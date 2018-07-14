Продление ареста до сентября Савченко встретила объявлением голодовки

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в Facebook сообщила о том, что объявляет бессрочную голодовку после решения Шевченковского районного суда Киева оставить её под арестом до сентября.

«В знак протеста против произвола судей и прокуроров Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку», — говорится в тексте.

Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом депутата Верховной рады Надежду Савченко, передает «Украинская правда».

По данным издания, суд оставил Савченко под стражей без возможности внесения залога.

Как отмечается, депутату Рады продлили арест до 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Савченко предупредила украинские власти о последствиях войны в Донбассе.

По ее словам, Киев может «получить по зубам», если война в стране продолжится.

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