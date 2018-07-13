Во Франции отменили пол и расу

Национальная ассамблея Франции единогласно одобрила изъятие из первой статьи конституции страны слова «раса». Об этом сообщает радиостанция Europe 1. Кроме того депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан.

Конституция Франции 1958 года в последней редакции от 2008 года в первой статье содержит следующие слова: «[Конституция] гарантирует равенство перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии». Ну, теперь, стало быть не гарантирует...

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Вообще-то достижением демократии (в первую очередь в итоге Великой французской революции) стали именно права женщин. Например, право на декретный отпуск по беременности или право раньше выйти на пенсию.

Теперь, стало быть, во Франции беременность пока не отменили, а вот отпуск по беременности - как? Ну и пенсия, надо полагать, теперь всем в одном возрасте.

А как быть с материнством? Или оно теперь приравнивается к отцовству?

Про расу и не говорю - если равенство рас не гарантировано, то ждем неравенства.

А.Б.