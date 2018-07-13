Во Франции отменили пол и расу

Национальная ассамблея Франции единогласно одобрила изъятие из первой статьи конституции страны слова «раса». Об этом сообщает радиостанция Europe 1. Кроме того депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан.
Конституция Франции 1958 года в последней редакции от 2008 года в первой статье содержит следующие слова: «[Конституция] гарантирует равенство перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии». Ну, теперь, стало быть не гарантирует...
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Вообще-то достижением демократии (в первую очередь в итоге Великой французской революции) стали именно права женщин. Например, право на декретный отпуск по беременности или право раньше выйти на пенсию.
Теперь, стало быть, во Франции беременность пока не отменили, а вот отпуск по беременности - как? Ну и пенсия, надо полагать, теперь всем в одном возрасте.
А как быть с материнством? Или оно теперь приравнивается к отцовству?
Про расу и не говорю - если равенство рас не гарантировано, то ждем неравенства.
А.Б.
Victor написал 13.07.2018 01:14
И вообще: люди какой-то пережиток. На переходной стадии их можно заменить банковскими автоматами. Экономика, в ее сущностном, денежном, выражении нисколько не пострадает. Все также инвесторы, в форме роботов, будут прогнозировать, какие акции наиболее выгодны. И их и брать. Потом конечно перевести все в режим онлайн-транзакций, и наконец выключить.
В конституции ясно сказано: граждане без различия происхождения. Осьминоги, трансформеры, контрацептивы: значения не имеет. Важно, является ли контрацептив гражданином, или же нелегалом.
глобализация шагает по планете написал 13.07.2018 00:48
!KLOPODAV-VASQ!!!& написал 13.07.2018 00:42
Отменили 3,1416-дарасы.
И рифмуется "европа".
Как обычно с словом "ж-па"!"