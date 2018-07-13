Пострадавшие ради состояний топ-менеджеребцов "Сургутнефтегаза" рабочие находятся в тяжёлом состоянии

Взрыв на предприятии в Сургутском районе не повлиял на работу компании. Об этом сообщили в пятницу в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго РФ. Напомним, сегодня утром вблизи Лянтора на территории промышленной базы «Сургутнефтегаза» при проверке трубы взорвалась литиевая батарея дефектоскопа, пострадали 7 человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, один - в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим при взрыве оказывается медицинская помощь. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Для проведения первоначальных следственных действий, установления обстоятельств и причин произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием следователей, следователей-криминалистов и руководства Сургутского межрайонного следственного отдела.

Прокурор Югры дал указание обеспечить всестороннее и тщательное выяснение всех причин произошедшего ЧП.

От редакции: А вот это, пожалуй, и есть изнанка редко наблюдаемой из-за внимания СМИ бюджетообразующей отрасли. Если вы полагаете, что нефть это только роскошь проживающих вдали от опасных зон нефтедобычи менеджеребцов - то, безусловно, ошибаетесь. Ведь и пирамида "нефтянки" (или как с недавних пор передвинули название профессии с пролетариата отрасли на олигархат - "нефтяников") тоже стоит на тысячах рабочих рук. И при авариях страдают эти самые руки, а не те жирнопальцые лапы, что считают сверхприбыли. В качестве контрастирующего с судьбой пострадавших рабочих примера приведу один лишь персонаж, благо досье на него оказалось под рукой на ПРАВДе.info - на Альберта Иванова, управляющего директора компании «Лукойл». К СНГ он никакого отношения не имеет (разве что только классовое) - там только путинский пакет акций, ничего общего с Лукойлом.

Валентин Альбертович Иванов (1962 г.р.), сын автора сценария фильма «Семь стариков и одна девушка» (1968), фильма весьма для своего времени авангардного и фривольного, с мотивами супрематизма в антураже и плохо прикрытыми буржуазными идейками — Альберта Иванова. Управляющий директор компании «Лукойл». Живёт в Сингапуре с 16-летней моделью Лизой Адаменко (1999 г.р.). По некоторым данным, они встречаются около 3 лет – после того, как 13-летняя ученица 8-го класса уехала из сибирского города Канска заниматься модельным бизнесом. На яхте, в гостинце и поездках Иванова развлекают подруги Лизы из агентства Avant Models. В Сингапуре и Монако гарем Валентина, известного под кличкой «Султан», могут оценить его близкие знакомые — акционеры «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун.

Д.Ч.

Новости по теме:

На руднике "Удачный" в Якутии при взрыве погиб рабочий

Нефтесосы, патрулируя лукойловский нефтепровод на вертолёте, разбились

Силовигархию и конкретно Сечина крепко ухватили за "туапсинский" след в Лондоне

Лукойловский Валентин Иванов и его Лолиты. Фото для взрослых и классовой ненависти

Силовигарх Сечин нанёс России экономический ущерб, сравнимый с потерями от Второй мировой войны