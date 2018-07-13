Москву наградили СПИДом

Количество зарегистрированных случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Москве за прошлый год выросла на 20% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные статистического сборника Министерства здравоохранения за 2017 год, опубликованного на сайте ведомства. При этом общее число носителей этого заболевания в Москве отсутствует.

По данным Минздрава, в 2016 году было зарегистрировано 2,4 тыс. случаев новых заболеваний ВИЧ, в то время как в 2017 году — уже 2,9 тыс. случаев.

По данным Центра СПИДа Роспотребнадзора, в конце 2017 года в России проживали 944 тыс. человек, больных ВИЧ.

Согласно статистике Минздрава, в Чукотском округе рост количества зараженных составил 151% (с 29 до 73 зарегистрированных случаев на 50 тыс. населения), в Тыве — 133% (с 9 до 21 человек на 310 тыс. населения).

В Марий Эл, Тамбовской и Ивановской областях рост составил более 50%. Также значительный рост был зафиксирован в Ростовской области (с 1,6 тыс. до 2,1 тыс. человек), в Иркутской (с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.) и Новосибирской областях (с 3,5 тыс. до 4 тыс. человек).

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В стране идет рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а она приглашает к себе иностранных туристов на футбол. Вот, к примеру, на мундиаль Москву посетило 3 миллиона болельщиков. Даже интересно, сколько из них увезут на родину "подарки" от чрезвычайно добрых по известной части россиянок?

Ну и, конечно, столь же любопытно, сколько россиян и россиянок осчастливили СПИДом любвеобильные гости столицы.

Полагаю, статистика по будущему году будет чрезвычайно впечатляющей.

А.Б.