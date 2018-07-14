В стране инородная фашистская диктатура

Интересные книги пишет Максим Калашников. Давно не встречал такого откровения. В книге "Крах путинской России" есть такая фраза: "Но уповать на разум нынешних правителей РФ нельзя. Они слепы и глухи, как могут быть таковыми узколобые, интеллектуально несамостоятельные воры. Мы приближаемся к кризису, имея полностью недееспособное государство". Словам просторно, а мыслям тесно. Насколько точно подмечено автором. Однако государство тут ни при чём. Недееспособное не государство а руководство государства. Однако смысл понятен всем. Если кто - то не поверит, то пожалуйста свежий пример. М.Топилин начинает разговор о переходе на четырёх- дневную рабочую неделю. В стране катастрофически не хватает средств, что отражено в бюджете страны на последующие годы. Правительство разрабатывает закон о налоге на доходы самозанятых, пенсионную реформу, увеличение налогов, цены на моторное топливо и так далее. Не зря президент дал поручение премьеру найти недостающие средства, чтобы выполнить майский указ 2018 год. Надо наоборот сделать субботу рабочим днём с соответствующей оплатой. Незамедлительно создать 15 миллионов рабочих мест для самозанятых с такой оплатой, чтобы люди пришли на работу сами. Бюджет пополнится почти на 20 %. Зам Медведева Силуанов говорит, что нужно откладывать на пенсию самим, имея ввиду себя, получая почти 2 миллиона рублей зарплаты. Можно и отложить. Вот поэтому зарплата у населения нищенская, чиновники представления не имеют как можно жить на 15 - 20 тысяч рублей. А где путинское утверждение, что разница в зарплатах не должна превышать 8 раз? Хотя и это много. Максимум в четыре и не более. Разве такие разговоры и действия происходят от умных чиновников?

В первые годы президент говорил о создании в стране 25 миллионов современных рабочих мест. Кое что создано. Например, страховая медицина, которая насчитывает 9 тысяч рабочих мест именно "высокотехнологичных". Почему? Да потому что все сотрудники живут припеваючи, значит получают приличную зарплату. Создан пенсионный фонд в 21 тысячу сотрудников. Тоже не бедствуют. Сам начальник А.Дроздов живёт в домике площадью 335 метров квадратных, получая в год около 4 миллионов рублей. Имеет два дома и две иномарки. Гораздо лучше живут его замы - Н.Козлов, М.Борода. Они тоже имеют высокотехнологичные рабочие места. Силуанов предлагает создать ещё один фонд - "фонд развития". Вот только непонятно кто будет развиваться? При этом Э.Набиуллина радует президента хорошей новостью. Из страны выведено 250 миллиардов рублей в офшоры и никакого расследования. Кто вывел тоже не известно. В.Матвиенко подливает масла в огонь говорит, что не надо слушать оппозиционеров по поводу пенсионной реформы, имея платье стоимостью в миллион рублей и цацки за 3 миллиона. Но народ ведёт себя так как будто говорят и делают это не наши руководители страны. По этому поводу М.Калашников пишет: "Успешно решена проблема примитивизации человеческого стада. Оно очень поглупело за последние тридцать лет: сказалась дебилизация с помощью СМИ и опускания качества образования. Люди стали одноизвилинными, предсказуемо- простыми, их мысли приобрели стереотипность, своей картины мира стадо создать не может: вынуждено слушать СМИ и признанных авторитетов". Точнее не скажешь. И далее: "А кредиты - это рабство. Это постоянный страх потерять работу и сорвать график выплат, сговорчивость человека, его сверхэксплуатация - вечная гонка за заработком. Вечное душевное опустошение". Человек постоянно живёт в стрессовом состоянии, что сокращает присутствие на этом свете.

Наши чиновники настолько обнаглели, что невозможно даже русским словом определить. В эфир вылез заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "После повышения пенсионного возраста в России станет ВОЗМОЖНЫМ обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40 % от среднего заработка, минимум чуть больше 30 тысяч рублей". А какой средний заработок в России? Около 36 тысяч. Посчитайте 40 %? А почему он не расскажет о своём заработке и пенсии после окончания работы? На словах всё делается для народа а на деле для чиновников. Грабят народ в угоду власти и их шестёрок. Все чиновники говорят о средней зарплате. Президент сравнял минимальную оплату труда с прожиточным минимумом. Значит оплаты меньше 11 тысяч с копейками не должно быть. И что получилось на самом деле? Сейчас начисляют пенсию в 7 тысяч, а некоторым вообще в пенсионном обеспечении отказывают. Сотрудникам пенсионного фонда иногда не нравится печать - она якобы не читается. Иногда человек не может предоставить Трудовую книжку она по каким - то причинам утеряна или в ней не хватает определённого трудового возраста. И старика выталкивают на улицу. Иди и умирай, а если остались силы иди грабь, воруй. При этом Россия по Конституции называется социальным государством. Даже есть чиновник, должность которого называется заместитель министра труда и социальной защиты. В нашем случае Андрей Пудов понимает в чём состоит его обязанности по социальной защите? Он понимает только в собственной зарплате. Народ молчит, чиновники радуются такому восприятию политики правительства.

