Водный коллапс по вине украинской олигархии - не только в Крыму, но и в пищепроме

Предприятия пищевой промышленности Coca-Cola Ukraine, PepsiCo и Carlsberg Ukraine могут приостановить выпуск продукции из-за возникших на Украине проблем с очищением питьевой воды. Об этом сказала в пятницу заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия", - сказала она в эфире радио "Громадське".

7 июля компания "Киевводоканал", ответственная за водоснабжение украинской столицы, сообщила о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране, передает ТАСС. По данным компании, 15 июня июня предприятие "Днепразот" - производитель жидкого хлора и соляной кислоты, используемых для обеззараживания - предупредило о прекращении поставок вещества и остановке его выпуска в связи с отсутствием рентабельности из-за высокой стоимости газа.

Как объяснил в Facebook председатель правления АО "Днепразот" Сергей Сидоров, "мы вынужденно входим в простой на неопределенный срок" из-за "политики государства, помноженной на внешние рыночные факторы, которые навязаны украинским химикам".

Предприятия "Водоканала" по всей Украине перестали получать хлор. На некоторых из них уже возникла критическая ситуация. Например, в Запорожской области запасы хлора почти исчерпаны. По этой причине напор воды в водопроводной системе уже уменьшили.

Несколько лучше ситуация в Ивано-Франковске, Львовской и Житомирской областях. Там предприятия имеют собственные мощности по производству веществ для очистки воды. Однако полностью компенсировать отсутствие поставок с "Днепроазота" не могут даже они.

Крупные города (Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь) получают хлор в цистернах из Румынии. Но все потребности этот канал тоже не покроет, пишет "Новая газета".

Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно потребовала от правительства и Совета нацбезопасности и обороны Украины найти решение сложившейся ситуации. По информации организации, 23 июня вопрос восстановления производства хлора обсуждался на выездном заседании Днепровской облгосадминистрации, однако "Днепроазот", находящийся в городе Каменское Днепропетровской области, так и не восстановил работу.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман 13 июля заявил, что правительство утвердило план выхода из кризисной ситуации. По его словам, предусмотренные в документе меры гарантируют, что "хлор будет".

Между тем ситуацией, сложившейся на "Днепразоте", пытаются воспользоваться оппозиционные политики, прежде всего советник главы МВД, председатель Социалистической партии Украины Илья Кива. За ним тянется череда историй криминального характера, но Кива пользуется покровительством главы МВД Арсена Авакова.

9 июля Илья Кива организовал митинг в Днепре, на котором призвал людей идти походом на Киев. "Нужно идти на Киев. Ведь именно там сидят упыри, которые пьют нашу кровь. Мы будем говорить с руководством Каменского, с руководством предприятия, чтобы они помогли организовать этот освободительный поход... И мы не оставим шансов этому преступному режиму", - сказал политик, слова которого приводило агентство "Гордон".

Предприятие "Днепразот" было основано в 1938 году. Сейчас завод входит в бизнес-группу "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. "Днепразот" является поставщиком минеральных удобрений и единственным на Украине производителем жидкого хлора для дезинфекции воды.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Кстати, а где сам Коломойский, которого так высоко поднял Евромайдан? Где этот эффективный собственник, в руках которого оказалась классическая советская индустрия, и который распорядился ею так, что... даже матёрые мировые буржуи, хрестоматийная The Coca-Cola Company несёт убытки?! Вы, заполучившие задаром всесоюзный Днепрогэс и неблагодарно свергнувшие его охранявший памятник Ленину - самый большой в Европе - чего вы добились, жирные коты в масках украинских националистов? Увы, коллапс в евроинтегрирующейся Украине наступает по всем направлениям - и мечты либералов о том, что оторвавшись от "советской бюрократии" на буржуазном топливе индустрия заработает как-то лучше, вот тут и кончаются. Стук касок шахтёров у Рады только отдалённо намекает на подлинное состояние отрасли, где и низкие зарплаты и жуткие условия труда давно куют батальоны будущих революционеров (которые явно не олигархат у власти поддержат, тут кредит доверия закончился). А рост коммунальных тарифов - и в самом Киеве давно "агитирует" против той клики олигархов, которая взошла во власть на волне Евромайдана. Но тут есть проблема и выходящая за границы олигархической диктатуры и страны: помните выражение "нэ съйИм так понадкусываю"? Вот и перекрытая для Крыма вода - не делает Украину счастливой, ей бы самой с водоснабжением разобраться... О чём это говорит? О том, что свинское поведение Газпрома - давно ставшее внешней политикой РФ на украинском направлении, - встречает "ассиметричный" ответ, а вода в Крыму сейчас - вопрос будущего урожая или неурожая. При неурожае народ запросто может поддержать мирный переход Крыма Украине. Только вот не это нужно и политикам киевским, и уж тем более популистам московским... Каждая монополия пытается диктовать свою политику (в интересах личной прибыли десятка-двух топ-менеджеребцов), которая мгновенно становится государственной. Но народы России и Украины должны научиться дружить против этих монополий - и более того, сами монополии национализировать. Чтобы и газ был на Украине такой же дешёвый, каким он был до газовых войн (Украина точно такая же владелица "газпромовских" запасов советского газа, как и РФ), и воды была у крымчан на полях и огородах.

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