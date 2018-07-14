Заявление Президиума Центрального комитета Объединенной коммунистической партии правительство пенсионеры Повышение пенсионного возраста, лживо и пафосно именуемое "пенсионной реформой" - это очередная демонстрация паразитического характера проводимой социально-экономической политики, социальной безответственности властей.



Правительство Путина-Медведева действует грубо и нагло. Оно давно научилось не обращать внимания на Конституцию, считает общество лишь пассивным объектом своего милостивого владычества.



Правящий класс не обременяет себя общественной экспертизой своих намерений, даже если те касаются жизненных интересов миллионов людей, не заботится об экономическом обосновании своих импровизаций, не утруждает себя внятным разъяснением обществу их необходимости. Власти делают вид, будто не существует тесной взаимосвязи пенсионного обеспечения и всей совокупности социально-экономических проблем. Они лишь тиражируют издевательские глупости о пользе отсрочки пенсионного возраста для здоровья и долголетия.



Правительство считает, что облагодетельствовать население можно, только предварительно ограбив людей увеличением налогов и лишением пенсий. Нынешние «реформаторы» словно не замечают значительное превышение доходов от продажи сырья над плановыми расчетами приходной части бюджета, будто не догадываются о возможности воздержания от дорогостоящих увеселительных мероприятий глобального масштаба, о повышении эффективности расходования средств и обуздании воровства и коррупции. Классовая суть нынешней власти не позволяет ей покушаться на такой ресурс, как сверхдоходы номенклатурно-олигархической верхушки, сравнимые с доходами всего остального населения.



Привычно разыгрывается очередной акт спектакля по мотивам сказки о добром царе-президенте, сочувственно, по-отечески взирающего на взволнованные ожидания подданных, и злых боярах из правительства, проталкивающих самый безумный вариант «реформы».



История с «пенсионной реформой» лишний раз показывает, что никакие социально-экономические изменения невозможны без изменений политических. Власть понимает: социально-экономические изменения, если она на них решится, грозят изменением соотношения классовых сил, что для нынешних вождей российского застоя совершенно недопустимо.



Задача противодействия разбойничьей псевдореформе позволяет коммунистам и их союзникам считать попутчиками всех граждан, все общественные, политические организации, выступающие против грабительских планов властей. Мы должны инициировать свои и принимать участие во всех действиях, направленных против реализации этих планов.



Мы считаем необходимым в качестве симметричного ответа на пенсионную псевдореформу выдвинуть программное требование нашей партии об установлении прогрессивного налогообложения доходов и введении налога на роскошь.



Мы призываем граждан к активному и решительному протесту в различных формах, к максимально возможному проведению публичных (уличных) акций протеста, к забастовкам трудящихся на предприятиях: власть и олигархия боятся только выхода народа на улицу и ущерба своим капиталам.



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