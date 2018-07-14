Минздрав опровергает сам себя: ВИЧ растет, но недостоверно

Минздрав России считает некорректной интерпретацию данных о резком росте новых случаев вируса иммунодефицита человека ВИЧ в Москве на основе небольших значений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.
"Некорректно представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ", - считают в Минздраве.
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Судя по всему, у Минздрава нет ответов на вопросы, поставленные ФОРУМом.мск ("некоторыми СМИ"), но что-то сказать надо, вот и идет в ход наукообразная чушь.
692 человека - это совсем не "малые числа", это целый батальон! Говорить о статистической недостоверности или некорректности здесь не приходится. И вопрос о проведении мундиаля в эпидемически неблагополучном городе - стоит, как член болельщика, после пива и футбола желающего взгромоздиться на любую подходящую гражданку.
Впрочем, статистика будет к сентябрю будущего года, так что еще год можно делать вид, что ничего не происходит.
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А вот из приватной переписки главного редактора ФОРУМа.мск (имя и должность, конечно, имеются, но нет смысла раскрывать).
Как-то впечатлило! Вид А.Б. на видео - изможден, данные с солдатской прямотой обещания "не дожить" и скрупулезное знание цен на онкопрепараты. Дай Бог ошибиться, быть излишне.., мнительным и т.д. Человек ведь не то чтоб хороший (уж чего нет), а, пожалуй, из лучших - вот до чего дОжили!
Поэтому некоторым образом проявляя...
Самому то уже писать и смешно.
1. ТЕМА СПИДА
Есть некий докладец - степень закрытости назвать затрудняюсь, не выяснял, в руках не держал - со слов. Структура заболеваемости СПИДОМ гепатитами и нек. другими тут и во многих странах СНГ разнится с горячо осуждаемым Западом. В последние годы (ислед. трехлетней или больше давности) группа риска среди заболевших представлена мало. - Как раз не наркоманы, не содомиты и т.д. А люди от этого далекие. Выявляется чаще при анализах беременных.
Сопутствующая тема - число выявленных в неск. раз (ближе к 10) отличается от реала. Бесплатные и мн. другие проверки -чушь. Препараты для анализов дорогие, частных клиник море и дальше ясно.
Как считается (точных данных быть не может) проблема в бережливости, хозяйском подходе к делу. Одноразовых шприцов и капельниц за день в большой ОКБ с машину собирается. Уничтожать все это добро у крестьянина рука не подыметься. Все это промывается ТЩАТЕЛЬНО и облучается ЛУЧАМИ СМЕРТИ. Дальше ясно... Разумеется, то же скотство в парикмахерских, у стоматологов и т.д. Как результат
больным с тяжелыми формами гепатита негласно запрещено давать вторую группу, сейчас кажется и третью. 7 млн. типа - штука похуже ВИЧ. Лекарство уже есть, но деньги нужны на футбол. В общем это
исследование по ВБИ (внутрибольничнным инфекциям). Но верняк
сложно будет найти. Но и так черкнуть основу можно.
2. Тиражирование данных ВЦИОМ о числе "экономящих на продуктах" -
диверсия. В стране ГОЛОД!!!! Экономят не на продуктах - на продукты
у них денег и близко нет. Экономят на суррогатах. В провинциях молока давно нет. Все из под крана. Про сыры вообще молчу. Хлеб -не хлеб давно Последняя тема - везде открываются "бургерные". (Русский с китайцем братья навек.) Китайские эссенции - за час превращают курятину (и свинину тоже) в ГОВЯДИНУ. Инфа есть и в Рунете. Уж не скрыть.
Короче, мехобвалка - куриные скелеты и др. куриные продукты превращаются в типа муки, потом мясной клей, потом китайские эссенции - типа, бифштекс.
Рассказы о вредности пальмитатов и трансгенных жиров - больше хайп.
Вредного там особо-то нет. ТАМ НЕТ ПОЛЕЗНОГО. Если с полок убрать
суррогаты - они просто пустые.
Тема замаскированного голода не поднимается НИКЕМ! ВОЗ наверняка знает, но тоже помалкивает. Воют только военкомы - призывать некого. В армии кста кормят тем же. В чистом и убийственном виде не подрыв даже обороноспособности, а ее как бы это сказать...
В общем, написал к тому, что думаю интересно и пригодится...
Засим с почтением
К.
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Нет, к сожалению я здоров, просто немного похудел - умер другой, близкий мне человек, отсюда "к сожалению". Самому было бы, пожалуй, полегче. Так что обещание постараюсь сдержать.
Но - к вопросу о ВИЧ и вообще инфекциях.
Действительно, ВИЧ-инфекция, а также гепатиты являются выраженными социальными заболеваниями, но таковыми не признаются. И если больной туберкулезом еще может что-то выцарапать себе от государства на основании еще сталинских норм, то "спидозники" не просто лечатся на общих основаниях, а являются "нежелательными" больными, изгоями больниц.
Хотя это правда - сейчас заражение ВИЧ происходит главным образом случайно, в больнице, в кабинете стоматолога, в парикмахерской. Заболевшие часто не имеют никакого отношения к "порокам общества". Их просто заразили случайно. Но социальный аспект тут очевиден - это происходит в районной больнице, в кабинете недорогого стоматолога, в дешевой парикмахерской... И здесь не обязательно стерилизовать одноразовые системы - полно многоразовых инструментов.
Факт - эпидемиологический барьер для распространения ВИЧ-инфекции даже в лечебных учреждениях отсутствует. Да, в ЦКБ и каких-то ведущих клиниках - может быть, зато в общей сети...
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К вопросу о "голоде".
