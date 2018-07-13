Украина по-прежнему видит себя придатком сырьевой империи

Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна должна скупать весь российский газ на своей восточной границе и далее транспортировать его в Европу. Об этом он рассказал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации», — заявил он, комментируя строительство «Северного потока-2», который будет доставлять газ в Европу в обход Украины.

9 июля Порошенко заявил, что «Северный поток-2» несет исключительно политический характер. Задача Украины в данной ситуации — предотвращение монополизации и защита интересов Европейского союза.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

От редакции: Вот же какие они все торгаши! Если в былые времена брежневской дипломатии всё же как-то пытались скрывать коммерческие интересы империализма, маскировали его под миролюбие, заботу о развивающихся странах, под абстрактный гуманизм, то теперь, в силу отсутствия крупнейшего мирового игрока (СССР) - притворяться не приходится. Трамп с порога в Брюсселе в адрес Германии заявляет, что и она и весь Евросоюз как-то вяло пользуются величайшей привилегией - покупать газ и прочие изобретения цивилизации у США, хоть бы и в сжиженном виде (кстати, сами США сжиженный газ покупают у Газпрома - и никакие торговые войны, персональные санкции этому не мешают).

Да, это дорого, но гораздо дороже иметь поддержку дяди Сэма в противостоянии (которое для ЕС явно не приоритетно) с осколком СССР по имени РФ. Путин тоже давно подрабатывает торговым атташе при Газпроме, лоббируя этот чёртов "поток-2" самыми демпинговыми уже предложениями - с надеждой исподлобья посматривая на Англию-покупательницу... А тут ещё и Порошенко, "шоколадный заяц" европолитики, который потёк на жаре украинского безденежья - лезет торговаться (видимо, предлагая свою схему: ЕС субсидирует Украину, а она пускает газ транзитом дешевле, чем по "Северному потоку-2" - кстати, на пути этого торга могут появиться и диверсанты запросто, подводный трубопровод подорвать, и плевать им всем на экологию)... Просто не политика, а рынок мелкооптовый 90-х годов - Новослободский или даже Киевский. Ностальгия!..

Д.Ч.

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