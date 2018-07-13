"Крымнаш": жуткая засуха убивает урожай

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей.

В шести районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Дождей почти не было, а Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который питал полуостров днепровской водой. Только из-за весенней засухи аграрии Крыма потеряли около миллиарда рублей прибыли. По данным Минсельхоза Крыма, потеряно до 50% урожая зерновых. В целом урожай 2018 года ожидается, как минимум, вдвое меньшим, чем было в 2017 году. Как сообщалось, в прошлом году урожай зерна в Крыму составил 1,7 млн тонн, что стало рекордом за восемь лет. В текущий же сезон в Крыму собрано лишь около 683 тысяч тонн зерна, что составляет, по данным местного Минсельхоза, 80% от всего ожидаемого в этом году урожая.

Александр Лиев, работавший до 2014 года в правительстве Крыма главой комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, сообщил в интервью "Крым.Реалии", что сумма убытков в 400 млн рублей, озвученная Аксеновым, слишком мала. Она равна выручке, которую до 2014 года получало одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе.

"Цифры Аксенова вообще сложно комментировать, я не понимаю, откуда он их берет", - сказал Лиев. Заявление премьера Крыма означает, что либо сельскохозяйственная отрасль полуострова за четыре года заметно потеряла, либо в местном правительстве сознательно занижают объемы потерь.

Неурожай в Крыму по антропогенным причинам (перекрытое в Украине водоснабжение) - не сильно огорчает правящий класс. Ведь Россельхознадзор стоит на страже сырьевой империи. Недород в Крыму не мешает уничтожать тоннами прекраные продукты иного происхождения - "санкционку"...

В России с августа 2015 года уничтожено свыше 25 тысяч тонн продуктов, ввезенных из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором на 9 июля текущего года задержано 25,377 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции (24,441 тысячи тонн — растительной продукции и 935,95 тонны — продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25,089 тысячи тонн", - отмечается в пресс-релизе.

Отметим, что год назад всё было наоборот - был потоп... И тоже урожаю не способствовал.

Мощный ливень, обрушившийся на Симферополь 10 июня 2017-го года, привел к подтоплению некоторых улиц и площади у железнодорожного вокзала. «Пока информации о серьезных происшествиях не поступало. Есть места подтопления, это несколько улиц и частный сектор», — заявил заместитель главы администрации города Александр Овдиенко.

Дежурные службы в настоящее время продолжают бороться с последствиями непогоды, проводятся работы по расчистке дорог от намытого гравия и откачка воды из подвалов домов. Многие жители Симферополя во время дождя публиковали в соцсетях фотографии с машинами, наполовину погруженными в воду, упавшими деревьями и большими кусками асфальта на проезжей части.

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