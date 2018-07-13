Американским буржуям, эксплуатирующим китайцев, торговая война не нравится

Американские компании, работающие на рынке Китая, выступили против торговой войны с КНР. Заявление было опубликовано Американской торговой палатой в Китае. На китайском рынке оперируют 434 компании. Из них свыше 69% выступили против введения пошлин со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС.

Глава торговой палаты Кеннет Джаррет подчеркнул, что в настоящий момент компании передают информацию в головные офисы о последствиях эскалации торговых трений, что «позволит создать реальную картину происходящего и продемонстрировать негативные эффекты».

Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Данная мера станет ответом на 25-процентную пошлину на импорт товаров из США.

15 июня министерство финансов Китая объявило о введении 25-процентной пошлины на 659 товаров из США. Это стало ответом на аналогичное решение президента США Дональда Трампа о вводе 25-процентных пошлин на товары из Китая, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Введение пошлин президент США Дональд Трамп объяснил воровством КНР американской интеллектуальной собственности.

При этом, ощущая последствия этой конфронтации, Правительство Китая направило государственным СМИ распоряжение не выступать с резкой критикой президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Власти попросили не прибегать к агрессивным выражениям по отношению к Трампу, заявил источник издания.

Несмотря на критику торговой политики Белого дома, китайские чиновники и государственные СМИ до сих пор не возлагали вину лично на американского лидера и чиновников из его окружения, говорится в статье. По версии источников, китайская сторона стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с Трампом и осложнения переговоров по урегулированию ситуации.

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