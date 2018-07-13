Хорошие новости сырьевой империи: две трети "Турецкого потока" построены

В настоящее время по двум ниткам трассы газопровода "Турецкий поток" уложено более 1230 км труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода. Как сообщила пресс-служба "Газпрома", в пятницу в Санкт-Петербурге об этом проинформировал глава "Газпрома" Алексея Миллера посла Сербия Славенко Терзича.

"Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы", - сообщает "Газпром". Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые "Газпромом" в Сербии.

По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 млрд куб. м, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года.

В 2017 году "Газпром" поставил в Сербию 2,1 млрд куб. м. газа - на 21,2% больше, чем в 2016 году (1,75 млрд куб. м).

19 декабря 2017 года было подписано Дополнение к долгосрочному контракту между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз" на поставку российского газа в Сербию. В соответствии с документом годовые контрактные количества, начиная с 2018 года, увеличены с 1,5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. 30 апреля 2018 года завершилась укладка морского участка первой нитки газопровода, продолжается укладка морского участка второй нитки газопровода.

- Просто анекдотический пафос, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и по "Северному потоку-2" наша родина даст господам покупателям газ, и Турцию снабдим, просто какая-то бездонная бочка (баррель), а не бывшая сверхдержава, и ведь главное в ней - оказаться у вентиля... Раньше хвастались перед советским народом к праздникам пролетарским строительством (а чаще именно завершением строительства) новых городов, заводов, ракет, школ и больниц, но правящие антисоветчики нам взамен этого предлагают радоваться тому, что россиский газ гарантированно утечёт в индустрии непосредственных экономических конкурентов РФ, при том что Турция подстраховалась ещё и другим газопроводом, который из тоже экс-советской республики в обход РФ уже снабжает развивающуюся (в отличие от уничтоженной всей экс-советской) индустрию. А кто у вентиля? А те как раз, кто индустрию советскую и уничтожал, и остались только нефть да газ (и именно в их руках) - от продажи которых должен народ испытывать бурный патриотизм, гордость великороссов, ну и всё такое прочее... И не дадим мы проклятой Америке снабжать ни Германию, ни Англию - дадим газ всем желающим, самый дешёвый и качественный! Слава его святейшеству Рынку и преподобной Конкуренции! А проклятым небратьям украм не дадим мы газа советского (либо дадим, но уже задОраха!)... Обалденная, обыдлЕнная просто схема "государственности", выстраивающейся вдоль Трубы!..

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