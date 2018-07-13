Накануне встречи Трамп пригрозил Путину войной, если кто не понял

Вы в СССР не жили? Нет? Успеете еще. Какие ваши годы. А вот нам вряд ли удастся с таким-то начальничком.

С одной стороны, «величайшая геополитическая катастрофа XX века». А с другой - «мы не позволим прошлому хватать нас за рукава».

Оно и понятно. Там, в треклятом прошлом, Комитет народного контроля и КПК с занесением в учетную карточку. Персональные дела за личную нескромность и аморалку. Расстрел за особо крупные хищения.

Это же в конце 80-х начались у нас межпарламентские цацки-пецки с Америкой. Приглашали ЦРУшные конторы «на смотрины» нужных им депутатов союзного Верховного Совета и обрабатывали.

Как сейчас, помню поездку пламенного демократа Собчака с группой «межрегионалов» на берега Потомака. Ну, а про то, что оттуда привозили шмотки, видеотехнику и прочие «Адидасы» - не мне вам рассказывать.

Зам.редактора нашего отдела газеты ЦК КПСС Маргарита Гришина говорила возбужденно: «Ты представляешь, если в нашем классе на девчонке нет джинсов за 200 рублей, ее уже считают изгоем». Сама Маргарита получала 250 руб. в месяц и взяток брать ниоткуда не могла. Не Песков.

Так что джинсы в обтяжку на старшекласснице для пропаганды западного образа жизни действовали на граждан СССР иной раз убойнее, чем весь кремлевский Агитпроп.

Шли, как пишут в романах, годы. Старшеклассницы те и их приятели повырастали, попереженились и повыходили замуж. Но преклонение перед дядей Сэмом и его тряпками у многих осталось. Только этим я могу объяснить тот коленопреклоненный прием, который в начале месяца оказали депутаны и депутанки Госдумы делегации американского Конгресса.

И докладчика на трибуне прервали, и с мест повскакивали, и дружно принялись хлопать тем самым республиканцам, которые обложили Россию санкциями и не думают их снимать. Вы можете представить такую сцену при товарище Сталине?

С чем же прибыли сенаторы накануне намечаемой на 16 июля встречи президентов Путина и Трампа? Мы об этом не знаем.

Потому что с порога то ли жданные, то ли нежданные гости заявили главе МИДа Лаврову, спикеру Госдумы Володину и какому-то Константину Иосифовичу в СовФеде очень малоприятную вещь. Дескать, говорить будем без посторонних, с глазу на глаз, без прессы.

Геннадий Селезнев (пусть земля ему будет пухом) пришел к нам в «Правду» из «Комсомолки» первым замом главреда. Что сразу понравилось?

Был смелым, наши «нетленки» читал быстро, не ковырялся в них. Вел себя по-простецки, не чурался в компании выпить рюмочку. За что и удостоился от нас высокого звания «наш Гена». И когда был избран главным редактором «Правды», а потом спикером Госдумы - так и остался «нашим Геной».

Так вот, думаю, «наш Гена» отрезал бы американским сенаторам примерно так: «У нас от избирателей секретов нет. Поэтому никаких закулисных переговоров. Мы можем посвятить встрече с вами хоть целое пленарное заседание - пожалуйста, рассказывайте, с чем приехали…».

Но недоразвитый косноязычный Володин, конечно, не блестящий Геннадий Селезнев, который на свою беду очень поздно раскусил Зюганова и зюгановщину. Мультимиллионер Володин предпочел закулисные разговорчики. Как и главмидовец Лавров и еще какой-то Константин Иосифович из СовФеда.

И только когда американцы вернулись домой, тут-то и начались от них очень неприятные для Владимира Владимировича откровения.

Они назвали его диктатором, сравнили его власть с мафией и пожалели дорогих россиян, которые, на их взгляд, заслуживают лучшей доли. На мой, тоже.

Сенатор Джон Кеннеди (не родственник) призвал ни в чем г-ну Путину не доверять и не ждать какого-то прорыва на предстоящей встрече двух президентов. Так или сяк придворные агентства и СМИ это изложили. Но было и другое.

«Голос Америки» привел такие эскапады Кеннеди (который даже не однофамилец), от которых, думается, у стратегов Арбатского военного округа должен холодок пробежать за ворот.

Цитирую рупор «партнеров»: «Кеннеди заявил, что призвал Россию «убраться с востока Украины и позволить им самоопределиться», а также «убраться из Крыма и позволить Крыму самоопределиться».

Кеннеди добавил, что он также призвал Москву «перестать тратить время впустую в Сирии и помочь США урегулировать этот развал, а также не позволить Ирану закрепиться на юге Сирии».

«Потому что если это случится, то произойдет еще одна война», – добавил он, выступая на Капитолийском холме (https://www.golos-ameriki.ru/a/us-senator-likens-moscow-to-mafia/4476094.html ).

То есть вы поняли, с чем прилетали в Россию посланцы Трампа? С его ультиматумом нацлидеру. И пригрозили войной в Сирии, если слова президента США не возымеют. Представьте, какая заваруха там может начаться.

Так что, думаю, четырежды гарант все понял. Он может посадить «за Сирию» безответную студентку Варю Караулову или тюменского блогера Алексея Кунгурова.

А язык того, кто сильнее, ленинградская подворотня научила его схватывать на лету.

Особенно, когда это язык хозяина планеты, а у тебя для населения ни одного бомбоубежища.