Надо совершенно определённо сказать, что из народа России сделали сумасшедший дом. Не думайте, что это касается только нищего и униженного человека. Это касается и президента и всех остальных чиновников и депутатов. Например, Геннадий Андреевич в газете "Правда" помещает обращение ЦК КПРФ под рубрикой "Пресечь издевательство над народом". Обращение начинается так: "Россия переживает непростое время". Что значит Россия? Ей всё равно. Переживает нищий и униженный народ. Чиновники, депутаты и просто воры переживают только по одному вопросу - как пристроить награбленное за бугром? 28 - го июля КПРФ организовывает Всероссийскую акцию протеста против людоедской политики власти. Призывает всех граждан страны выйти на улицы своих городов и сёл, чтобы сказать решительное "НЕТ!" открытому издевательству над народом. Допустим, что вышли и сказали, и что дальше? Полиция разгонит всех применив разрешённые думой приёмы с применением дубинок, газа и резиновых пуль. На этом всё и закончится. Возможно кто - то попадёт в СИЗО, а кто - то в больницу. Одним словом здоровья гражданам это противостояние ничего не даст.

Коммунисты провели очередной пленум ЦК КПРФ, который принял два Постановления. Первое по реформе пенсионной системы и второе по задачам КПРФ. Фракция КПРФ всё ещё живёт при социализме как будто является руководящей партией. Таких пленумов было немало, но ничего не меняется, как ничего не меняется от Послания президента. Разговор и ничего более. На самом деле надо принять один единственный пункт - "В отставку президента". Ведь всё идёт из Кремля. Геннадий Андреевич пишет в обращении, что из страны вывезено 60 триллионов рублей, богатые богатеют, бедные беднеют. Какие ещё надо 12 пунктов для исполнения. Всё это бестолковщина, жаль, что коммунисты фракции этого не понимают. Вообще - то они понимают, но как и чиновники у них задача одна - как можно дольше удержаться в думе. Это для человека золотое дно. Тем более, что их никто и никогда не спрашивает о работе. Они люди вольной профессии на шее у народа. В первом Постановлении ЦК КПРФ пишет. "Президиуму и местным органам разъяснять населению суть так называемой пенсионной реформы и так далее"... И кто будет разъяснять, а главное как? Нам без вашего разъяснения ясно, что нас хотят в очередной раз ограбить. Вас то это не касается. Во втором постановлении пишут: партийным комитетам всех уровней (это значит никому) продолжить борьбу за претворение в жизнь Антикризисной программы КПРФ. А что разве борьба ранее была? И как она выражалась. А главное кто из народа знает, что КПРФ за что - то борется. Власть давно народ считает быдлом точно так же и фракция КПРФ. Народ понимает продолжение борьбы ничего не делая. Кто будет читать газету? Она недоступна народу по цене. Сегодня не до газет, с голоду бы не подохнуть. Да и народ стал ненавидеть фракцию КПРФ больше чем власть. Коммунистов вообще не видно и не слышно. Обездоленный народ не имеет лидера, который бы из стада организовал настоящее сопротивление действующему режиму. Геннадий Андреевич восхищался "Бессмертному полку", так организуйте его сейчас и не для того, чтобы пронести по центральным улицам городов и столицы неизвестно чьи портреты, а идти прямо на Красную площадь и потребовать отставки президента. Вам Армения не является примером? Для нынешних коммунистов примеров вообще не существует. Для них пример само их безбедное существование и чем дольше они так проживут тем лучше. Читатель скажет, что автор лишился разума. Давайте вспомним недавний пример. Кто первый из коммунистов предал Советский Союз? Горбачёв сдал американцам всё что только можно было. И где он сегодня? Царствует с пенсией, охраной, бесплатной медициной. Предатель живёт под охраной за наши денежки. Зюганов и его сотоварищи как в рот воды набрали. Хотя бы на народ пожурили предателя. Народ сам позволил коммунистам так вести себя. Вот кто стал быдлом только богатым и наглым.