезную работу с гражданами по обсуждению всех предложений, которые поступят ко второму чтению документа, — сказала заместитель председателя Заксобрания Ольга Щетинина.

По итогам голосования фракция Единая Россия практически единогласно проголосовала за положительный отзыв на пенсионную реформу: 35 депутатов за и 1 депутат воздержался. Против положительного отзыва проголосовали депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Кстати, положительные отзывы на изменения в пенсионном законодательстве уже направили более 60 российских регионов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается зловеще:

- Мне всё это начинает напоминать кинопостановку бессмертной книги Евгения Шварца "Убить дракона", в которой "демократ" Захаров пытался намекнуть на партократию и вообще на "тоталитаризм" именно советского образца, с небольшим налётом нацизма (то самое, входившее в 90-х в моду приравнивание национал-социализма и недавнего родного социализма советского, интернационалистского, и вырастившего всю эту идейно неверную горе-элитку ленкомовскую)... Только вот незадачка: сейчас судьбы народа, трудового народа, что важно, с плохо скрываемыми сомнениями, и зачастую, всё же мелькающими на лицах угрызениями совести, - вершит уже другая бюрократия-партократия. Стоящая на страже интересов иного класса - класса-перерожденца, олигархии, в которую частично преобразилась КПСС после реставрации капитализма. Вот эта верность "авторитетам" и прописана на этих подлых лицах, отрекшихся этим голосованием от служения избравшему их народу. Что ж, мы запомним все эти лица, мы оставляем за собой право вглядываться в них и даже цитировать их глупые, никчёмные, но исторически всё-таки зримые отговорки, призывы, попытки доказать, что навязываемый 90% населения абсурд - тоже ведь в чём-то полезен. Может, как втыкание вилки (ой, спасибо, либералиссимус Захаров!) в яйца слуги своего - помните этот подвиг Дракона? "Но почему ты был лучшим учеником?" Сколь живописны на фото все эти лица! Тициан бы позавидовал натуре...

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