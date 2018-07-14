Как неуклюже Песков скрывает "загулы" своего шефа

И снова византийские тайны кремлевского двора. Никто не хочет признаваться, чего это ради накануне посиделок президентов Путина и Трампа в Россию срочно ринулась делегация Конгресса США?

Зачем? Кто ее приглашал на 30 июня - 4 июля? Встреча же намечается не в Москве, а в Хельсинки. Оказывается, ни наш МИД сенаторов не звал ее, ни Госдума, ни СовФед главбабки Матвиенки. Она вообще на эти умотала из Москвы.

Может, Владимир Владимирович захотел покалякать с республиканцами? Прощупать, так сказать, как разведчик, настроение их непредсказуемого Трампа?

Не тот уровень. Наоборот. Когда американские гости выразили желание встретиться с хозяином Кремля, его денщик Песков остудил их пыл.

Поскольку официальные лица вокруг нас с вами все время врут, будем опять цитировать по ТАСС. А он 3 июля тиснул такую информацию:

«Встреча президента России Владимира Путина с находящейся в Москве делегацией американских конгрессменов пока не планируется из-за плотного рабочего графика лидера РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, к сожалению, в графике [Путина] такой встречи нет, график достаточно интенсивный, у президента много внутренних дел», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять американских парламентариев. (http://tass.ru/politika/5342870)

На «плотный график» Песков ссылался, когда некие журналисты спрашивали, почему его босс не пришел поболеть за сборную России в ее играх с командами Испании и Хорватии?

На эту игру, как вы знаете, специально прилетала чартером в Сочи президент Хорватии Колинда Китарович. Казалось бы, долг вежливости и жгучая такая неотразимая блондинка…

Но не встретил даже в аэропорту и не захотел сидеть с ней рядом в президентской ложе за пуленепробиваемым стеклом. Вместо него номер отбывал премьер Димон, которого одетая во все красное гостья обнимала после каждого гола. Меня там не было.

Тогда давайте с вами посмотрим, что за интенсивный график был у Владимира Владимировича в первую декаду июля? Что помешало ему сходить поболеть за наших ребят на играх этого долгожданного домашнего мундиаля и принять американских конгрессменов?

Открываем кремлевский сайт и ищем следы напряженного графика работы президента стоящей на карачках России.

30 июня, суббота - ни звонков, ни встреч. Свободное время

1 июля, воскресенье.

Телефонный разговор с Королем Испании Филиппом VI, 21:55

2 июля, понедельник

Поздравление Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с победой на президентских выборах в Мексике.,12:30

Рабочая встреча с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. 14:30. Московская область, Ново-Огарёво

3 июля, вторник

Поздравление Президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю национального праздника – Дня независимости 3 июля, 10:00.

Рабочая встреча с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским. 14:10, Москва, Кремль

4 июля, среда

Рабочая встреча с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко. 16:40, Москва, Кремль

Итак, одна «рабочая» ничего не значащая встреча в день с врио и один телефонный звонок - это и есть «плотный график» президента, г-н Песков? А если не врать, как сивый мерин?

Тогда, получается, что вся наша страна трудится просто в чудовищном темпе какого-нибудь коллайдера.

А у меня и моих коллег объяснение простое: ну вы понимаете… Принять сенаторов в загородном Ново-Огареве никакой радикулит не помешает или простуда. Все бы все прекрасно поняли. А вот дохнуть перегаром на красотку Колинду. Нда-с…

А что? С кем не бывает? Бывало, сам по молодости как получишь 13-ю зарплату…