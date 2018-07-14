Атмосферу примирения на Корейском полуострове дополнил своими выхлопами Ту-95

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России Андрея Фалилеева «в знак протеста против несанкционированного проникновения российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО Южной Кореи». Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства пишет агентство Yonhap.

Нарушение российскими бомбардировщиками этой границы «не поспособствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии», указал российскому дипломату заместитель министра обороны страны по международной политике Пак Чоль Гюн. «Поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность этой ситуации и предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов», — добавил он.

В южнокорейский МИДе в связи со случившемся, как указывает также Yonhap, тем временем был вызван дипломат № 2 посольства России в Южной Корее Максим Волков. Сеул высказал ему из-за произошедшего «свои сожаления».

О четырех нарушениях двумя российскими военными самолетами зоны идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи накануне, 13 июля, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. После предупреждений все они, как указывали в ведомстве, эту территорию покинули. По информации одного из источников Yonhap, самолеты являлись российскими Ту-95.

Информацию о том, что российский стратегический ракетоносец Ту-95МС в тот день пролетал над акваторией Желтого и Японского морей и западной части Тихого океана, тогда же подтвердили в российском Минобороны. Вторым самолетом, который также пролетал над этой территорией, по данным военного ведомства, был многоцелевой истребитель Су-35С. При появлении российских бомбардировщиков, как рассказали в министерстве, в воздух были подняты F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии.

Отметим, что такой "подарок" от Минобороны РФ Южная Корея получла именно в период, когда конфронтация КНДР и Юга начала спадать ценой невероятных усилий со стороны ТПК и лично Ким Чен Ына. Понятно, что теперь и Трамп начнёт выражаться суровее, и пресловутая денуклеаризация, пока проводящаяся на словах - встанет империалистам костью в горле, в смысле о ней и только о ней будут говорить и японцы и южные братья...

А вот отношение РФ к КНДР до сих пор - тайна тайн. Государственные СМИ выражали только официальные опасения когда проходили ядерные испытания в КНДР, потом сырьевая империя Путина присоединиласб к санкциям ООН. Вот такая позиция. А теперь эта вот провокация...

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