Нет, голода как такового нет, то есть основная часть населения получает достаточно калорий для продолжения процесса жизнедеятельности. Но вопрос в двух вещах:
- систематическом недоедании;
- систематическом недополучении с пищей необходимых веществ.
Первое чаще всего касается одиноких пенсионеров, которым размер пенсии однозначно прописывает голодную диету, а также ряда социальных слоев, относящихся к неблагополучным. Например, дети алкоголиков или бездомные.
А второе - это, вероятно, большинство населения. И вы еще спрашиваете, почему в России живут примерно на 10 лет меньше, чем в Европе?
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
ййй написал 14.07.2018 01:49
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В больницах вращается преимущественно старшее поколение, и если бы происходило активное распространение ВИЧ через медицинские процедуры, то наблюдалось бы аномальное распространение ВИЧ среди пенсионеров.
хаха написал 14.07.2018 01:27
ййй написал 14.07.2018 01:22
> за день в большой ОКБ с машину
> собирается. Уничтожать все это
> добро у крестьянина рука не
> подыметься.
> Все это промывается ТЩАТЕЛЬНО и
> облучается ЛУЧАМИ СМЕРТИ.
> Дальше ясно...
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А что дальше -- в аптеки что ли? Пациент-то как правило свои шприцы/капельницы приносит. В общем, страшилка. Но сказка ложь, да в ней намек...
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...Развертывание сети пунктов забора донорской крови началось в 1990-х годах в самых бедных сельских провинциях Китая. Вскоре программой были охвачены провинции Аньюй, Хебей, Шэньдун, Шанси, Цзянси и Хунань. На их территориях проживает более 400 млн человек, и средний ежегодный доход на одного жителя не превышает 500 долларов.
Правительственные чиновники разработали план ликвидации бедности в сельских районах страны за счет высокого спроса на внутреннем и мировом рынке на кровь и плазму крови. С экономической точки зрения программа была образцовым примером бюрократического гения.
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(продолжение ниже)
ййй написал 14.07.2018 01:21
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Система больниц в Китае страдает от хронической нехватки донорской крови и плазмы, поскольку в стране отсутствует "культура донорства", характерная для развитых стран. В мировом масштабе 60% всей донорской крови потребляется 20% населения земного шара, и "по мере старения населения, появления новых видов лечения и медицинских процедур, основанных на переливании крови, в богатых странах растет спрос на донорскую кровь".
Предприимчивые китайские чиновники рассчитывали подмять
этот рынок под поставки из Китая за счет разработки системы платной сдачи крови крестьянами. Сначала усилия правительства были нацелены на повышение объемов забираемой крови, но вскоре кто-то наверху сообразил, что у усердных сельских жителей от попыток заплатить кровью за все на свете может в массовом порядке развиться анемия. Чтобы максимизировать прибыльность схемы и максимально повысить доходы крестьян, чиновники адаптировали бизнес-схему таким образом, что из полученных образцов донорской крови сепарировалась только плазма, а красные и белые кровяные тельца вновь впрыскивались донору. Это предотвращало развитие анемии и давало крестьянам возможность приходить на донорские пункты чаще. Особо рьяные доноры сдавали кровь по четыре-шесть дней подряд с небольшими перерывами.
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ййй написал 14.07.2018 01:20
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Но тут начались проблемы. Возврат сепарированных кровяных телец осуществлялся по устаревшей технологии. В западных странах отделение плазмы от крови осуществляется за один прием без извлечения иглы из вены, а в Китае в тот период применялась двухступенчатая технология. На первом этапе у донора откачивалась кровь для выделения плазмы, а на втором -- кровяные тельца разных доноров поступали в общие емкости с физраствором, перемешивались и сортировались только по группе крови. Именно из этих общих сосудов и производился возврат биологического материала в кровоток доноров.
В истории еще никто не придумал более эффективного способа взаимного заражения людей СПИДом, гепатитом В и другими болезнями.
Но ситуация ухудшалась и тем, что врачи и сестры, в целях экономии средств, использовали многоразовые и необработанные должным образом иглы, а также инъекционное оборудование. По первоначальному плану, разработанному в "верхах", все эти компоненты процесса должны были быть одноразовыми, но мусорщики умудрялись "прочесывать" неправильно захороненные отходы на предмет ценного мед-оборудования и перепродавать его после минимальной обработки. Схожим образом мыслили и хозяйственные директора многих больниц. Столь извращенный подход к рециклированию медицинских отходов привел к еще большему ускорению перекрестного заражения доноров.
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ййй написал 14.07.2018 01:18
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А потом разразилась еще большая трагедия: когда чиновники осознали, что на самом деле запустили чудовищную машину по массовому заражению населения СПИДом, программа была прекращена. Но в возникший вакуум быстро шагнули теневые предприниматели, до сих пор работавшие на периферии правительственной сети. Это и были "кровавые головы". После свертывания государственной донорской сети объемы производства плазмы отнюдь не упали. Они выросли, и эпидемия продолжила набирать темп. Работа нелегальных пунктов забора крови продолжалась еще несколько лет после официального объявления о прекращении программы.
Китайское правительство, в строгом соответствии с национальной традицией умолчания, отказалось обнародовать точное число лиц, зараженных СПИДом или умерших от него в результате выполнения программы "ликвидации бедности". По оценкам экспертов, только в провинции Хунань ее жертвами стало свыше миллиона человек. Кроме того, смерть родителей оставила сиротами десятки тысяч детей. Подробности этой злосчастной программы не обнародованы и по сей день, а многие из чиновников, отвечавших за ее выполнение, получили повышение по службе.
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Питер Наварро, Грядущие войны Китая. Поле битвы и цена победы (2007)
Victor написал 14.07.2018 01:03
А давайте уволим уже статслужбу минздрава. Это зря потраченные бабки.
билингвер написал 14.07.2018 00:50