Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Проклятый Госдеп мешает афонским старцам молиться за императора Путина!

Опубликовано 14.07.2018 в разделе комментариев 0

рпц греция афон
Проклятый Госдеп мешает афонским старцам молиться за императора Путина!

В Министерстве иностранных дел России снова прокомментировали высылку дипломатов РФ из Греции, заключив, что греками руководят из-за океана. "Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИДа. 

В министерстве добавили, что 13 июля туда был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас, которому "был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации". В МИД РФ рассматривают решение греческих властей как "абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами акцию", которая "идет вразрез с характером двусторонних отношений и способна нанести им серьезный ущерб". 

Напомним, 11 июля греческие власти сообщили о своем намерении выслать двух российских дипломатов, а еще двум был запрещен въезд в страну. Решение о высылке дипломатов РФ подтвердил официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос. 

Дипломатов РФ обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность Греции. Они пытались раздобыть некую информацию, а также подкупить греческих чиновников, однако потерпели неудачу. Причем действия чиновников РФ касались, в частности, такой чувствительной проблемы как спор Греции и Македонии вокруг названия этого государства.

От редакции: Ну, конечно - рука Вашингтона! Сами по себе греки никак не могли заметить, как тупо и настойчиво работают "по православной линии" наши дипломаты-путриоты, - и возмущения у греческих светских власте это не могло вызвать... На самом же деле, зная левоцентристские нравы и вообще прогрессисткий дух даже "Сиризы" (хотя там есть в высоких кабинетах и леворадикалы, и члены ККЕ), никаких соменний не имею на этот счёт. Долгое и однообразное заигрывание РПЦ с Афоном при посредничестве "рудиментарной" (для попов МП РПЦ) светской дипломатии - не мог заметить разве что сам Путин, за которого на Афоне давно молятся монахи (а вот это и есть итог дипломатии), ибо он в этой истории "заказчик", не знающий, каким чудесным образом афонские старцы ему так всегда рады, даже когда стоит на "анператорском облучке"...

Д.Ч. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Необходим референдум
Необходим референдум
14.07.2018
Пенсионную реформу придется отменять?
Пенсионную реформу придется отменять?
12.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Проклятый Госдеп мешает афонским старцам молиться за императора Путина! (0)
Водный коллапс по вине украинской олигархии - не только в Крыму, но и в пищепроме (1)
Продление ареста до сентября Савченко встретила объявлением голодовки (2)
Белорусское молоко снова становится фактором "братской" политики Кремля (3)
Символ сопротивления пенсионной реформе появился у Дома правительства (5)
В стране инородная фашистская диктатура (12)
Необходим референдум (1)
Минздрав опровергает сам себя: ВИЧ растет, но недостоверно (13)
Как неуклюже Песков скрывает "загулы" своего шефа (37)
"Крымнаш": жуткая засуха убивает урожай (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заявление Президиума Центрального Комитета Объединенной Коммунистической Партии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Два бомжа
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: День Рождения
Дарья Митина Дарья Митина: Пo итoгам vanity search
Дарья Митина Дарья Митина: Бггггггг
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss