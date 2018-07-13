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Московский листок

ВЦИОМ и "Ромир" спешат на помощь, опровергая низкий рейтинг Путина и бедность граждан

Опубликовано 13.07.2018 в разделе комментариев 1

кризис силовигархия реформа вциом пенсионеры
ВЦИОМ и "Ромир" спешат на помощь, опровергая низкий рейтинг Путина и бедность граждан

Вынужденные россияне переходят от сберегательной к кредитной модели поведения: в условиях стагнирующих доходов активно растет задолженность населения по банковским кредитам. Об этом говорится в июльском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами института Гайдара и РАНХиГС. 

За январь–май 2018 года сбережения домашних хозяйств выросли всего на 1,3%. Это самый низкий темп притока с 2014 года. Задолженность населения по банковским кредитам за указанный период выросла на 7%, достигнув максимума в 13,5 трлн руб. Растет также отношение долга к годовым денежным доходам населения — 23,9% к июню 2018 года. По прогнозам экспертов института Гайдара и РАНХиГС, до конца года это показатель превзойдет докризисный максимум (25% в 2014 году).

Однако, как вы сами понимаете, не все рупоры башен Кремля поют в унисон. Понимая, что информация о падении рейтинга Путина с 62% до 37% - это уже угроза правящему классу, а не одному Путину, ВЦИОМ ударил из всех своих орудий, напплевав на элементарные социологические "буферные зоны", на динамику (поскольку рухнуший за неделю рейтинг так быстро подняться без зримых инфоповодов просто не успел бы).

Итак, вот что утверждает ВЦИОМ: "Деятельность президента РФ Владимира Путина по-прежнему одобряют почти две трети россиян, правительства РФ - немногим более трети, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Как определили социологи, с начала месяца наблюдается положительная коррекция оценок деятельности главы государства. По среднему значению за период с 2 по 8 июля деятельность президента одобряют 63,4% респондентов, с 25 июня по 1 июля этот показатель составлял 62,5%. Деятельность председателя правительства Дмитрий Медведева одобряют 31,2% респондентов (неделей раньше - 29,5%), работу кабинета министров - 38% опрошенных (неделей раньше - 36,3%).

Рейтинги доверия политиков за неделю изменений не претерпели: на первом месте Владимир Путин - 37,6%, второе место занимает министр обороны Сергей Шойгу - 14,3%, третье - министр иностранных дел Сергей Лавров - 12,3%", сообщил ВЦИОМ.

Электоральные рейтинги парламентских партий в период со 2 по 8 июля изменялись на десятые доли процента как с положительной, так и с отрицательной динамикой. Так, по данным ВЦИОМ, рейтинг "Единой России", составил 38,8%, увеличившись на 0,7%, по сравнению с предыдущими показателями, "Справедливой России" - 5,9% (на предыдущей неделе - 5,7%), КПРФ - 13.6% (на предыдущей неделе 14,5%) и ЛДПР - 10,3% (на предыдущей неделе 10,5%). Инициативный опрос проводился в почти 80 регионах РФ среди 1600 респондентов старше 18 лет."

Так говорил ВЦИОМ...

А вот теперь послушайте "Ромир" - и попробуйте это как-либо соотнести с первыми двумя абзацами - информацией экспертов Института Гайдара (бывший "Экономики переходного периода").

По сравнению с маем резко вырос объем свободных денег, которыми располагают россияне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

В июне объем этих средств вырос сразу на 23,2% по отношению к майским показателям и составил 29,7 тыс. руб. По мнению социологов, это может быть связано с отказом россиян от поездок во время отпуска.

«В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тыс. руб. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тыс. руб. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. 

Ну, и кто врёт? Какие свободные деньги, где?!! Когда полстраны в долгах, как в шелках, а рейтинг Путина отмечает тот самый тридцать седьмой, к подножью которого президент и Натали Солженицына недавно положили цветочки на проспекте Сахарова?..

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Всего комментариев к статье: 1
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"тот самый тридцать седьмой",
Это что?!. написал 13.07.2018 18:27
Который отмечает рейтинг.Как понять?
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