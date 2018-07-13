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Московский листок

Украина по-прежнему видит себя придатком сырьевой империи

Опубликовано 13.07.2018 в разделе комментариев 1

украина газпром евросоюз транзит
Украина по-прежнему видит себя придатком сырьевой империи

Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна должна скупать весь российский газ на своей восточной границе и далее транспортировать его в Европу. Об этом он рассказал на брифинге по итогам саммита НАТО в Брюсселе, передает ТАСС. 

«Наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации», — заявил он, комментируя строительство «Северного потока-2», который будет доставлять газ в Европу в обход Украины. 

9 июля Порошенко заявил, что «Северный поток-2» несет исключительно политический характер. Задача Украины в данной ситуации — предотвращение монополизации и защита интересов Европейского союза. 

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

От редакции: Вот же какие они все торгаши! Если в былые времена брежневской дипломатии всё же как-то пытались скрывать коммерческие интересы империализма, маскировали его под миролюбие, заботу о развивающихся странах, под абстрактный гуманизм, то теперь, в силу отсутствия крупнейшего мирового игрока (СССР) - притворяться не приходится. Трамп с порога в Брюсселе в адрес Германии заявляет, что и она и весь Евросоюз как-то вяло пользуются величайшей привилегией - покупать газ и прочие изобретения цивилизации у США, хоть бы и в сжиженном виде (кстати, сами США сжиженный газ покупают у Газпрома - и никакие торговые войны, персональные санкции этому не мешают).

Да, это дорого, но гораздо дороже иметь поддержку дяди Сэма в противостоянии (которое для ЕС явно не приоритетно) с осколком СССР по имени РФ. Путин тоже давно подрабатывает торговым атташе при Газпроме, лоббируя этот чёртов "поток-2" самыми демпинговыми уже предложениями - с надеждой исподлобья посматривая на Англию-покупательницу... А тут ещё и Порошенко, "шоколадный заяц" европолитики, который потёк на жаре украинского безденежья - лезет торговаться (видимо, предлагая свою схему: ЕС субсидирует Украину, а она пускает газ транзитом дешевле, чем по "Северному потоку-2" - кстати, на пути этого торга могут появиться и диверсанты запросто, подводный трубопровод подорвать, и плевать им всем на экологию)... Просто не политика, а рынок мелкооптовый 90-х годов - Новослободский или даже Киевский. Ностальгия!.. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.-+,,. написал 13.07.2018 12:56
Что гнида кацапорылая,лавры Соловьева покоя не дают?Что ж ты так мелко 3.14здишь?Аль фантазии на большее не хватает?Читай сюда недосущество кацапорылое.И Порошенко и Трамп абсолютно правильно поставили перед ЕС вопрос о недопустимости политики двойных стандартов.Начав против,Молдавии,Украины и Грузии Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешенными собаками,которых растреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чуст не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Именно поэтому торговать с кацапопомойкой сегодня все равно что торговать с 3 Рейхом в 1942 г.Именно это говорили и Трамп и Порошенко,ибо решение кацапского вопроса должно быть окончательное в этот раз.И оный вопрос будет решаться до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитеквот.А уж как США давят в Сирии кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.А это тебе для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова посмотрела этот монолог и в свободное от прославления плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стала гражданкой Латвии.И расскажи ка недосущество кацапорылое,что ты в отличии от Порошенко в своей жизни создал,что он Порошенко в твоем понимании "шоколадный заяц"?Что останется после Порошенко мы все видим.Работающие предприятия,сверхсовременная экономика,современная армия, расстеливаемые как бешенные собаки кацапье,закрытие проекта кацапомойка и окончательное решение кацапского вопроса.Что после тебя останется,кроме дерьма?
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