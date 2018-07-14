Проклятый Госдеп мешает афонским старцам молиться за императора Путина!

В Министерстве иностранных дел России снова прокомментировали высылку дипломатов РФ из Греции, заключив, что греками руководят из-за океана. "Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИДа.

В министерстве добавили, что 13 июля туда был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас, которому "был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации". В МИД РФ рассматривают решение греческих властей как "абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами акцию", которая "идет вразрез с характером двусторонних отношений и способна нанести им серьезный ущерб".

Напомним, 11 июля греческие власти сообщили о своем намерении выслать двух российских дипломатов, а еще двум был запрещен въезд в страну. Решение о высылке дипломатов РФ подтвердил официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос.

Дипломатов РФ обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность Греции. Они пытались раздобыть некую информацию, а также подкупить греческих чиновников, однако потерпели неудачу. Причем действия чиновников РФ касались, в частности, такой чувствительной проблемы как спор Греции и Македонии вокруг названия этого государства.

От редакции: Ну, конечно - рука Вашингтона! Сами по себе греки никак не могли заметить, как тупо и настойчиво работают "по православной линии" наши дипломаты-путриоты, - и возмущения у греческих светских власте это не могло вызвать... На самом же деле, зная левоцентристские нравы и вообще прогрессисткий дух даже "Сиризы" (хотя там есть в высоких кабинетах и леворадикалы, и члены ККЕ), никаких соменний не имею на этот счёт. Долгое и однообразное заигрывание РПЦ с Афоном при посредничестве "рудиментарной" (для попов МП РПЦ) светской дипломатии - не мог заметить разве что сам Путин, за которого на Афоне давно молятся монахи (а вот это и есть итог дипломатии), ибо он в этой истории "заказчик", не знающий, каким чудесным образом афонские старцы ему так всегда рады, даже когда стоит на "анператорском облучке"...

Д.Ч.