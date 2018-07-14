Символ сопротивления пенсионной реформе появился у Дома правительства

12 июля по периметру Дома Правительства РФ в Москве появились красные ленты – символ сопротивления повышению пенсионного возраста и другим антинародным реформам властей. Сторонники Левого Фронта таким образом выразили свое несогласие с последними инициативами правительства, которые носят явно антисоциальный, геноцидный характер.

Напомним, что общероссийский флэш-моб #краснаялента был объявлен Левым Фронтом в начале недели. Мы предлагаем всем противникам пенсионной реформы Путина-Медведева осуществлять следующие действия:

— носить на одежде красную ленту;

— сделать свою фотографию с красной лентой и разместить ее в социальных сетях с хештегом #краснаялента;

— повязать красные ленты на здания, где располагаются органы власти (Госдума, Совет Федерации, Правительство РФ, Администрация президента, федеральные министерства, региональные парламенты, региональные и городские администрации и т.д.), сфотографировать и выложить в социальные сети с хештегом #краснаялента.

От редакции: Это только кажется, что красные ленточки - это "баловство" и "несерьезно". Мы живем одновременно в информационном обществе и полицейском государстве.

В информационном обществе выражение протеста разбегается по сетям чрезвычайно быстро, как бы вы его не решили выразить.

В полицейском государстве более радикальные формы протеста запрещены и подавляются, сажают уже за перепосты и лайки. Как тут провести по-настоящему массовую акцию? А вот так - гвардейская ленточка вернула Крым, а красная, глядишь, повернет взгляды к социализму, при котором зарплаты и пенсии только росли, а пенсионный возраст был неизменным в течение десятков лет, как бы тяжело при этом не было экономике.

Так что сегодня ленточка, а завтра - миллионный протест. Помните 2005-й год, когда из-за монетизации пенсионных льгот едва не слетело под давлением масс правительство. Помните 2012-й год, когда сотни тысяч выходили на митинги в Москве и Петербурге, и власть удержалась только на дубинках ОМОНа. Прошло опять 7 лет, опять власть топчет социальные гарантии - ответ будет...

Анатолий Баранов