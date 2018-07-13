Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Во Франции отменили пол и расу

Опубликовано 13.07.2018 в разделе комментариев 3

франция пол раса
Во Франции отменили пол и расу

Национальная ассамблея Франции единогласно одобрила изъятие из первой статьи конституции страны слова «раса». Об этом сообщает радиостанция Europe 1. Кроме того депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан. 

Конституция Франции 1958 года в последней редакции от 2008 года в первой статье содержит следующие слова: «[Конституция] гарантирует равенство перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии». Ну, теперь, стало быть не гарантирует...

***

Вообще-то достижением демократии (в первую очередь в итоге Великой французской революции) стали именно права женщин. Например, право на декретный отпуск по беременности или право раньше выйти на пенсию.

Теперь, стало быть, во Франции беременность пока не отменили, а вот отпуск по беременности - как? Ну и пенсия, надо полагать, теперь всем в одном возрасте.

А как быть с материнством? Или оно теперь приравнивается к отцовству?

Про расу и не говорю - если равенство рас не гарантировано, то ждем неравенства.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
беременность это
Victor написал 13.07.2018 01:14
сексизм. Декретные отпуска мужикам кстати кое-где дают. Во избежание сексизма.
И вообще: люди какой-то пережиток. На переходной стадии их можно заменить банковскими автоматами. Экономика, в ее сущностном, денежном, выражении нисколько не пострадает. Все также инвесторы, в форме роботов, будут прогнозировать, какие акции наиболее выгодны. И их и брать. Потом конечно перевести все в режим онлайн-транзакций, и наконец выключить.
В конституции ясно сказано: граждане без различия происхождения. Осьминоги, трансформеры, контрацептивы: значения не имеет. Важно, является ли контрацептив гражданином, или же нелегалом.
Ответить
лягушек обьелись петухи
глобализация шагает по планете написал 13.07.2018 00:48
оскотинивание людей идет полным ходом.
Ответить
В дании жил в зоопарке жираф. Тому жирафу в затылок "Пиф-Паф!". Скачут от радости датские дети!
!KLOPODAV-VASQ!!!& написал 13.07.2018 00:42
"В Жабоедах пол и расу
Отменили 3,1416-дарасы.
И рифмуется "европа".
Как обычно с словом "ж-па"!"
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
ГОП "США" повышает расценки
ГОП "США" повышает расценки
13.07.2018
Пенсионную реформу придется отменять?
Пенсионную реформу придется отменять?
12.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Во Франции отменили пол и расу (3)
Рабочий перед визитом в суд уже собрал свой пакет с вещами (1)
Накануне встречи Трамп пригрозил Путину войной, если кто не понял (5)
Вадим Кумин: Нужно занимать людей делом, а не бесконечными развлечениями (5)
ГОП "США" повышает расценки (0)
Анонимсты-единороссы протащили пенсионную реформу в Нижегородскую область (1)
Трампу понравилось письмо Кин Чен Ына, но санкций США с КНДР это не снимает (1)
На финишную прямую в мэрских выборах вышли четыре парламентских партии в лице кандидатов (1)
Части бегущих из Путинской России миллиардов Верховный Суд закрыл "шлагбаум" (0)
Чтобы вернуть под свой контроль Крым и Донбасс, Киеву надо вооружаться, заявила Юля (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oсталoсь четыре негритёнка
Дарья Митина Дарья Митина: Предательство Горбачева, или заговор молчания: эфиопы ждут помощи от России
Максим Калашников Максим Калашников: ГОП "США" ПОВЫШАЕТ РАСЦЕНКИ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: В начале мирового Мегакризиса
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss