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Лондон весьма зримо поддержал Брюссель в его неприятии Трампа

Опубликовано 13.07.2018 в разделе комментариев 0

сша империализм англия антиглобализм
Лондон весьма зримо поддержал Брюссель в его неприятии Трампа

В Лондоне около здания парламента Великобритании британские активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа в страну, отправили в небо гигантский надувной шар, на котором американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке. Активисты движения Stop Trump называют себя няньками "малыша Трампа". 

Протесты проходят перед тем, как Дональд Трамп, как ожидается, присоединится к чайной церемонии с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. Мэрия Лондона одобрила заявку активистов о запуске этого воздушного шара еще 5 июля. Для его запуска активисты собрали около $20 тыс. Петицию с просьбой разрешить запустить "младенца Трампа" подписали 10 тыс. человек. При этом посольство США в Великобритании призвало своих граждан избегать центра Лондона, где запланированы протестные акции. 

Мэрия также обязала организаторов акции привязать шар к земле, чтобы высота его полета не превышала 30 м. Разрешение выдал мэр Лондона Садик Хан. Он заявил ранее в пятницу в интервью радиостанции BBC, что не намерен "ограничивать свободу слова просто потому, что кто-то может обидеться". "Насколько мне известно, (в пятницу в Лондоне. — Ред.) также будет проходить демонстрация в поддержку Трампа, ее я тоже не стал запрещать!" — добавил он. 

Дональд Трамп находится в Великобритании со своим первым официальным президентским визитом в страну. Huffington Post отмечает, что во второй день визита Трампа общенациональный "карнавал сопротивления" планируется по всей Великобритании. После визита в Виндзорский замок президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland. 

Одновременно с митингом Stop Trump состоятся и мероприятия в поддержку президента США. Так, паб Jameson, расположенный в районе Хаммерсмит и названный в честь бренда ирландского виски, на дни визита переименован сторонниками президента США Дональда Трампа в его честь и называется теперь The Trump Arms, что в переводе означает "Герб Трампа", отмечает ТАСС.

Отметим, что визит Трампа в Европу вообще везде вызывает если не сканалы, то вполне очевидный скепсис - ведь не стали встречать власти в Брюсселе, где до этого прошла акция антиглобалистов. Там власти не столь отдалены от народа, как в РФ или в США... Однако такой холодный приём горячего Трампа не смущает - он гнёт свою линию и лоббирует коммерцию своего родного империализма.

Однако прогрессивные силы во всех странах услышали друг друга.

Напомним, антиглобалисты 7 июня устроили акцию протеста в Брюсселе, выступая против приезда президента США Дональда Трампа на саммит НАТО. Об этом сообщает Associated Press. Участники акции выступают с требованием снизить затраты на военные нужды и увеличить финансирование школ. Они также выступают за закрытие угольных шахт и атомных электростанций. 

Порядка 300 человек, в основном молодых людей, выстроились в колонну и двинулись от Северного вокзала Брюсселя в направлении штаб-квартиры альянса, скандируя "Трамп, уезжай, возвращайся домой!" 

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