"Европейскую Африку" навестила реальная, тоже безработная...

DW в своем репортаже о двух обманутых братьях уточняет, что в Лагосе нигерийцам обещали карьеру профессиональных футболистов в России или другую высокооплачиваемую работу. В Москве телефон "работодателей" не отвечал, деньги закончились через три дня, и братьям пришлось спать в парках.
В одну из первых ночей у них украли чемодан. В мечети нигерийцев смогли только накормить, а в посольстве ничем не помогли, дав лишь контакты волонтеров из "Альтернативы". По словам координатора движения Юлии Силуяновой, с начала ЧМ-2018 к ней ежедневно обращаются обманутые "работодателями" граждане Нигерии. Положение нигерийцев осложняет и тот факт, что многие из них обзавелись фальшивыми обратными авиабилетами.
В четверг нигерийцы приехали в аэропорт Шереметьево, узнав, что авиакомпания Turkish Airlines якобы доставит их на родину. "Накануне вечером в Шереметьево порядка 40 граждан Нигерии при попытке вылететь на родину столкнулась с проблемами на регистрации. Их обратные билеты были недействительны", - рассказал источник "Интерфакса" в службах аэропорта.
По его словам, нигерийцы признались, что в попали Россию под видом болельщиков, но на самом деле работали нелегально по найму в одной из фирм. "Однако наниматель аннулировал обратные билеты. Оснований для перевозки у авиакомпании не было. Сотрудники аэропорта вызвали полицию и представителей посольства Нигерии", - сказал собеседник агентства.
Иностранцы провели в аэропорту четыре часа, а затем уехали в сопровождении дипломатов. По данным Telegram-канала Mash, до этого 23 гражданина Нигерии почти две недели прожили в аэропорту Внуково, так как мошенники, обещавшие им работу, по прибытии в Москву забрали у них документы и деньги. Обманутые африканцы попрошайничали, приставали к другим пассажирам, мылись в раковинах и спали на креслах, отмечает паблик. Вскоре руководство аэропорта вызвало полицейских и правозащитников.
По словам Мельникова, в Шереметьево и Внуково находятся около 15 человек, еще около 50 - в Домодедово, передает ТАСС. "На улицах, в ночлежке в Люблине еще находятся от 200 до 400 человек", - добавил правозащитник. "Им сказали в Нигерии, что они найдут работу очень быстро, как только приедут, эти люди были согласны на любую работу. Они живут кто где: одни, у кого оставались деньги на хостел, в аэропортах; те, кто побогаче, купили билеты обратно и улетели, кто победнее - к сожалению, таких большинство - все здесь [около посольства]", - разъяснил Мельников.
Кстати, напомним - к чести африканцев и позору жителей сырьевой империи "Россия", считающих себя "белыми людьми", - там классовая и даже рыночная солидарность на очень высоком уровне. Это было очередной раз доказано в октябре 2016-го. Трагическая гибель 31-летнего марокканского торговца рыбой тогда вызвала массовые протесты против жестокости полиции. Мохсен Фикри был раздавлен в баке мусоровоза, когда пытался спасти свой товар, конфискованный полицией, полтонны меч-рыбы, лов которой запрещен в это время года.
Тысячи людей присоединились к траурной процессии из города Аль-Хосейма на севере страны в соседний Имзурен, где Мохсен Фикри был похоронен.
Марокканский журнал “Тель Кель” выяснил, что когда полиция конфисковывала его товар, рыботорговец угрожал самоубийством. Кадры искалеченного тела Мохсена Фикри, распространенные в социальных сетях, вызвали широкий резонанс.
Что ж, вот и спала завеса футбольного патриотизма, а проглянула реальная жизнь классово распольсованного нашего земного шара... Выходить из этой неприятной для МИД РФ ситуации всё с той же улыбкой от "победы" над испанцами - будет непросто, ох, непросто.
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Это что?!. написал 13.07.2018 19:32
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