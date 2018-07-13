Вместо расследования убийства Анны Политковской решили высадить клумбочки

Сад имени Анны Политковской открыт во дворе редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве. Как передает корреспондент "Интерфакса", в торжественной церемонии открытия приняли участие редакция "Новой газеты" во главе с издателем Дмитрием Муратовым, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, послы более десяти государств, а также мать Политковской - Раиса Мазепа. Все они, вооружившись садовыми лопатками, высаживали на газон цветы.

Как сообщил "Интерфаксу" Муратов, идея создания сада возникла на совместном обеде с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым и Венедиктовым.

"Мы говорили о том, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской. А у нас доска тут мемориальная есть, а надо еще что-то. И пришла идея сделать грядку Политковской. Потом Леша (Венедиктов) предложил назвать это "Анин огород". Потом мы решили, что это "Анин сад", - сказал Муратов.

Он рассказал, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, часть принесли добровольцы и волонтеры. "Ее будут вытаптывать, цветы будут срывать - это понятно. Но мы будем все время это восстанавливать, и мы не устанем", - отметил Муратов.

Он подчеркнул, что название "Анин сад" - не является официальным, так как не относится к топонимике города. "Это озеленение. Мы с управой договорились, что озеленим грядку", - уточнил Муратов.

От редакции: Везде, где возникает Горбачёв, тень Горби - там лицемерие, ложь. Казалось бы, и суд был, причём с перерывами и какими-то таинственными изъятиями, и вроде бы киллеры все найдены, и даже возникал заказчик... Но в итоге все осуждённые выглядят именно как исполнители, а отнюдь не идеологи этого явно жертвенного убийства, ко дню рождения "питерского" покровителя всея Чечни. С одним из осуждённых в тюрьме общался товарищ Развозжаев, и выяснил, что он вполне даже советский патриот, но явно на заказчика не похожий - при искренней ненависти к либералам, развалившим СССР, на такое один он бы не пошёл, и говорил об этом прямо, останавливаясь именно на этом месте. Значит, был и "тот, кто выше", не упоминавшийся на суде. И что же? Кто-то кроме Немцова прямо об этом говорил в докладе "Путин. Итоги"? А теперь Венедиктов и Горби хотят цветочками замаскировать эту зияющую в следствии и процессе этом громком дыру? Это - гуманизм? Или высшая степень неуважения к жертве политического террора, жертве феодально-буржуазной диктатуры (то есть как раз той власти, которая молитвами и усилиями Горби и Венедиктова здесь установилась вместо Советской)?

Д.Ч.