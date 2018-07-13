В Москве Собянинской за год заболеваемость СПИДом выросла на 20%

Количество зарегистрированных случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Москве за прошлый год выросла на 20% по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Министерства здравоохранения за 2017 год, опубликованного на сайте ведомства.

По данным Минздрава, в 2016 году было зарегистрировано 2,4 тыс. случаев новых заболеваний ВИЧ, в то время как в 2017 году — уже 2,9 тыс. случаев. При этом общее число носителей этого заболевания в Москве отсутствует. По данным Центра СПИДа Роспотребнадзора, в конце 2017 года в России проживали 944 тыс. человек, больных ВИЧ.

Согласно статистике Минздрава, ряд регионов обогнали Москву по росту ВИЧ-инфицированных. Так, в Чукотском округе рост количества зараженных составил 151% (с 29 до 73 зарегистрированных случаев на 50 тыс. населения), а в Тыве — 133% (с 9 до 21 человек на 310 тыс. населения). В Марий Эл, Тамбовской и Ивановской областях рост составил более 50%. Также значительный рост был зафиксирован в Ростовской области (с 1,6 тыс. до 2,1 тыс. человек), в Иркутской (с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.) и Новосибирской областях (с 3,5 тыс. до 4 тыс. человек).

Что же было в 2016-м году, с которым мы сейчас сравниваем положение? Так и тогда обвально росла заболеваемость ВИЧ - сказывалась оптимизация столичной медицины. Что ж, видимо, и мэр Собянин, и министр Скворцова таких показателей и ожидали - добились, чего хотели...

Число ВИЧ-инфицированных в России на февраль 2016-го увеличилось почти на 6,5 тысячи менее чем за месяц, передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

"Всего у нас в начале прошлой недели 1 006 388 российских граждан зарегистрировано с ВИЧ-инфекцией. За прошлую неделю еще 1,5 тысячи новых случаев зарегистрировано, так что эпидемия продолжает распространяться", - заявил Покровский журналистам в среду, 17 февраля.

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