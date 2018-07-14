Минздрав опровергает сам себя: ВИЧ растет, но недостоверно

Минздрав России считает некорректной интерпретацию данных о резком росте новых случаев вируса иммунодефицита человека ВИЧ в Москве на основе небольших значений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.

"Некорректно представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ", - считают в Минздраве.

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Судя по всему, у Минздрава нет ответов на вопросы, поставленные ФОРУМом.мск ("некоторыми СМИ"), но что-то сказать надо, вот и идет в ход наукообразная чушь.

Москву наградили СПИДом

692 человека - это совсем не "малые числа", это целый батальон! Говорить о статистической недостоверности или некорректности здесь не приходится. И вопрос о проведении мундиаля в эпидемически неблагополучном городе - стоит, как член болельщика, после пива и футбола желающего взгромоздиться на любую подходящую гражданку.

Впрочем, статистика будет к сентябрю будущего года, так что еще год можно делать вид, что ничего не происходит.

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А вот из приватной переписки главного редактора ФОРУМа.мск (имя и должность, конечно, имеются, но нет смысла раскрывать).

Как-то впечатлило! Вид А.Б. на видео - изможден, данные с солдатской прямотой обещания "не дожить" и скрупулезное знание цен на онкопрепараты. Дай Бог ошибиться, быть излишне.., мнительным и т.д. Человек ведь не то чтоб хороший (уж чего нет), а, пожалуй, из лучших - вот до чего дОжили!

Поэтому некоторым образом проявляя...

Самому то уже писать и смешно.

1. ТЕМА СПИДА

Есть некий докладец - степень закрытости назвать затрудняюсь, не выяснял, в руках не держал - со слов. Структура заболеваемости СПИДОМ гепатитами и нек. другими тут и во многих странах СНГ разнится с горячо осуждаемым Западом. В последние годы (ислед. трехлетней или больше давности) группа риска среди заболевших представлена мало. - Как раз не наркоманы, не содомиты и т.д. А люди от этого далекие. Выявляется чаще при анализах беременных.

Сопутствующая тема - число выявленных в неск. раз (ближе к 10) отличается от реала. Бесплатные и мн. другие проверки -чушь. Препараты для анализов дорогие, частных клиник море и дальше ясно.

Как считается (точных данных быть не может) проблема в бережливости, хозяйском подходе к делу. Одноразовых шприцов и капельниц за день в большой ОКБ с машину собирается. Уничтожать все это добро у крестьянина рука не подыметься. Все это промывается ТЩАТЕЛЬНО и облучается ЛУЧАМИ СМЕРТИ. Дальше ясно... Разумеется, то же скотство в парикмахерских, у стоматологов и т.д. Как результат

больным с тяжелыми формами гепатита негласно запрещено давать вторую группу, сейчас кажется и третью. 7 млн. типа - штука похуже ВИЧ. Лекарство уже есть, но деньги нужны на футбол. В общем это

исследование по ВБИ (внутрибольничнным инфекциям). Но верняк

сложно будет найти. Но и так черкнуть основу можно.

2. Тиражирование данных ВЦИОМ о числе "экономящих на продуктах" -

диверсия. В стране ГОЛОД!!!! Экономят не на продуктах - на продукты

у них денег и близко нет. Экономят на суррогатах. В провинциях молока давно нет. Все из под крана. Про сыры вообще молчу. Хлеб -не хлеб давно Последняя тема - везде открываются "бургерные". (Русский с китайцем братья навек.) Китайские эссенции - за час превращают курятину (и свинину тоже) в ГОВЯДИНУ. Инфа есть и в Рунете. Уж не скрыть.

Короче, мехобвалка - куриные скелеты и др. куриные продукты превращаются в типа муки, потом мясной клей, потом китайские эссенции - типа, бифштекс.

Рассказы о вредности пальмитатов и трансгенных жиров - больше хайп.

Вредного там особо-то нет. ТАМ НЕТ ПОЛЕЗНОГО. Если с полок убрать

суррогаты - они просто пустые.

Тема замаскированного голода не поднимается НИКЕМ! ВОЗ наверняка знает, но тоже помалкивает. Воют только военкомы - призывать некого. В армии кста кормят тем же. В чистом и убийственном виде не подрыв даже обороноспособности, а ее как бы это сказать...

В общем, написал к тому, что думаю интересно и пригодится...

Засим с почтением

К.

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Нет, к сожалению я здоров, просто немного похудел - умер другой, близкий мне человек, отсюда "к сожалению". Самому было бы, пожалуй, полегче. Так что обещание постараюсь сдержать.

Но - к вопросу о ВИЧ и вообще инфекциях.

Действительно, ВИЧ-инфекция, а также гепатиты являются выраженными социальными заболеваниями, но таковыми не признаются. И если больной туберкулезом еще может что-то выцарапать себе от государства на основании еще сталинских норм, то "спидозники" не просто лечатся на общих основаниях, а являются "нежелательными" больными, изгоями больниц.

Хотя это правда - сейчас заражение ВИЧ происходит главным образом случайно, в больнице, в кабинете стоматолога, в парикмахерской. Заболевшие часто не имеют никакого отношения к "порокам общества". Их просто заразили случайно. Но социальный аспект тут очевиден - это происходит в районной больнице, в кабинете недорогого стоматолога, в дешевой парикмахерской... И здесь не обязательно стерилизовать одноразовые системы - полно многоразовых инструментов.

Факт - эпидемиологический барьер для распространения ВИЧ-инфекции даже в лечебных учреждениях отсутствует. Да, в ЦКБ и каких-то ведущих клиниках - может быть, зато в общей сети...

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К вопросу о "голоде".

Нет, голода как такового нет, то есть основная часть населения получает достаточно калорий для продолжения процесса жизнедеятельности. Но вопрос в двух вещах:

- систематическом недоедании;

- систематическом недополучении с пищей необходимых веществ.

Первое чаще всего касается одиноких пенсионеров, которым размер пенсии однозначно прописывает голодную диету, а также ряда социальных слоев, относящихся к неблагополучным. Например, дети алкоголиков или бездомные.

А второе - это, вероятно, большинство населения. И вы еще спрашиваете, почему в России живут примерно на 10 лет меньше, чем в Европе?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск