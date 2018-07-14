Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Атмосферу примирения на Корейском полуострове дополнил своими выхлопами Ту-95

Опубликовано 14.07.2018 в разделе комментариев 0

минобороны южная корея вкс
Атмосферу примирения на Корейском полуострове дополнил своими выхлопами Ту-95

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России Андрея Фалилеева «в знак протеста против несанкционированного проникновения российских военных самолетов в опознавательную зону ПВО Южной Кореи». Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства пишет агентство Yonhap. 

Нарушение российскими бомбардировщиками этой границы «не поспособствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии», указал российскому дипломату заместитель министра обороны страны по международной политике Пак Чоль Гюн. «Поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность этой ситуации и предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов», — добавил он.

В южнокорейский МИДе в связи со случившемся, как указывает также Yonhap, тем временем был вызван дипломат № 2 посольства России в Южной Корее Максим Волков. Сеул высказал ему из-за произошедшего «свои сожаления».

О четырех нарушениях двумя российскими военными самолетами зоны идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи накануне, 13 июля, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. После предупреждений все они, как указывали в ведомстве, эту территорию покинули. По информации одного из источников Yonhap, самолеты являлись российскими Ту-95. 

Информацию о том, что российский стратегический ракетоносец Ту-95МС в тот день пролетал над акваторией Желтого и Японского морей и западной части Тихого океана, тогда же подтвердили в российском Минобороны. Вторым самолетом, который также пролетал над этой территорией, по данным военного ведомства, был многоцелевой истребитель Су-35С. При появлении российских бомбардировщиков, как рассказали в министерстве, в воздух были подняты F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии.

Отметим, что такой "подарок" от Минобороны РФ Южная Корея получла именно в период, когда конфронтация КНДР и Юга начала спадать ценой невероятных усилий со стороны ТПК и лично Ким Чен Ына. Понятно, что теперь и Трамп начнёт выражаться суровее, и пресловутая денуклеаризация, пока проводящаяся на словах - встанет империалистам костью в горле, в смысле о ней и только о ней будут говорить и японцы и южные братья...

А вот отношение РФ к КНДР до сих пор - тайна тайн. Государственные СМИ выражали только официальные опасения когда проходили ядерные испытания в КНДР, потом сырьевая империя Путина присоединиласб к санкциям ООН. Вот такая позиция. А теперь эта вот провокация...

Новости по теме:

Торгово воюя с США китайцы не переходят на личности

На фоне денуклеаризации КНДР, США похвастались новой атомной бомбой



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Необходим референдум
Необходим референдум
14.07.2018
Пенсионную реформу придется отменять?
Пенсионную реформу придется отменять?
12.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Попы настаивают на полной декоммунизации советской топонимики по украинскому образцу (0)
Заявление Президиума Центрального комитета Объединенной коммунистической партии (7)
Атмосферу примирения на Корейском полуострове дополнил своими выхлопами Ту-95 (0)
Проклятый Госдеп мешает афонским старцам молиться за императора Путина! (2)
Водный коллапс по вине украинской олигархии - не только в Крыму, но и в пищепроме (11)
Продление ареста до сентября Савченко встретила объявлением голодовки (2)
Белорусское молоко снова становится фактором "братской" политики Кремля (4)
Символ сопротивления пенсионной реформе появился у Дома правительства (9)
В стране инородная фашистская диктатура (18)
Необходим референдум (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: От Юрия Нерсесова да Игоря Стрелкова. О хорватах, мразях и ЧВК "Вагнер"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Крупные тоже женятся.
Дарья Митина Дарья Митина: Теo с папoй
Дарья Митина Дарья Митина: Заявление Президиума Центрального Комитета Объединенной Коммунистической Партии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Два бомжа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss