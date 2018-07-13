Назарбаев-Елбасы давно и окончательно забронзовел

На днях власти Казахстана установили очередную бронзовую скульптуру Нурсултана Назарбаева установили в Национальном музее в Астане. Над скульптурой размещена надпись на казахском языке латинскими буквами: «Моя мечта — чтобы Казахстан был «Мәңгілік Ел» («Вечной страной»). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».

Скульптура и надписи во многом копируют монумент в честь шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, установленного в одноименном мемориале в центре Вашингтона США. Это символично, так как, во-первых, плагиат стал неотъемлемой частью в копировании государственных национальных символов от денежных знаков, до эмблем программ и учреждений, во-вторых этим пытаются показать величие Елбасы, поднявшегося до уровня зарубежных лидеров, а в-третьих, показывает на какую мировую державу ориентируется правящая камарилья в Казахстане

Примечательно, но одновременно с установлением скульптуры 12 июля выступил в силу Закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», в котором закрепляется право первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны, вступил в силу. Документ опубликован в четверг в республиканской газете «Казахстанская правда» за подписью Назарбаева от 5 июля и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Согласно закону, устанавливается, что «первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя». Конституционный совет Казахстана 28 июня, рассмотрев обращение Назарбаева на предмет соответствия конституции страны закона «О Совете безопасности Республики Казахстан», признал его соответствующим основному закону республики.

В законе Совбез наделяется статусом координирующего конституционного органа. Прежде он был консультативно-совещательным органом. Документ определяет правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета безопасности. Мы писали уже писали, что Совбез стал новым самым верховным органом, которому подчиняются все ветви власти, эдаким коллективным суперарбитром.

Это венец бонапартистской диктатуры и необходимый этап установления династической системы преемственности власти, когда пожизненность руководства высшим конституционным органом, закладывает основы монархии. По сути, это уже своеобразная монархия, и вовсе не конституционная. Следующим шагом можно ожидать президентские выборы, где закономерным соправителем выступит Дарига Назарбаева, выдвигаемая в качестве регента при малолетних сыновьях Елбасы.

Так что монархии, восточные деспотии и ужасы самодержавия вовсе не противоречат капитализму, установленного с 90-х в странах СНГ, а есть необходимая политическая оболочка и стержень всей надстройки. Более того, назарбаевская диктатура-монархия надежный оплот «передового демократического империализма» из стран Запада, давно рассматривающего богатства нашей страны своими, а сам Казахстан как плацдарм для агрессии и разрушений в Афганистане и в других странах Центральной Азии.