Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вместо расследования убийства Анны Политковской решили высадить клумбочки

Опубликовано 13.07.2018 в разделе комментариев 3

кремляди чечня либералы силовигархия
Вместо расследования убийства Анны Политковской решили высадить клумбочки

Сад имени Анны Политковской открыт во дворе редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве. Как передает корреспондент "Интерфакса", в торжественной церемонии открытия приняли участие редакция "Новой газеты" во главе с издателем Дмитрием Муратовым, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, послы более десяти государств, а также мать Политковской - Раиса Мазепа. Все они, вооружившись садовыми лопатками, высаживали на газон цветы.

Как сообщил "Интерфаксу" Муратов, идея создания сада возникла на совместном обеде с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым и Венедиктовым. 

"Мы говорили о том, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской. А у нас доска тут мемориальная есть, а надо еще что-то. И пришла идея сделать грядку Политковской. Потом Леша (Венедиктов) предложил назвать это "Анин огород". Потом мы решили, что это "Анин сад", - сказал Муратов. 

Он рассказал, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, часть принесли добровольцы и волонтеры. "Ее будут вытаптывать, цветы будут срывать - это понятно. Но мы будем все время это восстанавливать, и мы не устанем", - отметил Муратов. 

Он подчеркнул, что название "Анин сад" - не является официальным, так как не относится к топонимике города. "Это озеленение. Мы с управой договорились, что озеленим грядку", - уточнил Муратов.

От редакции: Везде, где возникает Горбачёв, тень Горби - там лицемерие, ложь. Казалось бы, и суд был, причём с перерывами и какими-то таинственными изъятиями, и вроде бы киллеры все найдены, и даже возникал заказчик... Но в итоге все осуждённые выглядят именно как исполнители, а отнюдь не идеологи этого явно жертвенного убийства, ко дню рождения "питерского" покровителя всея Чечни. С одним из осуждённых в тюрьме общался товарищ Развозжаев, и выяснил, что он вполне даже советский патриот, но явно на заказчика не похожий - при искренней ненависти к либералам, развалившим СССР, на такое один он бы не пошёл, и говорил об этом прямо, останавливаясь именно на этом месте. Значит, был и "тот, кто выше", не упоминавшийся на суде. И что же? Кто-то кроме Немцова прямо об этом говорил в докладе "Путин. Итоги"? А теперь Венедиктов и Горби хотят цветочками замаскировать эту зияющую в следствии и процессе этом громком дыру? Это - гуманизм? Или высшая степень неуважения к жертве политического террора, жертве феодально-буржуазной диктатуры (то есть как раз той власти, которая молитвами и усилиями Горби и Венедиктова здесь установилась вместо Советской)?

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
3авидонов Никоним написал 13.07.2018 18:19
Все понимают причину гибели Политковской, Немцова, Щекочихина, Новодворской и т.д.
ВсЁ вертится только вокруг одного человека; точнее, - совсем не человека.
Ответить
ну кто,кроме либерало-фашистов был способен убить Политковскую
ведь написал 13.07.2018 17:05
у себя в редакции Йеху Мацы Венедиктов организовал фейковое
нападение на журнализдку.Иеврей напал на иеврейку.Оба граждане т.н. Израиля.Почему бы ему и Политковскую не грохнуть,как потом Новодворскую.Кошерно!
Ответить
(без названия)
замкад написал 13.07.2018 16:56
мудро горби сделал . теперь всю страну еще сильнее будет тошнить от позорного местечка - масквабад .
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
ГОП "США" повышает расценки
ГОП "США" повышает расценки
13.07.2018
Пенсионную реформу придется отменять?
Пенсионную реформу придется отменять?
12.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВЦИОМ и "Ромир" спешат на помощь, опровергая низкий рейтинг Путина и бедность граждан (0)
Пострадавшие ради состояний топ-менеджеребцов "Сургутнефтегаза" рабочие находятся в тяжёлом состоянии (1)
Лондон весьма зримо поддержал Брюссель в его неприятии Трампа (0)
Вместо расследования убийства Анны Политковской решили высадить клумбочки (3)
Москву наградили СПИДом (11)
Украина по-прежнему видит себя придатком сырьевой империи (5)
Назарбаев-Елбасы давно и окончательно забронзовел (2)
В Москве Собянинской за год заболеваемость СПИДом выросла на 20% (1)
Американским буржуям, эксплуатирующим китайцев, торговая война не нравится (3)
Во Франции отменили пол и расу (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Страна дураков
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В неприязненных с нами отношениях
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Трамп бросает Европу
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Трамп бросает Европу
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков и АПН Северо-Запад - о последних событиях
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss