Белорусское молоко снова становится фактором "братской" политики Кремля

Россельхознадзор с 16 июля отменяет ограничения на ввоз в Россию молочной продукции и свинины производства нескольких белорусских предприятий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Разрешение распространяется на поставки молочной продукции с предприятий ОАО «Молочные горки» и СООО «Белсыр», а также на поставки свинины и продукции свиноводства производства ООО «Велес-Мит» и «Гродненского мясокомбината».

При этом с 16 июля будет ограничен ввоз в Россию питьевого молока трех белорусских предприятий из-за повторного выявления в их продукции нитратов. Запрет затронет СООО «Данон Пружаны», «Минский молочный завод № 1» и «Несвижский завод детского питания».

Решения были приняты по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иваном Смильгинем. Они подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции в 2018 году.

Напомним, в апреле министр сельского хозяйства Ткачев сделал в интервью РИА Новости весьма важное заявление:

"Значительная часть сухого молока поставляется в Россию через соседнюю Белоруссию. Она вообще является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию — почти 120 белорусских молочных предприятий ввозят к нам свою продукцию — в 2017 году ее доля в общем объеме поставок составила 86% — это 950 тысяч тонн молочной продукции. Рост за 3 года на 24%.

И, конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком, как я уже сказал. Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком.

Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца 2018 года Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко".

Отметим, что Россельхознадзор вообще проявляет поразительное рвение в недопущении продуктов на рынки, где должно сейчас происходить сезонное снижение цен. Не запретами, как в случае "дружбы" с союзным государством - так прямым уничтожением продуктов - и на всё это правительство Медведева одобрительно кивает головой...

В России с августа 2015 года уничтожено свыше 25 тысяч тонн продуктов, ввезенных из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором на 9 июля текущего года задержано 25,377 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции (24,441 тысячи тонн — растительной продукции и 935,95 тонны — продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25,089 тысячи тонн", - отмечается в пресс-релизе.

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